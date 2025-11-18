Horoscope Prediction : मेष ते मीन..संपूर्ण राशीभविष्य! उद्याचा दिवस कसा असेल? कुणाला मिळणार गुड न्यूज अन् कुणाला बॅड न्यूज, जाणून घ्या

Astrology Predicton today : बुधवार १९ नोव्हेंबर हा दिवस वैदिक ज्योतिषानुसार अनेक राशींसाठी खास ठरणार आहे. ग्रह-नक्षत्रांच्या विशेष स्थितीमुळे काही राशींना आर्थिक लाभ, करिअरमध्ये यश आणि प्रेमात गोड बातम्या मिळण्याची शक्यता आहे, तर काहींना थोडी सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. बुधवारी बाप्पाची पूजा केल्याने अडचणी दूर होतात आणि सुख-समृद्धी येते, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे. चला तर मग मेष ते मीन या बारा राशींचे उद्याचे राशिभविष्य पाहूया.मेष राशीवाल्यांना आर्थिक बाबतीत काळजी घ्यावी लागेल, पण कामात उत्तम कामगिरीमुळे वाहवा मिळेल. (Aries Horoscope Today)वृषभ राशीला सकारात्मक प्रतिसाद तर मिळेलच, पण पैशाच्या व्यवहारात सावध राहावे. अविवाहितांनी लग्नाच्या घाईत न पडता संयम ठेवावा, योग्य वेळेची वाट पाहावी. (Taurus Horoscope Today)मिथुन राशीला प्रामाणिकपणा आणि संयमाची खरी परीक्षा आहे. ऑफिसमध्ये राग आवरा, आर्थिक बाबतीत मात्र चांगले योग आहेत. (Gemini Horoscope Today).Horoscope Prediction : 2 दिवसांत पलटू शकतं 'या' 3 राशींचं नशीब; 12 वर्षानंतर कर्क राशीत बनतोय पावरफुल राजयोग, मोठं काहीतर घडणार!.कर्क राशीने बॉसशी संवाद वाढवला तर करिअरला बूस्ट मिळेल. कम्फर्ट झोन सोडून नवीन गोष्टी स्वीकारा. (Cancer Horoscope Today)सिंह राशी ध्येयांच्या आणखी जवळ जाणार, आत्मविश्वासाला साथ मिळेल. (Leo Horoscope Today)कन्या राशीला आनंदी राहा, विश्वावर विश्वास ठेवा; चांगले लोक आपोआप जीवनात येतील. (Virgo Horoscope Today).Viral Video : देवा असलं बालपण कुणालाच देऊ नको रे! ऊसतोड कामगारांच्या चिमुकल्या मुलांचा व्हिडिओ व्हायरल; बालदिनालाच इतकी वाईट अवस्था...तूळ राशीने रोज योग करायला सुरुवात केली तर प्रेम, करिअर, पैसा आणि आरोग्य सगळ्याच क्षेत्रात अनपेक्षित संधी येतील. (Libra Horoscope Today)वृश्चिक राशीला स्वतःवर जास्त ताण टाकू नये, संयमाने बदल स्वीकारावेत. (Scorpio Horoscope Today)धनु राशीचा दिवस सामान्य, जोडीदारासोबत चांगला वेळ घालवता येईल, पण कामाची धावपळ आणि आरोग्याकडे लक्ष द्यावे. (Sagittarius Horoscope Today).Numerology Predictions : 'या' तारखेला जन्मलेले लोक असतात जास्त निरोगी..वयाची साठी पार केली तर जडत नाहीत आजार.मकर राशीला आर्थिक नियोजन चोख ठेवावे, अविवाहितांना ऑफिस किंवा क्लासमध्ये नवे आकर्षण जाणवू शकते. (Capricorn Horoscope Today)कुंभ राशीने जोडीदाराशी भांडण टाळावे, कुटुंबासोबत वेळ घालवला तर दिवस आनंदी जाईल. (Aquarius Horoscope Today)मीन राशीचा मूड उत्तम राहील, मनासारखे काहीतरी करा. नवीन मैत्री आणि नाती जुळण्याची शक्यता प्रबळ आहे.(Pisces Horoscope Today)डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.