Lucky Zodiac Signs : गणेशोत्सवात 'या' ६ राशींचे नशीब पालटणार; कसा असेल काळ जाणून घ्या

Ganesh Chaturthi Horoscope : गणरायाच्या आगमनाने सर्वत्र उत्साहाचे वातावरण आहे. १४ ते २० सप्टेंबर हा आठवडा ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे. या काळात ग्रह-नक्षत्रांच्या स्थितीत होणारे बदल काही राशींसाठी अनुकूल ठरण्याची शक्यता आहे. काही राशींना निर्णय घेताना अधिक सावध राहावे लागू शकते. नोकरी, व्यवसाय, आर्थिक व्यवहार, कुटुंब आणि प्रेमसंबंधांच्या बाबतीत या आठवड्यात वेगवेगळे अनुभव येण्याची शक्यता आहे. तूळ ते मीन या सहा राशींसाठी हा आठवडा कसा राहणार, जाणून घेऊया..तूळ रासतूळ राशीच्या व्यक्तींना या आठवड्यात नातेसंबंध आणि सामाजिक संपर्कातून फायदा मिळू शकतो. कामाच्या ठिकाणी सहकाऱ्यांचे सहकार्य मिळेल आणि एखादे अवघड काम सहज पूर्ण होऊ शकते. व्यवसायात भागीदारी किंवा नवीन कराराची चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक स्थिती समाधानकारक राहील; मात्र खर्चावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. विशेषतः अनावश्यक खरेदी टाळा. कुटुंबातील एखादा जुना मतभेद संपवण्यासाठी तुम्ही पुढाकार घेऊ शकता. वैवाहिक जीवनात संवाद वाढल्याने जवळीक वाढेल. प्रेमसंबंधात असणाऱ्यांना मनातील एखादी गोष्ट स्पष्ट करण्याची संधी मिळेल..वृश्चिक रासवृश्चिक राशीसाठी हा आठवडा शांतपणे आणि नियोजनपूर्वक काम करण्याचा आहे. तुमच्या मनात मोठ्या योजना असतील; मात्र त्या प्रत्येक व्यक्तीसमोर सांगण्याची गरज नाही. नोकरीमध्ये एखाद्या स्पर्धकावर किंवा अडचणीवर मात करण्याची संधी मिळू शकते. व्यवसायात नवीन संधी दिसतील, परंतु निर्णय घेण्यापूर्वी त्यातील जोखीम तपासणे महत्त्वाचे ठरेल. आर्थिक स्थिती सुधारेल; मात्र गुप्त किंवा घाईघाईच्या आर्थिक व्यवहारांपासून दूर राहणे चांगले. संयम, गोपनीयता आणि योग्य वेळेची वाट पाहणे या आठवड्यात तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते..धनु रासधनु राशीसाठी हा आठवडा नवीन संधी घेऊन येऊ शकतो. विशेषतः नोकरी, व्यवसाय किंवा प्रवासाशी संबंधित एखादी बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची ठरू शकते. दूरच्या व्यक्तीशी झालेला संपर्क भविष्यात उपयोगी पडण्याची शक्यता आहे. व्यवसाय करणाऱ्यांना नवीन ग्राहक मिळू शकतात. आर्थिक स्थिती सुधारण्याचे संकेत असून, एखादा जुना आर्थिक प्रश्न सुटण्याची शक्यता आहे. मात्र कोणाशीही आर्थिक व्यवहार करताना स्पष्टता ठेवणे आवश्यक आहे. कुटुंबातील एखाद्या विषयावर मतभेद होऊ शकतात. अशावेळी वाद वाढवण्याऐवजी शांतपणे चर्चा करा..मकर रासमकर राशीच्या व्यक्तींसाठी हा आठवडा मेहनत आणि शिस्तीचा परिणाम देणारा ठरू शकतो. नोकरीमध्ये वरिष्ठांचा विश्वास वाढेल आणि तुमच्यावर महत्त्वाचे काम सोपवले जाऊ शकते. व्यवसायात दीर्घकालीन फायदा देणाऱ्या एखाद्या संधीवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक स्थिती स्थिर राहील. बचतीवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी हा काळ योग्य ठरू शकतो. अचानक मोठा खर्च करण्यापेक्षा भविष्यासाठी आर्थिक नियोजन करणे अधिक फायदेशीर ठरेल. घरातील ज्येष्ठ व्यक्तीचा सल्ला महत्त्वाचा ठरू शकतो. वैवाहिक जीवनात शांतता राहील..Saptahik Rashibhavishya: ‘अति तेथे माती’ हे लक्षात ठेवून वागा.! काय सांगतंय या अठवड्याचं ग्रहमान..? .कुंभ रासकुंभ राशीसाठी हा आठवडा नवीन विचार आणि नवीन दिशेचा ठरू शकतो. एखाद्या जुन्या समस्येकडे पाहण्याचा तुमचा दृष्टिकोन बदलू शकतो. नोकरी बदलण्याचा किंवा नवीन क्षेत्रात जाण्याचा विचार करणाऱ्यांना एखादा पर्याय मिळू शकतो. व्यवसायात नेटवर्किंग आणि नवीन लोकांशी संपर्क यांचा फायदा होईल. आर्थिक स्थिती मध्यम ते चांगली राहील. मात्र अनपेक्षित खर्चासाठी काही रक्कम राखून ठेवणे योग्य ठरेल. कुटुंबात तुमच्या मताला महत्त्व मिळेल. प्रेमसंबंधात जोडीदाराकडून भावनिक आधार मिळू शकतो..मीन रासमीन राशीसाठी हा आठवडा स्वतःकडे आणि भविष्यातील योजनांकडे लक्ष देण्याचा आहे. काही जुनी कामे पूर्ण करण्यासाठी हा काळ चांगला ठरू शकतो. नोकरीमध्ये प्रगती थोडी हळू वाटली तरी परिस्थिती तुमच्या विरोधात नाही. योग्य व्यक्तीसमोर तुमची कल्पना मांडल्यास पुढे संधी मिळू शकते. व्यवसायात घाई न करता नियोजनावर भर देणे फायदेशीर ठरेल. आर्थिक बाबतीत छोटा अनपेक्षित लाभ मिळू शकतो; मात्र भावनेच्या भरात खर्च करणे टाळा. कुटुंबातील वातावरण चांगले राहण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.