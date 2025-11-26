Horoscope | राशी भविष्य

Horoscope Prediction : आठव्या घरात गुरु ग्रहाची छाया! कामधंदा, नातेसंबंध अन् मानसिक शांतीवर होईल गंभीर परिणाम, आजच करा हा सोपा उपाय

What happens when Jupiter is in the 8th house of your horoscope : आठव्या घरात गुरु बसला तर आयुष्यात खोल बदल, आध्यात्मिक प्रगती आणि अचानक लाभ मिळतात. थोडे सोपे उपाय केले तर हीच शक्ती नशीब उघडते आणि मन शांत राहते.
Saisimran Ghashi
Updated on

Astroloy Prediction Jupiter in 8th house : बऱ्याच जणांना कुंडलीतील आठवे घर रहस्यमयी वाटते. हे घर आयुष्यातील अचानक बदल, लपलेले भय, नातेसंबंध, वारसा, विमा, गुंतवणूक आणि कधीकधी अनपेक्षित धक्के यांच्याशी जोडलेले असते. जेव्हा या घरात गुरु (बृहस्पति) ग्रह बसतो, तेव्हा आयुष्य अगदी वेगळ्या वळणावर येते. गुरु हा ज्ञान, विश्वास, नशीब आणि वाढीचा ग्रह आहे. त्यामुळे आठव्या घरात तो आला की एकीकडे खोल समज, आंतरिक बळ आणि अनपेक्षित लाभ मिळतात, तर दुसरीकडे अचानक अडचणी, जादा विचार आणि नात्यांमध्ये गैरसमजही येऊ शकतात.

