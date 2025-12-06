Horoscope Prediction : बुध गोचरमध्ये बनतोय राजयोग! लक्ष्मी नारायणच्या कृपेने मेष, मिथुनसह अनेक राशींना धनलाभ, पहा तुमच्या राशीत काय?

Astrology Prediction December 2025 : ६ डिसेंबर म्हणजे आज रात्री ठीक ८:३४ वाजता ग्रहांचा राजकुमार बुध वृश्चिक राशीत प्रवेश करणार आहे. या विशेष गोचरमुळे आकाशात दोन दुर्मिळ राजयोग एकत्र येत आहेत बुधादित्य योग आणि लक्ष्मी-नारायण योग. सूर्य-बुधाची युती आणि बुध-शुक्राची जवळीक यामुळे काही राशींना अचानक धनलाभ, करिअरमध्ये चमकदार यश आणि कौटुंबिक सुखाची प्राप्ती होणार आहे. ज्योतिषशास्त्रात असे योग फार क्वचित येतात त्यामुळे या काळाला सोनेरी काळ म्हणून पाहिले जात आहे..कोणत्या राशींना मिळणार भरभराट?सर्वात जास्त फायदा होणार आहे मेष, मिथुन आणि सिंह राशींना. या तिन्ही राशींना संपत्ती, नोकरी-व्यवसायात प्रगती आणि घरात आनंदाची लहर येईल. याशिवाय वृषभ, कन्या, मकर, कुंभ आणि मीन राशींनाही चांगले दिवस दिसतील. विशेषतः मकर आणि कुंभ राशींना नेटवर्किंगमधून आणि नवीन प्रकल्पांमधून मोठा आर्थिक फायदा होऊ शकतो..Numerology : डिसेंबरमध्ये जन्मलेल्या लोकांमध्ये असतात 3 सर्वोत्तम गुण; पण एका कमतरतेमुळे आयुष्यभर जवळच्या लोकांना ठेवतात दुःखी.काही राशींना मात्र सावध राहावे लागणारमेष राशीला कामाच्या ठिकाणी थोडे संघर्ष, मिथुनला जास्त कामाचा ताण, तर धनु राशीला छुपे खर्च जाणवू शकतात. पण घाबरू नका. थोडी सावधानी आणि सोपे उपाय केल्यास या अडचणी सहज टाळता येतील..Numerology Prediction : समाज अन् कुटुंबात खूप नाव कमवतात 'या' मूलांकाचे लोक; मिळवतात भरपूर पैसा-यश-आदर, पहा तुमचा मूलांक.प्रत्येक राशीवर काय परिणाम होईल?मेष : सावध राहा, पण गुप्त कामात यश मिळेल.वृषभ : वैवाहिक जीवन सुखी, व्यवसायात नफा.मिथुन : कामाचा दबाव जास्त, मानसिक आरोग्याकडे लक्ष द्या.कर्क : शेअर-मीडिया क्षेत्रात चमक, प्रेमात मात्र बोलून समजुती करा.सिंह : घर-संपत्तीवर खर्च, पण कौटुंबिक सुख मिळेल.कन्या : लेखन-प्रवासातून कमाई, भावंडांशी जवळीक वाढेल.तूळ : खर्चावर नियंत्रण ठेवा, एकटेपणा जाणवेल.वृश्चिक : आत्मविश्वास वाढेल, लोकप्रियता मिळेल.धनु : आत्मपरीक्षणाचा काळ, छुपे खर्च टाळा.मकर : नेटवर्किंगमुळे नफा, नवीन मित्र बनतील.कुंभ : पदोन्नती-प्रसिद्धीची शक्यता खूप जास्त आहेमीन : परदेश-शिक्षणात यश, आध्यात्मिक प्रगती होईल..हा बुध गोचर ६ डिसेंबरपासून सुरू होऊन पुढे काही आठवडे आपले प्रभाव दाखवणार आहे. लक्ष्मी-नारायण योगाच्या कृपेने अनेकांच्या खात्यात पैसेच पैसा आणि आयुष्यात सुख-समृद्धी येण्याची दाट शक्यता आहे. तुमची राशी यात आहे का? आता तयार व्हा, कारण ग्रह-नक्षत्र तुमच्यासाठी सोनेरी संधी घेऊन येत आहेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.