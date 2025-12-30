Horoscope : उद्यापासून त्रिपुष्कर योगसह बुधादित्य राजयोग; कन्यासह 5 राशींना तिप्पट धनलाभ, नवं वर्ष सुरू होताच 3 मोठी कामं होणार पूर्ण

New Year Astrology Prediction : ३१ डिसेंबरपासून ज्योतिषशास्त्रीय दृष्टिकोनातून हा योग अत्यंत विशेष मानला जात आहे. वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी 'त्रिपुष्कर योग' आणि 'बुधादित्य राजयोग' यांचे दुर्मिळ योग तयार होत असल्याने अनेक राशींसाठी हा काळ सुवर्णकाळासारखा असणार आहे.या शुभ संयोगामुळे कन्या आणि तूळ राशीसह एकूण पाच राशींना प्रचंड लाभ मिळण्याचे संकेत आहेत. जाणून घेऊया या लकी राशींचे सविस्तर भविष्य...१. कन्या रास (Virgo)कन्या राशीच्या लोकांसाठी बुध आणि सूर्याच्या युतीमुळे (बुधादित्य योग) बौद्धिक क्षमता वाढेल.रखडलेली कामे पूर्ण होतील आणि उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण होतील.ऑफिसमध्ये तुमच्या कामाचे कौतुक होईल. पदोन्नतीचे संकेत आहेत.त्रिपुष्कर योगाचा प्रभाव असेल. या दिवशी केलेली गुंतवणूक तुम्हाला भविष्यात तिप्पट नफा मिळवून देऊ शकते..Horoscope : 1 जानेवारीला बनतोय चतुर्ग्रही योग! '4' राशींना वर्षभर होईल धनलाभ; रखडलेली कामे मार्गी लागतील, पूर्ण होणार मोठं स्वप्न.२. तूळ रास (Libra)तूळ राशीच्या व्यक्तींसाठी हा दिवस आत्मविश्वासाने भरलेला असेल. कुटुंबासोबत आनंदाचे क्षण घालवाल. जोडीदारासोबतचे संबंध अधिक दृढ होतील.नवीन व्यावसायिक करार करण्यासाठी हा सर्वोत्तम काळ आहे. भागीदारीत मोठा नफा होऊ शकतो.सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल आणि मान-सन्मान मिळेल.३. वृषभ रास (Taurus)वृषभ राशीच्या जातकांसाठी त्रिपुष्कर योग धनवृद्धी घेऊन येईल.जमीन किंवा वाहनाशी संबंधित व्यवहार पूर्ण होऊ शकतात.जे तरुण नोकरीच्या शोधात आहेत, त्यांना वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी मोठी आनंदाची बातमी मिळू शकते.आरोग्य उत्तम राहील आणि मानसिक शांतता लाभेल..Numerology : उशिरा का होईना पण यशस्वी होतातच 'या' तारखेला जन्मलेले लोक...नशिबात असतो अधिकारी बनण्याचा योग.४. सिंह रास (Leo)सूर्याचे बुधासोबतचे संक्रमण सिंह राशीच्या लोकांसाठी भाग्योदय करणारे ठरेल.तुमची निर्णयक्षमता वाढेल, ज्यामुळे व्यवसायात मोठे यश मिळेल.शिक्षणासाठी किंवा कामासाठी परदेशात जाण्याची इच्छा असणाऱ्यांच्या अडचणी दूर होतील.प्रिय व्यक्तीसोबत सुरू असलेले वाद मिटतील.५. धनु रास (Sagittarius)धनु राशीच्या लोकांसाठी हा काळ सकारात्मक ऊर्जेने भरलेला असेल.लॉटरी किंवा शेअर बाजारामधून अचानक धनप्राप्ती होण्याची शक्यता आहे.वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी एखाद्या धार्मिक कार्यात सहभागी व्हाल, ज्यामुळे मनाला समाधान मिळेल.विद्यार्थ्यांसाठी हा दिवस अतिशय शुभ आहे, अभ्यासात एकाग्रता वाढेल..काय आहे 'त्रिपुष्कर योग' आणि 'बुधादित्य योग'?त्रिपुष्कर योग: जेव्हा विशिष्ट तिथी, वार आणि नक्षत्र यांचा संगम होतो, तेव्हा त्रिपुष्कर योग जुळून येतो. या योगात केलेले कोणतेही शुभ कार्य किंवा गुंतवणूक भविष्यात तिप्पट फळ देते असे मानले जाते.बुधादित्य योग: सूर्य आणि बुध एकाच राशीत एकत्र आल्यावर हा राजयोग तयार होतो. हा योग बुद्धिमत्ता, संपत्ती आणि प्रसिद्धी देणारा मानला जातो.वर्षाची सांगता आणि नवीन वर्षाची सुरुवात या पाच राशींसाठी अत्यंत फलदायी ठरणार आहे. या काळात घेतलेले सकारात्मक निर्णय तुमच्या आयुष्याला नवी दिशा देऊ शकतात.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.