Horoscope | राशी भविष्य

Horoscope : सूर्य गोचर वृश्चिक राशीत प्रवेश! 15 नोव्हेंबरपासून मकरसह 'या' 5 राशींचं भाग्य चमकणार; धनलाभ योग, अडकलेली कामे पूर्ण होणार

Sun transit 2025 Lucky zodiac signs : सूर्याच्या गोचरामुळे 5 राशींना आर्थिक समृद्धीचा लाभ, करिअरमध्ये उंची गाठण्याची संधी
Saisimran Ghashi
Updated on

Horoscope marathi 15th november to 15th december surya gochar : ज्योतिषशास्त्राच्या विश्वात ग्रहांचे राजा सूर्य देव नव्या ऊर्जेचा संचार घेऊन येत आहे. १६ नोव्हेंबर २०२५ रविवार दुपारी ठीक १:२६ वाजता, सूर्य तूळ राशीतून वृश्चिक राशीत प्रवेश करेल. हे संक्रमण विशेष आहे, कारण वृश्चिकेत मंगळ आणि बुध हे दोन शक्तिशाली ग्रह आधीच विराजमान आहेत. यामुळे 'आदित्य मंगल योग' आणि 'बुधादित्य योग' तयार होत असून, सूर्य-मंगळ-बुधाची त्रयी पाच राशींना प्रचंड लाभ देणार आहे. 5 राशींच्या लोकांसाठी हा काळ सोनेरी ठरेल. आर्थिक समृद्धी, करिअर उंची आणि वैयक्तिक सुख यांचा वर्षाव होईल..

