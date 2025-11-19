Horoscope | राशी भविष्य

Horoscope Prediction: भाग्याचा उदय! उद्या तयार होतोय चतुर्ग्रही योग, करिअर, मान-सन्मान अन् यशाची वाढ निश्चित

Lucky Zodiac Signs:वृश्चिक राशीत सूर्य, बुध आणि मंगळ विराजमान आहे. 20 नोव्हेंबरला चंद्र या राशीत येणार असून वृश्चिक राशीत चार ग्रहांची युती होणार आहे. यामुळे चतुर्ग्रही योग तयार होत आहे. याचा परिणाम कोणत्या राशींवर होणार हे जाणून घेऊया.
पुजा बोनकिले
Updated on

Chaturgrahi yoga effects on career and success: ज्योतिषशास्त्रातील सर्व ग्रह एका विशिष्ट कालावधीनंतर त्यांची राशी बदलतात. हे संक्रमण राशीच्या सर्व राशींवर परिणाम करते. या काळात ग्रहांशी देखील युती करतात. ज्यामुळे विविध प्रकारचे योग निर्माण होतात. या योगाच्या प्रभावामुळे काही राशींना विशेष फायदे मिळतात. या सर्व योगांपैकी चतुर्ग्रही उत्तम आहे. हा योग ४ ग्रहांचे आशीर्वाद देतो जो एक दुर्मिळ संयोग म्हणून काम करतो. हा योग लवकरच नोव्हेंबर महिन्यात तयार होणार आहे. खरं तर सूर्य,बुध आणि मंगळ वृश्चिक राशीत आहे. चंद्र देखील २० नोव्हेंबर रोजी म्हणजेच उद्या राशीत प्रवेश करेल. यामुळे वृश्चिक राशीत चार ग्रहांची युती होइल, ज्यामुळे चतुर्ग्रही योग निर्माण होत असून पुढील राशींना फायदा होणार आहे.

