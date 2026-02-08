Today Horoscope: आज ८ फेब्रुवारीला धोकादायक राहुकाल! सायंकाळी 4:43 नंतर चुकूनही करू नका 'ही' 5 कामे, नाहीतर होईल मोठे नुकसान..

आज ८ फेब्रुवारी २०२६ हा रविवार आहे. कृष्ण पक्षाची सप्तमी तिथी दुसऱ्या दिवशी सकाळी ५.०४ वाजेपर्यंत राहील. चंद्र संपूर्ण दिवस तूळ राशीत राहणार आहे, त्यामुळे समतोल, नातेसंबंध आणि भागीदारीशी संबंधित ठरतील. स्वाती नक्षत्र दुसऱ्या दिवशी सकाळी ५.०३ वाजेपर्यंत प्रभावी राहील..हे नक्षत्र आत्मनिर्भरता आणि स्वतंत्र विचार देत असले तरी मनातील संभ्रम वाढवू शकते. गंड योग दुसऱ्या दिवशी 12:07 AM पर्यंत राहील, त्यामुळे घाईगडबड आणि भावनिक प्रतिक्रिया टाळणे आवश्यक आहे. आज अभिजित मुहूर्त दुपारी १२ वाजून १३ मिनिट ते १२ वाजून ५७ मिनिट पर्यंत आहे. तर राहूकाळ ४ वाजून ४३ मिनिटांपासून ते ६ वाजून ५ मिनिटांपर्यंत राहील. म्हणून दिवसाच्या उत्तरार्धात वेळेची निवड अतिशय महत्वाची ठरेल..Valentine Week Horoscope Marathi: या व्हॅलेंटाईन वीकमध्ये कोणाच्या प्रेमाला मिळणार हिरवा कंदील? जाणून घ्या १२ राशींची प्रेमकहाणी.मेषमेष राशीसाठी आजचा दिवस आत्म- नियंत्रण, नातेसंबंध समजून घेणे आणि व्यावहारिक निर्णय घेण्याची परीक्षा आहे. कृष्ण सप्तमी तिथी स्पष्ट करते की आज निर्णय संघर्षातून नव्हे तर संतुलन आणि संवादातून होईल.तूळ राशीत चंद्र असल्याने, भागीदारी, जोडीदार आणि सार्वजनिक वर्तनाशी संबंधित मुद्दे दिवसभर वर्चस्व गाजवतील. स्वाती नक्षत्र तुम्हाला स्वतंत्र निर्णय घेण्यास प्रेरित करेल, परंतु योग गंडामुळे प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्ती वाढू शकतात. दुपारपर्यंत असंतोष कायम राहू शकतो.अभिजित मुहूर्त (दुपारी १२:१३ ते १२:५७) वाटाघाटी, करार किंवा प्रस्तावांना अंतिम स्वरूप देण्यासाठी अनुकूल आहे.आज राहुकाल (सायंकाळी ४:४३ ते ६:०५), भावनिक प्रतिक्रिया आणि नातेसंबंधांशी संबंधित निर्णय टाळणे चांगले.वृषभआज कामाचा ताण, जबाबदाऱ्या आणि आरोग्याबाबत जागरूक राहण्याचा दिवस आहे. कृष्ण सप्तमी सांगते की संयम आणि शिस्तीनेच यश मिळेल. चंद्र सहाव्या भावातून प्रभाव देईल, त्यामुळे नोकरी, सेवा आणि दिनचर्या सक्रिय राहील. गंड योगामुळे किरकोळ गोष्टींवरून ताण वाढू शकतो.अभिजीत मुहूर्त 12:13 PM ते 12:57 PM या काळात प्रलंबित कामे पूर्ण करणे किंवा वरिष्ठांशी चर्चा करणे लाभदायक ठरेल.राहुकाल 4:43 PM ते 6:05 PM दरम्यान कामाच्या ठिकाणी निर्णय, वादविवाद किंवा वरिष्ठांशी संघर्ष टाळावा, कारण त्यातून नुकसान होऊ शकते.मिथुनआज मिथुन राशीच्या लोकांसाठी नवीन दृष्टिकोन स्वीकारण्याचा दिवस आहे. मनात अनेक कल्पना येतील, परंतु त्यांना योग्य दिशा देणे आवश्यक असेल. सामाजिक संबंध आणि संवाद कौशल्यांवर चंद्राचा प्रभाव वाढतो, म्हणून मित्र किंवा सहकाऱ्यांशी चर्चा फलदायी ठरू शकते. घाईघाईने निष्कर्ष काढणे टाळा. इच्छित ठिकाणी कल्पनाशक्तीचा वापर करून, एखादी व्यक्ती विलक्षण कामगिरी करू शकते. आज विद्यार्थ्यांसाठी त्यांच्या समजुतीचा सराव करण्याचा दिवस आहे, फक्त अभ्यास करणे टाळा. भावनिक बाबींमध्ये स्पष्टपणे बोलणे फायदेशीर ठरेल. संध्याकाळी काही वेळ ध्यान केल्यास मानसिक ताण कमी होईल. जर तुम्ही एकूणच संयम आणि संतुलन राखले तर दिवस सकारात्मक जाईल..