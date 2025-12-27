Budh Mahadasha: तब्बल 17 वर्षांची बुध महादशा! ‘या’ राशींचं नशीब सोन्यासारखं चमकणार

Budh Mahadasha rashifal in Marathi: वैदिक ज्योतिषशास्त्रात बुध ग्रहाला बुद्धिमत्ता, विवेक, तर्क, संवाद कौशल्य, व्यवसाय, आर्थिक विचार आणि मैत्रीचे प्रतीक मानले जाते. बुध हा मिथुन आणि कन्या राशीचा स्वामी आहे.ज्योतिषशास्त्रानुसार, बुध कन्या राशीत उच्च आणि मीन राशीत दुर्बल मानला जातो. बुधाची महादशा एकूण 17 वर्षे टिकते. जर एखाद्या व्यक्तीच्या कुंडलीत बुध शुभ स्थितीत असेल तर त्याला जीवनात, विशेषतः व्यवसाय आणि करिअरच्या क्षेत्रात अनेक सकारात्मक परिणाम अनुभवायला मिळतात..दरम्यान, जर कुंडलीत बुध ग्रह अशुभ किंवा कमकुवत असेल तर त्या व्यक्तीला अनेक शारीरिक आणि मानसिक समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. अशा व्यक्तींना बोलण्यात अडचण येऊ शकते, तोतरे बोलण्यात किंवा त्यांचे विचार स्पष्टपणे मांडण्यात अडचण येऊ शकते. शिवाय, गणित, तर्कशास्त्र आणि वादविवाद यासारख्या विषयांमध्येही कमकुवतपणा दिसून येतो. बुध ग्रहाचा जीवनावर कसा परिणाम होतो हे जाणून घेऊया. .बुध अशुभ असतो तेव्हाजर जन्मकुंडलीत बुध ग्रहाचा नकारात्मक प्रभाव असेल तर बुधच्या काळात व्यक्तीला नकारात्मक परिणाम अनुभवायला मिळू शकतात. व्यवसायात वारंवार नुकसान होण्याची शक्यता असते. नाक, कान आणि त्वचेच्या समस्यांसह आरोग्याच्या समस्या उद्भवू शकतात. काकू आणि काकांसारख्या नातेवाईकांशी संबंध ताणले जाऊ शकतात. शेअर बाजार, सट्टा किंवा लॉटरीसारख्या धोकादायक गुंतवणुकीमुळे नुकसान होण्याची शक्यता असते. शिवाय, कमकुवत संवाद कौशल्यामुळे व्यावसायिक आणि वैयक्तिक जीवनात अडचणी येऊ शकतात..Makar Sankranti 2026: यंदा 14 की 15 जानेवारी, कधी साजरी होणार मकर संक्रांती? जाणून घ्या शुभ मुहूर्त अन् महत्व .कुंडलीत बुध शुभ असतो तेव्हाजर कुंडलीत बुध ग्रह शुभ आणि दृढ स्थितीत असेल तर त्या व्यक्तीचे भाषण प्रभावी आणि आकर्षक असते. अशा व्यक्ती गणित आणि विश्लेषणाशी संबंधित विषयांमध्ये पारंगत असतात आणि त्यांची गणना क्षमता देखील मजबूत असते. .करिअरकरिअरच्या बाबतीत, अशा व्यक्ती एमबीए, गणित शिक्षक, अर्थशास्त्रज्ञ आणि बँकिंग आणि वित्त क्षेत्रात नाव कमवू शकतात. ते वादविवाद आणि वाटाघाटी करण्यात पारंगत असतात. ज्यामुळे ते कुशल उद्योजक बनतात. स्वभावाने, ते आनंदी, मिलनसार आणि विनोदी असतात, ज्यामुळे ते त्यांच्या सामाजिक वर्तुळात लोकप्रिय होतात..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.