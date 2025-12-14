Budha Gochar 2025: 'या' राशीच्या लोकांचा 20 डिसेंबरपासून बदलेले लक, बिझनेसमध्ये नफा अन् प्रमोशनचे जुळून येतील योग

Budha Gochar 2025: ग्रहांचा राजकुमार बुध 20 डिसेंबर २०२५ रोजी आपले नक्षत्र बदलेल. तो सध्या वृश्चिक राशीत आहे आणि येथे राहून ज्येष्ठा नक्षत्रात प्रवेश करेल. ज्योतिषांच्या मते, जेव्हा जेव्हा बुध आपले नक्षत्र बदलतो तेव्हा तो निश्चितच सर्व 12 राशींवर कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात परिणाम करतो. म्हणूनच, ज्येष्ठा नक्षत्रात बुधाचे भ्रमण काही लोकांसाठी सौभाग्य आणू शकते. त्याच्या प्रभावामुळे काही राशींच्या व्यवसाय योजना यशस्वी होतील, निर्णय घेण्याची क्षमता मजबूत होईल, व्यावसायिकांना नफा मिळेल, नोकरी करणाऱ्यांना पद आणि प्रतिष्ठा मिळेल आणि विद्यार्थ्यांना अभ्यासात चांगले निकाल मिळू शकतील. तर, या भाग्यवान राशी कोणत्या आहेत हे जाणून घेऊया. .मिथुनबुध राशीच्या ग्रहणामुळे मिथुन राशीच्या लोकांना व्यवसायात फायदा होईल. दीर्घकालीन योजना यशस्वी होतील आणि तुम्ही काम लांबणीवर टाकण्याच्या तुमच्या प्रवृत्तीला आळा घालू शकाल. या काळात तुम्ही तुमच्या व्यवसायावर लक्ष केंद्रित कराल आणि पूर्ण समर्पणाने तुमची कामे वेळेवर पूर्ण कराल, ज्यामुळे निश्चितच फायदा होईल. तुम्हाला चांगले लग्नाचे प्रस्ताव मिळतील. विद्यार्थ्यांनाही सकारात्मक परिणाम दिसतील आणि सरकारी क्षेत्रात करिअर करण्यासाठी अनुभवी व्यक्तीकडून त्यांना पूर्ण पाठिंबा मिळेल. .Baba Vanga Prediction 2025: बाबा वेंगाची भविष्यवाणी खरी ठरली...! ‘या’ घटनेने जग हादरलं.तूळतूळ राशीच्या लोकांसाठी हा काळ शुभ ठरणार आहे. गुंतवणुकीतून भरपूर नफा होईल. नफा आणि व्यवसाय विस्तार तुम्हाला समाधानी ठेवेल. तुमच्या मनातून सर्व नकारात्मकता दूर होईल. या काळात लांब किंवा कमी अंतराचा व्यवसाय प्रवास शक्य आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, ही सहल आनंददायी आणि फायदेशीर ठरेल. बुध राशीच्या प्रभावामुळे वैवाहिक जीवनात सुसंवाद निर्माण होईल, तुमचा आत्मविश्वास आणि धैर्य वाढेल..कन्याकन्या राशीसाठी हा एक खास काळ असणार आहे. आयुष्यात नवीन व्यक्तीचे आगमन होऊ शकते. तुम्हाला परीक्षेत चांगले गुण मिळतील. गुंतवणुकीतील आर्थिक लाभामुळे भौतिक सुखसोयी वाढतील. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींनी सहकारी आणि वरिष्ठांशी समन्वय राखला पाहिजे. यामुळे फायदे आणि पाठिंबा मिळेल. आयटी किंवा इतर परीक्षांची तयारी करणाऱ्या कन्या राशींना त्यांच्या अभ्यासात आणि शिक्षणात अडथळे दूर होतील. इच्छित महाविद्यालयात नोकरी मिळवण्याची त्यांची इच्छा पूर्ण होऊ शकते. व्यावसायिक भागीदारांना फायदा होईल. कामावर तुम्हाला वरिष्ठ आणि कनिष्ठ दोघांकडूनही पाठिंबा मिळेल आणि तुमची पदोन्नतीसाठी निवड होऊ शकते..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.