कर्ककर्क राशीसाठी आजचा दिवस घर, कुटूंब आणि भावनिक समतोल यांच्याशी संबंधित आहे. कृष्ण सप्तमी तिथी सूचित करते की मनातील असुरक्षितता आज आव्हान ठरू शकते. चंद्रमा तूळ राशीत चतुर्थ भावातून प्रभाव टाकत असल्याने घरगुती विषय आणि कौटूंबिक जबाबदाऱ्या पुढे येतील. स्वाती नक्षत्र आत्मनिर्भरता देते, मात्र गंड योगामुळे चिंता वाढवण्याची शक्यता आहे.अभिजीत मुहूर्त 12:13 PM ते 12:57 PM हा वेळ कौटुंबिक चर्चा किंवा निर्णयांसाठी अनुकूल आहे.राहुकाल 4:43 PM ते 6:05 PM दरम्यान घरगुती बाबींमध्ये घाईघाईने किंवा भावनेच्या भरात निर्णय घेणे टाळावे.सिंहसिंह राशीसाठी, ८ फेब्रुवारी २०२६, आजचा दिवस संवाद, प्रभाव आणि निर्णयक्षमता यांची परीक्षा घेणारा आहे. आज कृष्ण सप्तमी तिथी दर्शवते की तुमच्या शब्दांचा परिणाम दूरवर जाणार आहे. चंद्रमा तूळ राशीत तृतीय भावातून प्रभाव टाकणार आहे, त्यामुळे संवाद, मीटिंग्स आणि सामाजिक संपर्क वाढण्याची शक्यता आहे. स्वाती नक्षत्र आत्मविश्वास देते, परंतु गंड योगामुळे शब्दांमध्ये थोडा तिखटपणा येऊ शकतो.अभिजीत मुहूर्त 12:13 PM ते 12:57 PM हा वेळ महत्त्वपूर्ण संवादासाठी अनुकूल आहे.राहुकाल सायंकाळी 4:43 PM ते 6:05 PM दरम्यान केलेले शब्द किंवा संदेश चुकीच्या अर्थाने घेतले जाऊ शकतात, त्यामुळे संयम ठेवणे आवश्यक आहे.कन्याआज कन्या राशीसाठी तुमच्या आर्थिक, वाणी आणि कौटुंबिक मूल्यांची चाचणी घेण्याचा दिवस आहे. कृष्ण सप्तमी तिथी सांगते की आज घेतलेले आर्थिक आणि कौटुंबिक निर्णय भविष्याची दिशा ठरवतील. तूळ राशीतील चंद्र दुसऱ्या भावावर प्रभाव पाडतो, म्हणून उत्पन्न, बचत आणि संवाद साधण्यात ध्येयाभिमुख राहील. स्वाती नक्षत्र स्वावलंबन देते, परंतु गंड योगामुळे कठोर किंवा कठोर बोलणे हानिकारक असू शकते.अभिजीत मुहूर्त दुपारी १२:१३ ते १२:५७ हा काळ आर्थिक चर्चा आणि निर्णयांसाठी अनुकूल आहे.राहुकाल दुपारी ४:४३ ते संध्याकाळी ६:०५ या वेळेत आर्थिक व्यवहार, खरेदी किंवा गुंतवणुकीपासून दूर राहणे शहाणपणाचे ठरेल..Gajanan Maharaj Prakat Din 2026: यंदा गजानन महाराजांचा प्रकट दिन कधी? जाणून घ्या तारीख, विधी आणि महत्त्व.तूळतूळ राशीसाठी आजचा दिवस आत्मपरीक्षण, नातेसंबंधांचे परीक्षण आणि निर्णयांचे संतुलन साधण्याचा आहे. कृष्ण सप्तमी तिथी सांगते की अर्धवट निर्णय घेतल्याने भविष्यात गोंधळ निर्माण होऊ शकतो. चंद्र दिवसभर तुमच्या राशीत राहील, ज्यामुळे तुमची भावनिक संवेदनशीलता वाढेल आणि तुम्हाला चांगले परिणाम मिळतील. स्वाती नक्षत्र स्वातंत्र्याची इच्छा देते, परंतु गंड योगामुळे गोंधळ आणि संघर्ष होऊ शकतो. दुपारी विचलित होण्याची शक्यता असते.अभिजीत मुहूर्त: दुपारी १२:१३ - दुपारी १२:५७; आत्मनिर्णय, महत्त्वाच्या संभाषणांसाठी किंवा वैयक्तिक दिशा निश्चित करण्यासाठी योग्य.राहुकाल: दुपारी ४:४३ - संध्याकाळी ६:०५; नातेसंबंधांमध्ये अंतिम निर्णय घेणे किंवा आश्वासने देणे टाळा.