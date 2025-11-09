Astrology Prediction : कितीही प्रयत्न करा 'या' राशीच्या लोकांचं लग्न टिकत नाही! आयुष्यभर राहतो तणाव..पाहा 'या' जोड्या कोणत्या?

Marriage Astrology Prediction : सर्वांनाच आयुष्यात परफेक्ट जोडीदार मिळावा असं स्वप्न असतं. पण ज्योतिषशास्त्र (Jyotishshastra) सांगते की, काही राशींच्या जोड्या (Zodiac Sign Compatibility) इतक्या विसंगत असतात की, लग्नानंतर त्यांना सतत भांडणं, तणाव आणि दुःखच मिळतं.अग्नी, पृथ्वी, वायू आणि जल हे मूलद्रव्ये (Elements) आणि कार्डिनल, फिक्स्ड, म्युटेबल हे गुणधर्म (Modalities) यांच्या मूलभूत टक्करांमुळे (Clash) या लोकांचे लग्न टिकत नाही. कितीही प्रयत्न केले तरी 'या' राशींच्या लोकांचं आयुष्य आयुष्यभराच्या लढाईत बदलते.ज्योतिषतज्ज्ञ (Astrologers) सांगतात, लग्नापूर्वी राशींची तपासणी (Rashi Matchmaking) करा, नाहीतर आयुष्यभराचा पश्चात्ताप पदरी पडेल. चला, पाहूया पाच अशा जोड्या ज्या लग्नासाठी धोक्याची घंटा असतात..Numerology News : 'या' भाग्यांकाचे लोक असतात खूप लकी..मिळवतात मोठे यश, बनतात अधिकारी; पण आयुष्यात असते एकच अडचण, पाहा तुमचा भाग्यांक.१. मेष (Aries) आणि कर्क (Cancer): अग्नी विरुद्ध पाणी मेष राशीचे लोक उत्साही, फास्ट निर्णय घेणारे आणि स्वतंत्र असतात.कर्क राशीचे भावनिक, सुरक्षितता शोधणारे आणि घरट्यात रमणारे असतात.विसंगती: मेषला कर्कची मायेची ओढ क्लेशकारक वाटते, तर कर्कला मेषची बेफिकीर वृत्ती थंडगार.परिणाम: अग्नी पाणी उडवतो, पण येथे केवळ वाफ आणि तणावच निर्माण होतो. जीवनगती आणि भांडणं सोडवण्याच्या पद्धतीत पूर्ण विरोध दिसतो.Horoscope 2026 : 2026 नव्या वर्षाचं राशीभविष्य आलं! कोणत्या राशीच्या लोकांसाठी नवीन वर्ष ठरणार गेमचेंजर? पाहा यात तुमची रास आहे का...२. वृषभ (Taurus) आणि कुंभ (Aquarius): स्थिर विरुद्ध क्रांतिकारी वृषभ स्थिर, सुखसोयींवर भर देणारे आणि बदल नकोसे मानणारे असतात.कुंभ क्रांतिकारी, स्वातंत्र्यप्रेमी आणि नवीन कल्पनांणी भरलेल असतात.विसंगती: वृषभला शांत, सुरक्षित घर हवं, कुंभला मित्रमंडळ आणि सामाजिक प्रयोग करायचे असतात. दोघे फिक्स्ड असल्याने कोणीही मागे हटत नाही.परिणाम: लग्न संपतं आणि वैचारिक मतभेदामुळे संबंध तुटतात.३. मिथुन (Gemini) आणि कन्या (Virgo): गोंधळ विरुद्ध परफेक्शन मिथुन बोलके, विविधता शोधणारे आणि वेगवान जीवनशैलीचे असतात.कन्या परफेक्शनिस्ट, टीका करणारे आणि व्यवस्था प्रिय असतात.विसंगती: मिथुनची गोंधळलेली जीवनशैली कन्याला त्रास देते, तर कन्याची सततची चिकित्सा मिथुनला कंटाळवाणी वाटते. दोघे बुधग्रहाचे (Mercury) असले तरी प्रॉब्लेम वाढतात.Horoscope Astrology : 'या' 3 राशींचे लोक खूप वर्षे जगतात, उतार वयात मिळतं सगळं सुख..पाहा यात तुमची रास आहे का?.४. सिंह (Leo) आणि वृश्चिक (Scorpio): नियंत्रण आणि अहंकार सिंह प्रशंसा, सार्वजनिक चमक आणि खुल प्रेम हवं.वृश्चिक सिक्रेट कंट्रोल, खोल भावना आणि रहस्यमय असतात.विसंगती: दोघेही फिक्स्ड आणि अभिमानी असल्याने तडजोड अशक्य होते. सिंह स्टेजवर असतो, तर वृश्चिक पडद्यामागे राज करण्याचा प्रयत्न करतो.परिणाम: पैसा आणि सत्तेची लढाई हे लग्न उद्ध्वस्त करते..Numerology News : 'या' मूलांकाचे लोक कमी वर्षे जगतात..कितीही फिट अॅन फाइन असले तरी लवकर जग सोडतात, पाहा तुमचा मूलांक काय?.५. मकर (Capricorn) आणि तुळ (Libra): काम विरुद्ध सामाजिकता मकर व्यावहारिक, करिअरप्रधान आणि भावनिकदृष्ट्या दूरचे असतात.तुळ सामाजिक, न्याय आणि सौंदर्यप्रेमी असतात.विसंगती: मकरला तुळची पार्टी आणि खरचाची सवय व्यर्थ वाटते, तुळला मकरची केवळ कामाची धडपड दुर्लक्ष केल्यासारखी वाटते.परिणाम: दोघांमधील भावनिक एकटेपणा आणि राग वाढतो.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.