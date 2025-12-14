Horoscope | राशी भविष्य

Budha Gochar 2025: 'या' राशीच्या लोकांचा 20 डिसेंबरपासून बदलेले लक, बिझनेसमध्ये नफा अन् प्रमोशनचे जुळून येतील योग

Budha Gochar 2025 effects on career and business: ज्योतिषांच्या मते, जेव्हा जेव्हा बुध ग्रह त्याचे नक्षत्र बदलतो तेव्हा तो 12 राशींवर त्याचा कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे परिणाम होतो.
Puja Bonkile
Updated on

Budha Gochar 2025:  ग्रहांचा राजकुमार बुध 20 डिसेंबर २०२५ रोजी आपले नक्षत्र बदलेल. तो सध्या वृश्चिक राशीत आहे आणि येथे राहून ज्येष्ठा नक्षत्रात प्रवेश करेल. ज्योतिषांच्या मते, जेव्हा जेव्हा बुध आपले नक्षत्र बदलतो तेव्हा तो निश्चितच सर्व 12 राशींवर कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात परिणाम करतो. म्हणूनच, ज्येष्ठा नक्षत्रात बुधाचे भ्रमण काही लोकांसाठी सौभाग्य आणू शकते. त्याच्या प्रभावामुळे काही राशींच्या व्यवसाय योजना यशस्वी होतील, निर्णय घेण्याची क्षमता मजबूत होईल, व्यावसायिकांना नफा मिळेल, नोकरी करणाऱ्यांना पद आणि प्रतिष्ठा मिळेल आणि विद्यार्थ्यांना अभ्यासात चांगले निकाल मिळू शकतील. तर, या भाग्यवान राशी कोणत्या आहेत हे जाणून घेऊया.