वृश्चिकवृश्चिक राशीसाठी आजचा दिवस संघर्ष, गुप्त नियोजन आणि मानसिक थकवा यांच्याशी संबंधित आहे. कृष्ण सप्तमी तिथी दर्शवते की अंतर्गत प्रश्न बाह्य गोष्टींपेक्षा जास्त त्रास देऊ शकतात. बाराव्या घरात असलेल्या तूळ राशीतील चंद्राचा प्रभाव वाढेल, ज्यामुळे एकटेपणा, खर्च आणि मानसिक गोंधळ वाढू शकतो. स्वाती नक्षत्र एकत्रितपणे निर्णय घेण्याची प्रवृत्ती देते, परंतु गंड योगामुळे गोंधळ होऊ शकतो.अभिजीत मुहूर्त: दुपारी १२:१३ - दुपारी १२:५७; शांत वातावरणात ध्यान, नियोजन किंवा काम करण्यास सक्षम.राहुकाल: दुपारी ४:४३ - संध्याकाळी ६:०५; गुप्त माहिती शेअर करणे किंवा फसवणूक करणे टाळा.धनुधनु राशीसाठी आजचा दिवस यशी, मित्र, कुटुंब आणि सामाजिक संबंधांशी संबंधित आहे. कृष्ण सप्तमी तिथी दर्शवते की भविष्याबद्दल गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. तूळ राशीतील अकराव्या भवातून प्रभाव असलेला चंद्र सक्रिय असेल, ज्यामुळे नेटवर्किंग, मित्र आणि नियोजन सक्रिय असेल. स्वाती नक्षत्र स्वतंत्र विचार देते, परंतु गंड योगामुळे अपेक्षा पूर्ण न झाल्यास निराशा होऊ शकते.अभिजीत मुहूर्त: दुपारी १२:१३ - दुपारी १२:५७; योजना बनवण्यासाठी किंवा वरिष्ठ बाबींवर चर्चा करण्यासाठी अनुकूल.राहुकाल: दुपारी ४:४३ - संध्याकाळी ६:०५; मित्रांसोबत आर्थिक आश्वासने किंवा आश्वासने देण्याबाबत सावधगिरी बाळगा..मकरकरिअर, जबाबदारी आणि सामाजिक स्थितीबाबत आज मकर राशीसाठी कसोटीचा दिवस असेल. कृष्ण सप्तमी तिथी दर्शवते की आज केलेले काम दीर्घकालीन परिणाम देईल. तूळ राशीतील चंद्राचा प्रभाव १० व्या भावातून प्रभाव आहे, त्यामुळे काम आणि प्रतिष्ठा संबंधित समस्या महत्त्वाच्या असतील. स्वाती नक्षत्र स्वतंत्र निर्णय घेण्याची इच्छा देते, परंतु गंड योगामुळे एखाद्याला दबाव जाणवू शकतो.अभिजीत मुहूर्त: दुपारी १२:१३ - दुपारी १२:५७; महत्त्वाचे व्यावसायिक निर्णय घेण्यासाठी योग्य.राहुकाल: दुपारी ४:४३ - संध्याकाळी ६:०५; ज्येष्ठतेचे वाद किंवा घाईघाईने घेतलेले निर्णय टाळा.कुंभकुंभ राशीसाठी आजचा दिवस विचार, शिक्षण आणि दृष्टिकोन विस्तृत करण्याशी संबंधित आहे. कृष्ण सप्तमी तिथी दर्शवते की विचार बदलल्याशिवाय मार्ग स्पष्ट होणार नाही. तूळ राशीतील चंद्र, नववा भावातून प्रभाव, जो अभ्यास, प्रवास आणि आध्यात्मिक विचारांना सक्रिय करेल. स्वाती नक्षत्र स्वतंत्र विचार देते, परंतु गंड योगामुळे गोंधळ देखील होऊ शकतो.अभिजीत मुहूर्त: दुपारी १२:१३ - दुपारी १२:५७; सराव किंवा मार्गदर्शनासाठी उत्तम.राहुकाल: दुपारी ४:४३ - संध्याकाळी ६:०५; वैचारिक वादविवाद किंवा कट्टरता टाळा.मीनआज मीन राशीसाठी भावनिक खोली, बदल आणि अवलंबित्वाचा दिवस आहे. कृष्ण सप्तमी तिथी सांगते की आज एखाद्याला जुन्या भीती किंवा असुरक्षिततेचा सामना करावा लागू शकतो. तूळ राशीतील चंद्र आठव्या भावाचा प्रभाव असेल, ज्यामुळे मन गूढ आणि संवेदनशील राहील. स्वाती नक्षत्र स्वावलंबन शिकवते, परंतु गंड योगामुळे भावनिक अस्थिरता शक्य आहे.अभिजीत मुहूर्त: दुपारी १२:१३ - दुपारी १२:५७; आत्मनिरीक्षण किंवा महत्त्वाच्या संवादासाठी योग्य.राहुकाल: दुपारी ४:४३ - संध्याकाळी ६:०५; आर्थिक, श्रद्धा किंवा भावनिक निर्णयांपासून दूर रहा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.