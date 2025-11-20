Horoscope : शुक्र ग्रहात विशेष गोचर! बनतोय लक्ष्मी नारायण योग; 'या' राशीच्या लोकांच्या अपूर्ण इच्छा होणार पूर्ण, पैशाची अडचण संपणार

Horoscope Prediction November 2025 : ज्योतिषशास्त्रात कधी कधी असा दुर्मिळ योग जुळून येतो, जो काही राशींच्या नशिबाचे दरवाजे एकदम उघडे करतो. येत्या २३ नोव्हेंबरला संध्याकाळी ठीक ७ वाजून ५८ मिनिटांनी तूळ राशीत शुक्र आणि बुध यांच्या विशेष युतीमुळे “लक्ष्मी नारायण योग” तयार होणार आहे. वैदिक ज्योतिषात हा योग अत्यंत शुभ आणि राजयोग मानला जातो. याच्या प्रभावाने पैसा, प्रतिष्ठा, नोकरी, पदोन्नती आणि वैवाहिक सुख यांचा वर्षाव होण्याची शक्यता आहे.या विशेष योगात सर्वात जास्त लाभ होणार आहे या तीन राशींना..चला, या भाग्यवान राशींना नेमके काय मिळणार आहे.वृषभ राशी पैसा आणि प्रतिष्ठा दोन्ही दणक्यात मिळणार आहे. वृषभ राशीच्या लोकांसाठी हा योग सहाव्या घरात तयार होत आहे. यामुळे कर्ज मंजूर होणे, बँकेच्या कामात यश, व्यवसायात मोठा नफा आणि स्पर्धेत आघाडी मिळणे सोपे होईल. समाजात तुमचा मान-सन्मान वाढेल. कलाकार, लेखक, संगीतकार किंवा क्रिएटिव क्षेत्रातील लोकांना आपली प्रतिभा दाखवण्याची सुवर्णसंधी मिळेल. अविवाहितांना लग्नाचे चांगले प्रस्ताव येतील, तर विवाहितांचे वैवाहिक जीवन गोड होईल. एकूणच पैसा, प्रतिष्ठा आणि प्रगतीचा तिहेरी लाभ होईल.Horoscope Prediction : 2 दिवसांत पलटू शकतं 'या' 3 राशींचं नशीब; 12 वर्षानंतर कर्क राशीत बनतोय पावरफुल राजयोग, मोठं काहीतर घडणार!.कन्या राशीनोकरीत मोठी झेप, बँक बॅलन्समध्ये बंपर वाढ होईल..कन्या राशीच्या लोकांसाठी हा योग धनभावात (दुसरे घर) तयार होत आहे. नवीन व्यवसाय, नवीन प्रकल्प, स्पर्धेत यश आणि मेहनतीला पदोन्नतीचे फळ मिळेल. बॉस तुमच्या कामाची तोंड भरून प्रशंसा करतील. पगारवाढ किंवा नवीन जबाबदारी मिळण्याची दाट शक्यता आहे. शेअर मार्केट, गुंतवणूक किंवा बचतीतही चांगला नफा मिळू शकतो. प्रेम आणि वैवाहिक जीवनात गोडवा वाढेल. थोडक्यात, कन्या राशीच्या लोकांचा बँक बॅलन्स आणि करिअर ग्राफ दोन्ही झपाट्याने वर जाणार आहे.Numerology Predictions : 'या' तारखेला जन्मलेले लोक असतात जास्त निरोगी..वयाची साठी पार केली तर जडत नाहीत आजार.तूळ राशीतूळ राशीच्या लोकांसाठी हा योग थेट लग्नभावात (पहिले घर) तयार होत आहे, म्हणजे नशिबाची कृपादृष्टी पूर्णपणे तुमच्यावर असेल. दीर्घकाळ रखडलेले पैसे परत मिळतील, आर्थिक स्थिरता येईल. नवीन नोकरी, नवीन प्रकल्प किंवा मोठी कामगिरी करण्याची संधी चालून येईल. वैवाहिक जीवनातील गैरसमज दूर होतील, नात्यात पुन्हा प्रेम आणि विश्वास वाढेल. तुमचे व्यक्तिमत्त्व, आत्मविश्वास आणि समाजातील प्रभाव खूप वाढेल. तूळ राशीच्या लोकांसाठी हा काळ म्हणजे खरे यश आणि सौभाग्याचा पर्वणी आहेडिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.