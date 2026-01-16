Horoscope | राशी भविष्य

Marathi Friday Horoscope 2026: वृषभ, कर्क, कन्या… कोणासाठी आज आहे खास दिवस? वाचा शुक्रवारचा शुभ राशीभविष्य

Daily Horoscope Predication: आज १६ जानेवारी २०२६ रोजी चंद्र आणि मंगळाच्या योगामुळे आज मेष, कर्क आणि कन्या राशींसाठी दिवस विशेष शुभ आणि लाभदायक राहणार आहे. जाणून घ्या आजचा संपूर्ण राशिभविष्य
Marathi Today Horoscope Predication: आज १६ जानेवारी, शुक्रवार आहे. चंद्र आज धनून राशीत बुधासोबत संचार करीत आहे. आणि मूल नक्षत्रात स्थिर आहे. यामुळे सुनफा, गजकेसरी इत्यादी शुभ योग निर्माण होत आहेत. या ग्रहांच्या स्थितीमुळे, मेष, कर्क आणि कन्या यासह अनेक राशींसाठी आजचा दिवस सकारात्मक आणि फायदेशीर असेल.

