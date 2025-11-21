Horoscope | राशी भविष्य

Horoscope Prediction 2025: उद्या तयार होतोय केंद्र त्रिकोण योग, शनिदेवाच्या आशीर्वादाने मेष अन् मिथुनसह 'या' 5 राशींचे उजळेल भाग्य

how Kendra Trikon Yog will affect zodiac signs in 2025: उद्या 22 नोव्हेंबरला शनिवार असून ही तारीख मार्गशीर्ष महिन्याचा दुसरा दिवस आहे. अशावेळी उद्या दिवसाचे स्वामी शनि महाराज असतील, तर उद्या चंद्र वृश्चिक राशीतून धनु राशीत भ्रमण करेल. अशावेळी उद्या चंद्र आणि गुरू यांच्यामध्ये राशी परिवर्तन योग असेल. तसेच, उद्या शनिवारी, शनि, चंद्र आणि गुरू केंद्र त्रिकोण योगात तयार होतील. शनि चंद्रापासून पाचव्या घरात असेल, तर गुरू शनिपासून पाचव्या घरात जाईल आणि चंद्र गुरूपासून पाचव्या घरात जाईल. अशावेळी शनिदेवाच्या आशीर्वादाने मेष आणि मिथुनसह पुढील राशींचे भाग्य उजळणार आहे.
पुजा बोनकिले
horoscope effects of strong astrological yogs in 2025: उद्या शनिवार असून हा दिवस शनिदेवाला समर्पित आहे. उद्याची तारीख मार्गशीर्ष महिन्यातील शुक्ल पक्षाची दुसरी तिथी आहे. अशावेळी उद्याच्या दिवसाचे देवता शनि महाराज असतील आणि चांगली गोष्ट म्हणजे उद्या, वृश्चिक राशीतून धनु राशीत गेल्यानंतर, चंद्र गुरूसोबत राशी परिवर्तन योग बनवेल. तर उद्या, चंद्र गुरू आणि शनिसोबत केंद्र त्रिकोण योग देखील बनवत आहे. गुरु, गुरु आणि शनि हे तिन्ही ग्रह उद्या एकमेकांपासून पाचव्या घरात जातील. याशिवाय, ज्येष्ठ नक्षत्रातही उद्या सुकर्म योग तयार होईल. अशावेळी उद्या, शनिवारी, शनिदेवाच्या आशीर्वादाने कोणत्या राशीचे भाग्य उजळणार आहे हे जाणून घेऊया.

