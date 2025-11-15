Horoscope News : तुमचा उद्याचा दिवस कसा असेल? मेष ते मीन राशिभविष्य..जाणून घ्या ज्योतिषशास्त्र काय सांगते

Marathi Rashi Bhavishya Today : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार, ग्रह आणि ताऱ्यांच्या रहस्यमय हालचालींवर आधारित राशिफल नेहमीच उत्सुकता वाढवते. उद्या १६ नोव्हेंबर हा रविवार असल्याने सूर्यदेवाची पूजा करण्याची परंपरा जोरात आहे. धार्मिक मान्यतेनुसार, सूर्यदेवाची आराधना केल्याने जीवनात आदर, यश आणि ऊर्जा प्राप्त होते. ज्योतिषीय गणनेनुसार, हा दिवस काही राशींसाठी अतिशय शुभ ठरणार आहे तर काहींना सावधगिरीचा इशारा देत आहे. मेषपासून मीनपर्यंतच्या १२ राशींचे भविष्य जाणून घ्या.मेष राशीशरीरात ऊर्जेचा झरा उफाळून येईल..हाती घेतलेले काम वेगाने पूर्ण होईल. ऑफिसमध्ये तुमची उपस्थिती प्रभावी ठरेल, नवीन प्रकल्प सुरू होऊ शकतो. घरीही भूमिका मजबूत राहील. फक्त रागावर नियंत्रण ठेवा, अन्यथा वातावरण बिघडू शकते. शुभ रंग: लाल.वृषभ राशीनातेसंबंधांचा प्रेम वाढेल. जुने गैरसमज दूर होतील, जोडीदार आणि कुटुंबासोबत वेळ आनंददायी ठरेल. काम स्थिर, पण गती कमी असेल. आर्थिक निर्णय घेताना सावध राहा. थकवा जाणवू शकतो, जास्त चिंता टाळा. शुभ रंग: हिरवा..Health Astrology Prediction : कोणत्या राशीच्या लोकांना जास्त आजार जडतात? ज्योतिषशास्त्रातले नवे खुलासे..करा 'हा' एकच उपाय.मिथुन राशीकामाचा ताण वाढेल, पण कार्यक्षमता चमकेल. संवाद तुमची ताकद ठरेल, नवीन जबाबदारी मिळू शकते. छोटी सहल किंवा बैठक फायद्याची आहे. शुभ रंग: पिवळा.कर्क राशीजीवनात प्रेमाची फुले उमलतील.. नाते मजबूत होईल, मुलांशी आनंदाने वागा. क्रिएटिव कामात मजा येईल. भूतकाळाच्या आठवणींवर चिंतन शांती देईल. शुभ रंग: पांढरा.सिंह राशीसामान्य पण स्थिर दिवस असेल. घरगुती समस्या सुटतील, मालमत्ता कामे प्रगती करतील. आत्मविश्वास वाढेल, ज्येष्ठांचे मार्गदर्शन मिळेल. संतुलन राखा. शुभ रंग: सोनेरी..Viral Video : देवा असलं बालपण कुणालाच देऊ नको रे! ऊसतोड कामगारांच्या चिमुकल्या मुलांचा व्हिडिओ व्हायरल; बालदिनालाच इतकी वाईट अवस्था...कन्या राशीमैत्रीच्या नात्यात नवा उजाळा येईल. टीमवर्क आणि नवीन संपर्क फायद्याचे आहेत. करिअरची मोठी संधी रचली जाईल. कल्पनांना पाठिंबा मिळेल. शुभ रंग: निळा. तुळ राशीसंवादाची जादू चालेल. शब्द प्रभावी ठरतील, नवीन शिकणे आणि कौशल्य वाढेल. छोट्या सहली सकारात्मक ठरतील. संयम ठेवा. शुभ रंग: गुलाबी.वृश्चिक राशीकरिअरची उंची गाठाल. बॉसकडून प्रशंसा मिळेल, मोठे काम यशस्वी होईल. प्रतिष्ठा वाढेल. सभ्यता राखा. शुभ रंग: काळा.धनु राशीआर्थिक स्थिरता येईल. नवीन उत्पन्न मार्ग उघडेल, अडकलेले पैसे येतील. नात्यात संयम, खर्चावर नियंत्रण ठेवा . शुभ रंग: केशरी..Video : भूक अन् गरीबीचा विदारक चेहरा...लहान मुलीने वेचून खाल्लं कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यातलं अन्न, व्हायरल व्हिडिओ पाहून मन हळहळेल.मकर राशीव्यक्तिमत्वाची चमक दिसेल. नवीन संधी येईल. रखडलेली कामे वेगाने होतील. नवीन दिशा मिळेल. शुभ रंग: करडा.कुंभ राशीशांत चिंतनाचा दिवस आहे. आत्मपरीक्षण करा आणि जुनी चूक सुधारा. ध्यान-योग फायद्याचे ठरेल. घाई टाळा. शुभ रंग: जांभळा.मीन राशीनशिबाची साथ मिळेल. अभ्यास, प्रवास यात चांगला योग आहे. आध्यात्मिक प्रगतीकडे लक्ष द्या. नवीन शिकणे, संधी सोडू नका. शुभ रंग: समुद्री निळा.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.