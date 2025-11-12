Horoscope : सूर्य गोचर वृश्चिक राशीत प्रवेश! 15 नोव्हेंबरपासून मकरसह 'या' 5 राशींचं भाग्य चमकणार; धनलाभ योग, अडकलेली कामे पूर्ण होणार

Horoscope marathi 15th november to 15th december surya gochar : ज्योतिषशास्त्राच्या विश्वात ग्रहांचे राजा सूर्य देव नव्या ऊर्जेचा संचार घेऊन येत आहे. १६ नोव्हेंबर २०२५ रविवार दुपारी ठीक १:२६ वाजता, सूर्य तूळ राशीतून वृश्चिक राशीत प्रवेश करेल. हे संक्रमण विशेष आहे, कारण वृश्चिकेत मंगळ आणि बुध हे दोन शक्तिशाली ग्रह आधीच विराजमान आहेत. यामुळे 'आदित्य मंगल योग' आणि 'बुधादित्य योग' तयार होत असून, सूर्य-मंगळ-बुधाची त्रयी पाच राशींना प्रचंड लाभ देणार आहे. 5 राशींच्या लोकांसाठी हा काळ सोनेरी ठरेल. आर्थिक समृद्धी, करिअर उंची आणि वैयक्तिक सुख यांचा वर्षाव होईल...वृषभ राशी (taurus horoscope today)वृषभ राशीच्या सातव्या घरात सूर्याचे भ्रमण होईल. दीर्घकाळ प्रलंबित कामे पूर्ण होतील. नशीब साथ देईल, नव्या आर्थिक संधी दार ठोकतील. आदित्य मंगल योगामुळे अचानक धनलाभ शक्यता आहे. व्यवसायिकांना मोठा फायदा, भागीदारीत यश मिळेल. हा काळ तुमची आर्थिक तिजोरी भरून टाकेल.कर्क राशी (cancer horoscope today)कर्कच्या पाचव्या घरात सूर्य फिरेल. परदेश प्रवासाची दारे उघडतील, करिअरशी निगडीत भ्रमंती फलदायी ठरेल. मोठ्या कमाईच्या संधी येतील, आर्थिक स्थिती मजबूत होईल. जुगार किंवा जोखमीच्या गुंतवणुकीत रस वाढेल, पण सावध राहा..Numerology Prediction : 'या' मूलांकाच्या लोकांना होईल धन लाभ; आयुष्यात येतील चढउतार, अंकशास्त्रानुसार तुमचा आठवडा कसा असेल? पाहा.सिंह राशी (leo horoscope today)सिंहाच्या चौथ्या घरात सूर्याचे आगमन आरामदायी जीवन आणेल. करिअरमध्ये उत्तुंग यश, पदोन्नतीची शक्यता आहे. पैसे कमावण्याच्या मार्ग उघडतील, कौटुंबिक व्यवसायात नफा दुप्पट होईल. जोडीदाराशी नाते गोड होईल, घरात सुख-शांती नांदेल..Astrology Prediction : कितीही प्रयत्न करा 'या' राशीच्या लोकांचं लग्न टिकत नाही! आयुष्यभर राहतो तणाव..पाहा 'या' जोड्या कोणत्या?.वृश्चिक राशी (scorpio horoscope today)वृश्चिकच्या लग्न भावात सूर्य भ्रमण करेल. प्रवासातून नव्या उत्पन्नाच्या संधी मिळतील. कामात व्यस्तता वाढेल, पदोन्नती हमखास होईल. आर्थिकदृष्ट्या शुभ, उत्पन्न वाढून जीवन समृद्ध होईल. आत्मविश्वास उंचावेल.मकर राशी (capricorn horoscope today)मकरच्या अकराव्या घरात सूर्य येईल. अनपेक्षित धनलाभ, आर्थिक स्थिरता मजबूत होईल. करिअरमध्ये यश, नोकरीत सरप्राइज बेनिफिट्स मिळतील. मोठा करार अंतिम होईल, जोडीदाराशी संबंध मधुर राहतील. हे संक्रमण १५ डिसेंबरपर्यंत टिकेल.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.