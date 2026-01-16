Marathi Friday Horoscope 2026: वृषभ, कर्क, कन्या… कोणासाठी आज आहे खास दिवस? वाचा शुक्रवारचा शुभ राशीभविष्य

Marathi Today Horoscope Predication: आज १६ जानेवारी, शुक्रवार आहे. चंद्र आज धनून राशीत बुधासोबत संचार करीत आहे. आणि मूल नक्षत्रात स्थिर आहे. यामुळे सुनफा, गजकेसरी इत्यादी शुभ योग निर्माण होत आहेत. या ग्रहांच्या स्थितीमुळे, मेष, कर्क आणि कन्या यासह अनेक राशींसाठी आजचा दिवस सकारात्मक आणि फायदेशीर असेल..ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून, आजचा दिवस आर्थिक वैवाहिक आणि व्यावसायिक कीर्ती मिळविण्यासाठी अनुकूल आहे. चंद्र , बुध आणि सूर्य यांच्या संयोगामुळे नवीन करार,आदर आणि सर्जनशील कामांसाठी प्रेरणा मिळेल. चला तर जाणून घेऊया आज तुमच्या राशीवर आधारित शुभ आणि लाभदायक परिस्थिती कशी राहील..RBI Recruitment 2026: नोकरीची सुवर्णसंधी! RBI मध्ये ऑफिस अटेंडंट भरती जाहीर; पात्रता आणि अर्जाची शेवटची तारीख जाणून घ्या.मेषआज शुक्रवार मेष राशीच्या लोकांसाठी चांगला दिवस आहे. तुमच्या राशीचा स्वामी मंगळ आज मेष राजयोग निर्माण करत आहे, जो तुमच्या जीवनाच्या विविध क्षेत्रांमध्ये तुम्हाला फायदेशीर ठरेल. आज आर्थिक लाभ मिळेल. नोकरीची परिस्थिती अनुकूल राहील. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सहकार्य मिळेल. वैवाहिक जीवनात आनंद आणि सुसंवाद राहील. प्रेम जीवनात रोमँटिक वातावरण असेल.आज नशीब तुम्हाला ९२% अनुकूल असेल.उपाय: भगवान शंकरांचा अभिषेक करावृषभवृषभ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला आहे. तुमच्या राशीचा स्वामी त्रिग्रह योग निर्माण करतो, जो शुभ आणि फायदेशीर असेल. व्यवसायात तुम्हाला अपेक्षेपेक्षा जास्त नफा मिळेल. तयार कपडे आणि मेकअप वस्तूंचा व्यवसाय करणाऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ होईल. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला सहकाऱ्यांकडून सहकार्य मिळेल. कुटुंबात प्रेम आणि समन्वय राहील. तुमच्या मुलांकडून तुम्हाला आनंद मिळेल. प्रेम जीवन भेटवस्तूंनी संपुष्टात येऊ शकते. नातेवाईकांकडून तुम्हाला चांगली बातमी मिळू शकते.आज नशीब तुम्हाला ८८% साथ देईल.उपाय: श्री लक्ष्मी मंत्राचा जप करा -"ओम श्री ह्रीम श्री कमले कमलाये नमः".मिथुनमिथुन राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर आहे. सातव्या घरात चंद्राचे भ्रमण गजकेसरी योग निर्माण करते, म्हणून ते धर्म आणि अध्यात्माला व्यापते.तुम्हाला नवीन जबाबदाऱ्या मिळू शकतात. आदर मिळेल. सरकारच्या प्रयत्नांना यश मिळेल. कुटुंबात प्रेम आणि समन्वय राहील. तुमच्या मुलांकडून तुम्हाला आनंद मिळेल. मुलाशी संबंधित जबाबदाऱ्यांमध्ये वेळेचे योग्य नियोजन आवश्यक आहे. आरोग्य सामान्य राहिले पाहिजे, परंतु ऋतूनुसार अन्न खावे.उपाय: श्री सूक्ताचे पठण करा.कर्कचंद्र आणि मंगळाच्या भ्रमणामुळे कर्क राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस शुभ आहे. तुमच्या कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला तांत्रिक ज्ञानाचा लाभ मिळेल. विरोधक मनातून वेगवान असेल परंतु कोणतेही नुकसान करू शकणार नाही. सुखसोयी आणि सुखसोयींचा आशीर्वाद मिळेल. सरकारी क्षेत्रात यश मिळू शकेल. वरिष्ठ व्यक्तीकडून आशीर्वाद मिळेल. मनोरंजनावर खर्च होईल. वैवाहिक जीवनात भावना आणि बोलण्यावर नियंत्रण ठेवा, अन्यथा वाद निर्माण होऊ शकतात.उपाय : मधाने शिवजींचा अभिषेक करा..सिंहसिंह राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस सामान्य आहे. चंद्र पाचव्या घरात असल्याने, तुम्ही नियोजनबद्ध दिनचर्या पाळू शकाल. काम सुरळीत सुरू आहे. तुम्हाला मित्र आणि सहकाऱ्यांकडून सहकार्य मिळेल. तांत्रिक ज्ञान आणि अनुभव फायदेशीर ठरेल. शिक्षण क्षेत्रात तुम्हाला यश मिळेल. गूढ ज्ञानाने स्वतःला झाकून घ्या. तुम्हाला सर्वांकडून प्रेम आणि सहकार्य मिळेल. वैवाहिक जीवनात समन्वय राहील, परंतु वैवाहिक जीवनात संयम ठेवा. पोटाच्या आजारात सुधारणा होईल.