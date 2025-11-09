Horoscope | राशी भविष्य

Astrology Prediction : कितीही प्रयत्न करा 'या' राशीच्या लोकांचं लग्न टिकत नाही! आयुष्यभर राहतो तणाव..पाहा 'या' जोड्या कोणत्या?

which zodiac pair marriage break with divorce : ज्योतिषानुसार 'या' ५ राशींच्या जोड्याचं लग्न झाल्यास सतत भांडणं होतात. राशी जुळवून लग्न करा, नाहीतर आयुष्यभर तणाव राहील
which zodiac pair marriage never work

which zodiac pair marriage never work

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Marriage Astrology Prediction : सर्वांनाच आयुष्यात परफेक्ट जोडीदार मिळावा असं स्वप्न असतं. पण ज्योतिषशास्त्र (Jyotishshastra) सांगते की, काही राशींच्या जोड्या (Zodiac Sign Compatibility) इतक्या विसंगत असतात की, लग्नानंतर त्यांना सतत भांडणं, तणाव आणि दुःखच मिळतं.

अग्नी, पृथ्वी, वायू आणि जल हे मूलद्रव्ये (Elements) आणि कार्डिनल, फिक्स्ड, म्युटेबल हे गुणधर्म (Modalities) यांच्या मूलभूत टक्करांमुळे (Clash) या लोकांचे लग्न टिकत नाही. कितीही प्रयत्न केले तरी 'या' राशींच्या लोकांचं आयुष्य आयुष्यभराच्या लढाईत बदलते

Loading content, please wait...
Divorce
horoscope
weekly horoscope
marriage
wedding
Daily Horoscope
marriage ceremony
breakup
Daily Rashi Bhavishya
Weekly Rashi Bhavishya
Zodiac
Zodiac Signs
Predictions
Astrology Predictions
Zodiac Predictions
Horoscope Predictions
Relationship
Daily Astrology Predictions
Zodiac Signs Forecast
relationship disputes

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com