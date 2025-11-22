Horoscope Prediction : पुढच्या 72 तासात 'या' 4 राशीच्या लोकांचं नशीब बदलणार; पाहा यात तुमची रास आहे का?

Latest Astrology Predictions : ज्योतिषशास्त्रानुसार, २३ ते २५ नोव्हेंबर २०२५ या पुढच्या ७२ तासांत ग्रह-नक्षत्रांच्या विशेष संयोगामुळे चार राशींच्या आयुष्यात अचानक मोठे बदल होणार आहेत. गुरूच्या गोचर स्थितीमुळे काहींना अपार धनलाभ आणि यश मिळणार तर शुक्र आणि राहूच्या प्रभावामुळे काही राशींना आर्थिक व वैयक्तिक नुकसानाचा धोका आहे. ही वेळ अत्यंत संवेदनशील असल्याने सावध राहणे गरजेचे आहे..१. मेष रास (Aries)मेष राशीच्या लोकांसाठी हे ७२ तास सोन्याहून पिवळे ठरणार आहेत. नोकरी-व्यवसायात अचानक मोठी संधी चालून येईल. जुनी गुंतवणूक अचानक दुप्पट होऊ शकते किंवा बंद पडलेले पैसे परत मिळण्याची शक्यता प्रबळ आहे. प्रेमप्रकरणातही सकारात्मक बातम्या येतील. लाल रंगाचा वापर आणि हनुमान चालीसाचे पठण केल्यास लाभ दुप्पट होईल..Numerology Predictions : 'या' तारखेला जन्मलेले लोक असतात जास्त निरोगी..वयाची साठी पार केली तर जडत नाहीत आजार.२. कर्क रास (Cancer)कर्क राशीला या कालावधीत सर्वाधिक नुकसानाची शक्यता आहे. पैशाच्या बाबतीत मोठी चूक होऊ शकते, विश्वास ठेवलेल्या व्यक्तीकडून फसवणूक किंवा कर्जबाजारी होण्याचा धोका आहे. कौटुंबिक वाद तीव्र होऊ शकतात. पांढरा रंग टाळा आणि कोणत्याही नवीन करारावर स्वाक्षरी करू नका. शिवलिंगावर दूध अर्पण केल्यास संकट काही प्रमाणात कमी होईल..Horoscope : शुक्र ग्रहात विशेष गोचर! बनतोय लक्ष्मी नारायण योग; 'या' राशीच्या लोकांच्या अपूर्ण इच्छा होणार पूर्ण, पैशाची अडचण संपणार.३. तुळ रास (Libra)तुळ राशीच्या लोकांचे नशीब अचानक चमकेल. नोकरीत बढती किंवा नवीन प्रोजेक्ट मिळण्याची दाट शक्यता आहे. अविवाहितांसाठी उत्तम स्थळ येऊ शकते. गुंतवणुकीतून अपेक्षेपेक्षा जास्त नफा होईल. शुक्रवारच्या रात्री लक्ष्मी पूजन केल्यास धनवर्षाव होण्याची शक्यता आहे.४. धनु रास (Sagittarius)धनु राशीला सावध राहावे लागेल. आरोग्याचा प्रश्न गंभीर होऊ शकतो, अपघाताची शक्यता आहे. प्रवास टाळा. व्यवसायात मोठे नुकसान किंवा विश्वासघात होऊ शकतो. गुरूवारच्या संध्याकाळी पिवळे वस्त्र परिधान करून गुरू मंत्राचा जप केल्यास संकट कमी होईल..या चार राशी व्यतिरिक्त इतर राशींवर फारसा परिणाम दिसणार नाही. पण वरील चार राशींनी या ७२ तासांत अति आत्मविश्वास किंवा निष्काळजीपणा टाळावा. ज्योतिषशास्त्र केवळ मार्गदर्शन करते, कर्मावरच सर्वस्व अवलंबून आहे. तरीही ही वेळ संधी आणि सावधानतेची आहे. तुमची रास यात आहे का? नसेल तरी जवळच्या मित्र-नातेवाईकांना नक्की सांगाडिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.