उपाय : श्री दुर्गा कवच वाचा.कन्या राशीकन्या राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस शुभ आणि आनंददायी आहे. वेळेवर नियोजन करणे फायदेशीर ठरेल. व्यवसायात आर्थिक लाभ होतील. तुम्हाला नवीन काम सुरू करण्याची संधी मिळू शकेल. बँक कर्ज घेतल्यानंतर तुम्हाला यश मिळेल. काम करणाऱ्या सहकाऱ्यांकडून सहकार्य मिळेल. अकाउंट्स आणि शिक्षण क्षेत्रात नशीब तुमची साथ देईल. कौटुंबिक प्रेम आणि सहकार्य कायम राहील. तुम्हाला वात दोषाचा त्रास होऊ शकतो, मसालेदार अन्न टाळा.उपाय : श्री शिव चालिसा वाचा.तुळतूळ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस एकंदरीत अनुकूल आहे. जोखीमपूर्ण कामे आणि गुंतवणूक टाळा. महिला सहकारी संस्थांनी खटले टाळावेत. कामाचा ताण कायम राहील. तुमच्यासाठी समस्या निर्माण करू शकतो. व्यवसाय खर्चाप्रमाणे उत्पन्न राहील. विद्यार्थ्यांनी लक्ष केंद्रित करावे. वडील आणि काकांकडून तुम्हाला सहकार्य मिळेल. हा स्थलांतराचा योग आहे. मित्रांसोबत संध्याकाळ आनंददायी जाईल. तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्या.उपाय : श्री लक्ष्मी स्तोत्र वाचा.वृश्चिकवृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला आहे. दुसऱ्या घरात चंद्र आणि तिसऱ्या घरात मंगळ असल्याने धैर्य आणि आत्मविश्वास वाढेल. धाडसी निर्णय फायदेशीर ठरतील. मालमत्ता आणि बांधकाम क्षेत्रात नफा होईल. नोकरीचा परिणाम वाढेल. वरिष्ठांकडून सहकार्य मिळेल. वाहनाचा आनंद मिळू शकेल. कुटुंबातील मोठ्या सदस्यांकडून सहकार्य मिळेल. मुलांकडून आनंद मिळेल. गाडी चालवताना काळजी घ्या.उपाय: शिवजिंचाला दूध घालून अभिषेक करा..Solapur Election Result: १६ जानेवारीला सोलापूर महापालिका मतमोजणी; पाहा कुठे मोजले जातील तुमचे मत? .धनुधनु राशीच्या लोकांसाठी आज समस्यांपासून मुक्तता मिळण्याची शक्यता आहे. चंद्र राशी असल्याने तुम्हाला बुद्धिमत्ता आणि तांत्रिक ज्ञानाचा फायदा मिळेल. अनेक स्रोतांकडून फायदा होईल. परदेशातून फायदा होऊ शकतो. वाहन सुख मिळण्याची शक्यता आहे. दीर्घकालीन गुंतवणूक फायदेशीर ठरेल. तुमच्या वरिष्ठांकडून सहकार्य मिळेल. कुटुंबातील वातावरण धार्मिक राहील. तुमच्या जोडीदारासोबत राहण्याची शक्यता आहे. आरोग्यात सुधारणा होईल.उपाय: गायत्री मंत्राचा जप करा.मकरमकर राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस उत्साहवर्धक आणि फायदेशीर आहे. मंगलाच्य संक्रमणामुळे रुचक राजयोग तयार होत आहे. तुम्हाला सरकारी क्षेत्रात प्रसिद्धी मिळेल. कृती योजना यशस्वी होईल. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि प्रॉपर्टी क्षेत्रात फायदा होईल. वैवाहिक जीवन आनंदी राहील. आरोग्य चांगले राहील, फक्त रक्तदाबाच्या रुग्णांची काळजी घ्या.उपाय : भगवान शिवाच्या महामृत्युंजय मंत्राचा जप करून अभिषेक करावा.कुंभकुंभ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस मानसिक ताणतणावाचा आहे. तुमच्या मित्राचे वर्तन प्रतिकूल राहू शकते. तुमचे काम लक्ष केंद्रित करा. वरिष्ठांमुळे निराशा होऊ शकते. आर्थिक परिस्थिती सामान्य राहील, परंतु घरगुती कारणांमुळे अनपेक्षित खर्च होतील.उपाय: राहू मंत्राचा जप करा.मीनमीन राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस शुभ आणि फायदेशीर आहे. आर्थिक बाबतीत फायदा होईल. नोकरीची परिस्थिती अनुकूल राहील. प्रलंबित कामे पूर्ण होतील. तुम्हाला काही कष्टाचे पैसे मिळू शकतात. सरकारी योजनांमधून तुम्हाला लाभ मिळतील. सामाजिक कार्यात सहभागी व्हा. किराणा आणि बांधकाम साहित्याच्या व्यवसायात तुम्हाला प्रसिद्धी मिळेल. कुटुंबात प्रेम आणि समन्वय राहील. प्रेम जीवन रोमँटिक राहील. आरोग्याकडे लक्ष द्या, कंबर आणि खांद्यात वेदना होऊ शकतात.उपाय: श्री सूक्ताचे पठण करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.