Horoscope Prediction : आठव्या घरात गुरु ग्रहाची छाया! कामधंदा, नातेसंबंध अन् मानसिक शांतीवर होईल गंभीर परिणाम, आजच करा हा सोपा उपाय

Astroloy Prediction Jupiter in 8th house : बऱ्याच जणांना कुंडलीतील आठवे घर रहस्यमयी वाटते. हे घर आयुष्यातील अचानक बदल, लपलेले भय, नातेसंबंध, वारसा, विमा, गुंतवणूक आणि कधीकधी अनपेक्षित धक्के यांच्याशी जोडलेले असते. जेव्हा या घरात गुरु (बृहस्पति) ग्रह बसतो, तेव्हा आयुष्य अगदी वेगळ्या वळणावर येते. गुरु हा ज्ञान, विश्वास, नशीब आणि वाढीचा ग्रह आहे. त्यामुळे आठव्या घरात तो आला की एकीकडे खोल समज, आंतरिक बळ आणि अनपेक्षित लाभ मिळतात, तर दुसरीकडे अचानक अडचणी, जादा विचार आणि नात्यांमध्ये गैरसमजही येऊ शकतात..बऱ्याच लोकांना आठव्या घरातील गुरुमुळे आयुष्यात मोठे आध्यात्मिक जागरण होते. ज्योतिष, टॅरो, ध्यान, मानसशास्त्र किंवा संशोधनाची प्रचंड आवड निर्माण होते. असे लोक खोलवर विचार करतात, दुसऱ्यांच्या मनातले सहज ओळखतात आणि कठीण काळातही धैर्याने उभे राहतात. आर्थिकदृष्ट्याही काहींना वारसा, गुंतवणुकीतून किंवा विम्याच्या रकमेतून मोठा लाभ होतो. जोडीदाराशी नाते खोल आणि विश्वासाचे असते, कारण हे लोक भावना समजून घेण्यात पटाईत असतात..DMart चा फूल फॉर्म काय? 99 टक्के लोकांना माहिती नाही उत्तर, यामागे लपले आहे स्वस्तात मस्त वस्तूंचं रहस्य.पण गुरु आठव्या घरात असेल तर सर्वकाही सोपे नसते. अनेकांना अचानक नोकरीत अडचण, आर्थिक नुकसान किंवा कौटुंबिक तणावाचा सामना करावा लागतो. छोट्या गोष्टीचा जादा विचार करणे, सतत चिंता, थकवा, पचनाचे विकार असे त्रासही दिसतात. काही वेळा नात्यात संशय, गैरसमज निर्माण होऊन अंतर पडते. मनात अनावश्यक भीती घर करते. बऱ्याच जणांना हे सर्व ऐकून घाबरायला होते, पण भोपाळचे प्रसिद्ध ज्योतिषी व वास्तुतज्ज्ञ हिमाचल सिंह सांगतात, “गुरु कधीच वाईट करत नाही. फक्त त्याची ऊर्जा खोल असते. थोडे सोपे उपाय केले की हीच ऊर्जा तुमचे नशीब उघडते.”.Jannat Juber BF : जन्नत जुबेरचं लग्न ठरलं? लवकरच बनणार नवरी; TV वर मिळाला स्वप्नातला 'राजकुमार', करोडपती यूट्यूबरसोबत झालंय ब्रेकअप.गुरुला प्रसन्न करण्याचे सोपे उपाय१. प्रत्येक गुरुवारी पिवळे कापड किंवा चणाडाळ (पिवळी डाळ) दान करा.२. आंघोळीच्या पाण्यात चिमूटभर हळद टाका.३. रोज किमान १०८ वेळा “ओम बृं बृहस्पतये नमः” हा मंत्र म्हणा.४. वडील, शिक्षक किंवा मोठ्या व्यक्तींचा आदर करा, त्यांचा सल्ला ऐका.५. बेसनाचे लाडू, केशरी मिठाई, हळद-दूध, पिवळी फळे जास्त खा.६. गरजू मुलीला पुस्तके किंवा अभ्यासाची मदत करा हा उपाय गुरुला अतिशय प्रिय आहे.हे छोटे उपाय नियमित केले की आठव्या घरातील गुरुची काळी छाया हळूहळू प्रकाशात बदलते. भीती कमी होते, नाते दृढ होतात आणि अनपेक्षित संकटेही संधीत रूपांतरित होतात.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.