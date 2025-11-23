Baba Vanga Predictions : बाबा वेंगाची धडकी भरवणारी भविष्यवाणी! तुमच्यासोबत २०२६ सालात घडणार मोठ्या घटना; कुणाला मोठं नुकसान तर कुणाला फायदा

Horoscope Prediction 2026 : जगप्रसिद्ध बल्गेरियन भविष्यवक्ती बाबा वांगा यांचे नाव ऐकल्यानंतर आजही अनेकांच्या अंगावर काटा उभा राहतो. १९९६ मध्ये त्यांचे निधन झाले, तरी त्यांनी केलेली अनेक भाकिते अगदी तंतोतंत खरी ठरली आहेत. आपल्या मृत्यूची तारीख, ९/११ ची दहशतवादी हल्ल्याची चाहूल, अगदी युरोपातील मोठ्या बदलांपर्यंत त्यांनी सांगितलेले प्रसंग जगाने प्रत्यक्ष अनुभवले. आता २०२६ सालासाठी त्यांनी केलेली पाच भयंकर भविष्यवाणी पुन्हा चर्चेत आल्या आहेत. या भाकितांमुळे जगभरात चिंतेचे वातावरण पसरले आहे..१. २०२६ मध्ये एक मोठे युद्ध होईल आणि पश्चिमेचा 'विनाश' होईल सगळ्यात मोठा धक्का म्हणजे तिसरे महायुद्ध.. बाबा वांगांच्या मते, २०२६ मध्ये पूर्वेकडून एक प्रचंड युद्ध भडकेल. हे युद्ध हळूहळू संपूर्ण जग व्यापेल आणि पाश्चात्य देशांचा पूर्ण विनाश करेल. या संघर्षात जागतिक सत्तासंतुलन पूर्णपणे बदलून जाईल. त्यातच रशियातून एक अत्यंत शक्तिशाली नेता उदयास येईल, ज्याला बाबा वांगा ‘जगाचा स्वामी’ म्हणतात. हा नेता जगावर वर्चस्व गाजवू शकतो, असा त्यांचा दावा आहे.२. आर्थिक अडचणी आणि नैसर्गिक आपत्तींचा इशारा दुसरे भाकीत वैद्यकीय क्रांतीचे आहे. २०२६ मध्ये ‘उपचारगृहां’मध्ये अवयव नव्याने वाढवले जातील, असा धडकी भरवणारा अंदाज आहे. प्रयोगशाळेत तयार केलेले हृदय, मूत्राशय आणि मज्जासंस्थेचे भाग सामान्य होत येतील. जीन थेरपी आणि न्यूरोटेक्नॉलॉजीमुळे आजारांवर विजय मिळेल, पण ही क्रांती नैतिक प्रश्न निर्माण करेल माणूस ‘जीवन पुन्हा निर्माण’ करू शकतो का?.PM किसानचे 2000 रुपये अजून आले नाही? झटपट 'इथे' करा तक्रार; एका मिनिटात येतील पैसे...३. हवामान बदल आणि आपत्ती तिसरे चित्र पर्यावरणाचे आहे. २०२६ मध्ये हवामान बदल आपल्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचेल. जगाच्या कानाकोपऱ्यात प्रचंड पूर, भीषण उष्णतेच्या लाटा, विनाशकारी भूकंप यांसारख्या नैसर्गिक आपत्ती थैमान घालतील. माणूस कितीही तंत्रज्ञान वापरले तरी निसर्गासमोर तो हतबल ठरेल, असा इशारा आहे.४. मानवी जीवनात एआयचे वर्चस्वचौथे भाकीत तंत्रज्ञानाचे आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच AI २०२६ मध्ये इतकी प्रचंड शक्तिशाली होईल की ती मानवी नियंत्रणाबाहेर जाईल. लाखो लोकांच्या नोकऱ्या धोक्यात येतील. रोजगार, शिक्षण, आरोग्य अशा अनेक क्षेत्रांत AI माणसाला मागे टाकेल..Gratuity New Rules : आता 5 नाही...फक्त 1 वर्ष नोकरी करून लगेच मिळणार ग्रॅच्युटी, केंद्र सरकारने बदलला नियम, पाहा नवे रूल.५. एलियनशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्नआणि सर्वात आश्चर्यकारक पाचवे भाकीत एलियन्सचे.बाबा वांगांच्या मते २०२६ मध्ये मानवजात अवकाशातील दुसऱ्या प्रगत सभ्यतेशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करेल. हे यशस्वी झाल्यास मानवी इतिहासात क्रांती घडेलही भाकिते खरी ठरली तर २०२६ हे वर्ष मानवजातीच्या आयुष्यातील सर्वात काळ्या अध्यायांपैकी एक ठरू शकते. पण बाबा वांगांनी हेही सांगितले होते की, “माणूस जितका वाईट असेल, तितकेच वाईट प्रसंग त्याला भोगावे लागतील.” म्हणूनच कदाचित आत्ता तरी आपण एकत्र येऊन प्रेम, शांतता आणि पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी पावले उचलली, तर भविष्य बदलता येईल का? तुमचे काय विचार आहेत कमेन्ट करून नक्की सांगा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.