Diwali Horoscope : चक्क 71 वर्षानंतर दुर्लभ योग; यंदाचा दिवाळी पाडवा एकदम खास, 'या' 5 राशीच्या लोकांवर होणार लक्ष्मी मातेची कृपा

Diwali 2025 astrology predictions : आज 22 ऑक्टोबर.. संपूर्ण देशात दिवाळी पाडवा आणि बलिपतीप्रदाचा उत्साहपूर्ण सण साजरा केला जाईल. हा सण फक्त प्रकाश आणि आनंदाचाच नाही, तर यंदा ग्रह-नक्षत्रांचा एक दुर्मिळ योगायोग त्याला आणखी खास बनवत आहे. ज्योतिषांच्या मते गेल्या 71 वर्षांनंतर पहिल्यांदाच अशी शुभ संयोगांची रेलचेल निर्माण झाली आहे, जी पाच राशींसाठी लाभदायक ठरणार आहे. चला या भाग्यवान राशी आणि त्यांच्यासाठीच्या संधींबद्दल जाणून घेऊया.या दिवशी गुरु कर्क राशीत उच्चस्थितीत आहे, तर सूर्य आणि बुध तूळ राशीत युती करून बुधादित्य योग निर्माण करत आहेत. सूर्य, मंगळ आणि बुध यांचा त्रिग्रही योग देखील तूळ राशीत दिसून येत आहे. यासोबत सर्वार्थ सिद्धी योग आणि महालक्ष्मी राजयोगाचा संगम या दिवाळीला वैशिष्ट्यपूर्ण बनवत आहे. ज्योतिषींच्या अंदाजानुसार हा योगायोग मेष, मिथुन, कर्क, कन्या आणि मकर या राशींसाठी सोनेरी संधी घेऊन येईल..Dmart Sale : दिवाळीच्या गडबडीत हा मोठा सेल मिस कराल; इथे डीमार्ट पेक्षाही स्वस्त मिळतय सामान, सर्व डिस्काउंट ऑफर्स पाहा एका क्लिकवर.मेष राशीतुमचा आत्मविश्वास शीगेला असेल. नोकरीत पदोन्नतीची शक्यता आहे.. तर कुटुंबात आनंददायी बातमी येईल. आरोग्यही उत्तम राहील.मिथुन राशीआर्थिक लाभ आणि मालमत्तेची खरेदी होऊ शकते. मित्र-नातेवाइकांशी भेटीगाठी तुमचा उत्साह वाढवतील.कर्क राशीकयामत प्रगती आणि नवीन नोकरीच्या संधी मिळतील. घर-वाहन खरेदीचा योग आहे, वडिलांचा पाठिंबा मोलाचा ठरेल..Diwali Safety : दिवाळीला WhatsApp Group वर चुकूनही पाठवा नका 'हे' 5 मेसेज; नाहीतर तुरुंग अन् कोर्टाच्या फेऱ्या मारण्यात निघून जाईल सण.कन्या राशीक्रिएटिव क्षेत्रात यश मिळेल. उत्पन्न वाढेल, खर्च नियंत्रणात राहील आणि वैवाहिक जीवन आनंदी असेल.मकर राशीअनपेक्षित आर्थिक लाभ आणि मालमत्ता खरेदीची संधी आहे. जुन्या गुंतवणुकीतून फायदा होईल, पण सावधगिरी बाळगा..FAQsWhat makes Diwali 2025 special? / दिवाळी 2025 ला खास काय आहे?71 वर्षांनंतरचा दुर्मिळ ज्योतिषीय योगायोग आणि सर्वार्थ सिद्धी योग यामुळे ही दिवाळी खास आहे.Which zodiac signs will benefit from Diwali 2025? / दिवाळी 2025 मध्ये कोणत्या राशींना लाभ होईल?मेष, मिथुन, कर्क, कन्या आणि मकर या पाच राशींना देवी लक्ष्मीचा आशीर्वाद लाभेल.What is the significance of the astrological conjunction? / ज्योतिषीय योगायोगाचे महत्त्व काय आहे?गुरु, सूर्य आणि बुध यांच्या संयोगाने महालक्ष्मी राजयोग तयार होऊन समृद्धीचे वातावरण निर्माण होईल.How will Mesha Rashi benefit? / मेष राशीला कसा लाभ होईल?मेष राशीला पदोन्नती, आत्मविश्वास आणि कुटुंबात आनंददायी बातमी मिळेल.What precautions should Makara Rashi take? / मकर राशीने काय सावधगिरी बाळगावी?मकर राशीने फसवणूक करणाऱ्यांपासून सावध राहून जुन्या गुंतवणुकीवर लक्ष ठेवावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.