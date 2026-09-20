Budh Guru Yog Horoscope 2026 : बुध-गुरुची ही 'शुभ युती' बदलणार भाग्य! 'या' 4 राशींसाठी ठरू शकतो लाभदायी; आर्थिक स्थिती मजबूत होण्याची शक्यता

Budh Guru Yog 2026 : वैदिक ज्योतिषशास्त्रात बुध आणि गुरू या दोन्ही ग्रहांना शुभ ग्रह मानले जाते. बुद्धिमत्ता, ज्ञान, संवादकौशल्य आणि निर्णयक्षमता यांच्याशी बुधाचा संबंध मानला जातो, तर गुरूला ज्ञान, विस्तार, समृद्धी आणि भाग्याचा कारक मानले जाते. त्यामुळे या दोन्ही ग्रहांची विशिष्ट स्थिती निर्माण झाल्यास त्याचा काही राशींवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, असे ज्योतिषशास्त्रात मानले जाते. चला जाणून घेऊया, कोणत्या चार राशींसाठी हा काळ लाभदायी ठरू शकतो..वृषभबुध आणि गुरूची ही स्थिती वृषभ राशीच्या व्यक्तींसाठी आर्थिक आणि कौटुंबिक बाबतीत सकारात्मक ठरू शकते. बँकिंग, वित्त, कौटुंबिक व्यवसाय आणि रिअल इस्टेट क्षेत्राशी संबंधित व्यक्तींना लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.तुमच्या संवादकौशल्यात सुधारणा होऊन रखडलेली कामे मार्गी लागू शकतात. काहींचे अडकलेले पैसे परत मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच पालकांच्या माध्यमातून वडिलोपार्जित मालमत्तेशी संबंधित व्यवहार पूर्ण होण्याचे संकेत ज्योतिषीय अंदाजात दिले जात आहेत..Grahana Yoga 2026 : ग्रहण योग आणि अमावस्येचा भयानक संयोग; कोणत्या राशींवर होणार वाईट परिणाम? सूर्य-केतूच्या युतीनं 'या' लोकांचं वाढू शकतं टेन्शन.मिथुनबुध हा मिथुन राशीचा स्वामी ग्रह मानला जातो. त्यामुळे बुध आणि गुरूची ही अनुकूल स्थिती मिथुन राशीच्या व्यक्तींसाठी विशेष महत्त्वाची ठरू शकते. निर्णयक्षमता, व्यक्तिमत्त्व आणि संवादकौशल्य अधिक प्रभावी होण्याची शक्यता आहे.मीडिया, मार्केटिंग, लेखन, आयटी आणि भागीदारीतील व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी हा काळ अनुकूल ठरू शकतो. कामाच्या ठिकाणी स्मार्ट वर्कमुळे नवीन संधी मिळू शकतात. प्रभावशाली व्यक्तींशी संपर्क वाढण्याची शक्यता असून, त्याचा करिअर किंवा व्यवसायाला फायदा होऊ शकतो. कौटुंबिक पातळीवरही वातावरणात सकारात्मक बदल होण्याचे संकेत आहेत..Dead Crow Sign : वाटेत मेलेला कावळा दिसणं हा कसला संकेत? पितृदोष आणि शनिदोषाशी काय आहे कनेक्शन?.कन्याकन्या राशीचा स्वामी ग्रह बुध आहे. त्यामुळे बुध-गुरूची ही स्थिती कन्या राशीसाठी महत्त्वाची मानली जात आहे. तर्कशक्ती, निर्णयक्षमता आणि कामातील स्पष्टता वाढण्याची शक्यता आहे.शिक्षण, संशोधन, डेटा विश्लेषण आणि शेअर बाजाराशी संबंधित क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना या काळात चांगल्या संधी मिळू शकतात, असा ज्योतिषीय अंदाज आहे. नोकरी आणि व्यवसायात वरिष्ठांकडून कौतुक मिळण्याची शक्यता असून, कामगिरीची दखल घेतली जाऊ शकते. काही व्यक्तींना पुरस्कार किंवा विशेष सन्मान मिळण्याचेही संकेत दिले जात आहेत..धनुगुरू हा धनु राशीचा स्वामी ग्रह मानला जातो. त्यामुळे बुध आणि गुरूची ही अनुकूल स्थिती धनु राशीच्या व्यक्तींसाठी करिअर, सामाजिक जीवन आणि नातेसंबंधांच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरू शकते.परदेशाशी संबंधित कामे, उच्च शिक्षण आणि व्यावसायिक क्षेत्रात सकारात्मक घडामोडी होण्याची शक्यता आहे. सामाजिक प्रतिष्ठा वाढल्याने करिअर किंवा व्यवसायात नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात. काही कायदेशीर अडचणी मार्गी लागण्याची शक्यता असून, वैवाहिक जीवनात जोडीदाराचे सहकार्य मिळू शकते. कुटुंबाकडून मिळणाऱ्या पाठिंब्यामुळे पुढील काळात प्रगतीच्या नव्या संधी मिळू शकतात.टीप : वरील अंदाज हे ज्योतिषशास्त्रीय मान्यतांवर आधारित आहेत. प्रत्यक्ष जीवनातील आर्थिक, करिअर किंवा इतर महत्त्वाचे निर्णय घेताना केवळ राशीभविष्यावर अवलंबून राहू नये..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.