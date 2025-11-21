Horoscope Prediction 2025: उद्या तयार होतोय केंद्र त्रिकोण योग, शनिदेवाच्या आशीर्वादाने मेष अन् मिथुनसह 'या' 5 राशींचे उजळेल भाग्य

horoscope effects of strong astrological yogs in 2025: उद्या शनिवार असून हा दिवस शनिदेवाला समर्पित आहे. उद्याची तारीख मार्गशीर्ष महिन्यातील शुक्ल पक्षाची दुसरी तिथी आहे. अशावेळी उद्याच्या दिवसाचे देवता शनि महाराज असतील आणि चांगली गोष्ट म्हणजे उद्या, वृश्चिक राशीतून धनु राशीत गेल्यानंतर, चंद्र गुरूसोबत राशी परिवर्तन योग बनवेल. तर उद्या, चंद्र गुरू आणि शनिसोबत केंद्र त्रिकोण योग देखील बनवत आहे. गुरु, गुरु आणि शनि हे तिन्ही ग्रह उद्या एकमेकांपासून पाचव्या घरात जातील. याशिवाय, ज्येष्ठ नक्षत्रातही उद्या सुकर्म योग तयार होईल. अशावेळी उद्या, शनिवारी, शनिदेवाच्या आशीर्वादाने कोणत्या राशीचे भाग्य उजळणार आहे हे जाणून घेऊया. .मिथुनउद्या मिथुन राशीच्या लोकांसाठी खूप शुभ दिवस आहे. नशीब तुम्हाला आर्थिक लाभ देईल. दीर्घकाळापासून नियोजित प्रकल्प यशस्वी होण्याची शक्यता आहे. एखाद्या महत्त्वाच्या कामात यश मिळाल्याने आनंद मिळेल. तुम्ही एखाद्याला उधार दिलेले पैसे तुम्हाला परत मिळू शकतात. तुमच्या प्रेम जीवनात तुम्हाला आनंद मिळेल. नशीब तुमच्या वैवाहिक जीवनातही यश आणेल. .मेषमेष राशीसाठी आजचा दिवस फायदेशीर आणि अनुकूल असणार आहे. तुम्हाला सर्वत्र नशीब मिळेल. कामाच्या ठिकाणी तुमचा दिवस आनंदात जाईल. तुमच्या सहकाऱ्यांकडून तुम्हाला अपेक्षित असलेला पाठिंबा देखील मिळेल. तुमच्या कौटुंबिक जीवनात एखादी इच्छा पूर्ण होईल. तुम्ही तुमच्या पालकांसह आणि कुटुंबासह सहलीची योजना आखू शकता. एखाद्या जुन्या ओळखीच्या मित्राची भेट तुम्हाला येऊ शकते, ज्यामुळे तुम्हाला आनंद होईल. .Weekly Horoscope 24 to 30 November 2025: लक्ष्मी नारायण राजयोग मेष अन् कर्क राशीसह 5 राशींना करेल मालामाल .सिंहसिंह राशीसाठी एक अद्भुत दिवस असणार आहे. तुम्हाला महत्त्वपूर्ण यश मिळू शकते. एखादे दीर्घकाळापासून प्रलंबित काम पूर्ण होऊ शकते. जवळच्या नातेवाईकाकडून तुम्हाला उत्साहवर्धक बातमी मिळेल. उद्या तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत आनंददायी वेळ घालवू शकता. उद्या तुमच्या वडिलांकडून आणि वडिलांकडून लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. तुम्ही एखाद्या वरिष्ठ व्यक्तीशी संपर्क साधू शकता, जो तुम्हाला भविष्यात लाभ देईल. उद्याला उधारी दिलेले पैसे परत मिळू शकते. .Mithun Career Rashifal 2026: शनि घेणार तुमची परीक्षा, पण गुरु असेल तुमच्या बाजूने, जाणून घ्या मिथुन राशीचे वार्षिक आर्थिक राशिफल.तूळतूळ राशीचे लोक उद्या अचानक एखादी योजना आखू शकतात. ज्यामुळे त्यांना आनंद मिळेल. मित्र किंवा नातेवाईकाला भेटण्याची संधी मिळू शकते. उद्या तुम्ही एखाद्या पार्टी किंवा समारंभात सहभागी होऊ शकता. उद्याचा दिवस कामासाठी अनुकूल असेल. तुमच्या सहकाऱ्यांकडून तुम्हाला अपेक्षित पाठिंबा मिळेल. उद्याचा दिवस तुमच्या वैवाहिक जीवनातही अनुकूल असेल. तुमच्या जोडीदारासोबत रोमँटिक वेळ घालवण्याची संधी तुम्हाला मिळेल. .धनुधनु राशीसाठी नक्षत्र सूचित करतात की उद्या तुमची सर्वात मोठी इच्छा पूर्ण होऊ शकते. तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराकडून आश्चर्य वाटू शकते. उद्या तुमच्या सासरच्या लोकांकडून लाभ आणि आदर मिळण्याची शक्यता आहे. तुम्ही मनोरंजन आणि विलासिता यावर पैसे खर्च कराल, ज्यामुळे तुम्हाला आनंद मिळेल. उद्या तुम्हाला जवळच्या नातेवाईकाकडून काही आनंददायी बातमी मिळू शकते. उद्या तुम्हाला शिक्षण आणि अध्यापन क्षेत्रात फायदा मिळू शकेल. तुम्हाला धार्मिक कार्यात रस असेल. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.