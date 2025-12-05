Kanya Rashifal 2026: देव गुरु बृहस्पति 3 राशींमध्ये गोचर, कन्या राशीच्या लोकांना काय मिळणार, वाचा एका क्लिकवर

वैदिक ज्योतिषशास्त्रात गुरू ग्रहाला ज्ञान, धर्म, भाग्य, विवाह, मुले, संपत्ती आणि आध्यात्मिक प्रगतीसाठी जबाबदार ग्रह मानलं जातं. गुरू जिथे राहतो तिथे तो विस्तार, वाढ आणि शिक्षणाचा मार्ग उघडतो. जेव्हा गुरू शुभ असतो तेव्हा व्यक्तीच्या जीवनात प्रगती, आनंद, समृद्धी आणि सन्मानाचे आशीर्वाद मिळतात. 2026 मध्ये, गुरू तीन राशींमधून संक्रमण करेल. वर्षाच्या सुरुवातीला, तो मिथुन राशीतून संक्रमण करेल. त्यानंतर, 2 जून 2026 रोजी, गुरू मिथुन राशी सोडून त्याच्या उच्च राशीत, कर्क राशीत प्रवेश करेल. त्यानंतर, 31 ऑक्टोबर 2026 रोजी, गुरू कर्क राशीतून बाहेर पडून सिंह राशीत प्रवेश करेल. त्यानंतर, 13 डिसेंबर 2026 रोजी, गुरू सिंह राशीत वक्री होईल. परिणामी, देव गुरु यांचे तीन राशींमधून संक्रमण सर्व राशींवर परिणाम करेल. कन्या राशीसाठी हा बदल कसा असेल हे जाणून घेऊया. .मिथूनया काळात, गुरु तुमच्या दहाव्या घरात असेल, ज्यामुळे करिअर आणि व्यावसायिक प्रगतीच्या संधी निर्माण होतील. तुमच्या कामाचे कौतुक केले जाईल आणि वरिष्ठ तुमच्यावर विश्वास व्यक्त करतील. पदोन्नती, पगार वाढ किंवा नवीन जबाबदाऱ्या मिळण्याची दाट शक्यता आहे. व्यवसायात असलेल्यांना नवीन करार मिळू शकतात आणि लक्षणीय नफा होण्याची शक्यता आहे. वाढत्या कामामुळे थकवा आणि मानसिक ताण येऊ शकतो..कर्कआता गुरु तुमच्या अकराव्या घरात उच्चस्थानी असेल, जो उत्पन्न, नफा आणि इच्छा पूर्ण करण्याच्या काळाची सुरुवात दर्शवेल. तुम्ही ज्या दीर्घकालीन ध्येयांसाठी प्रयत्न करत आहात ती प्रत्यक्षात येऊ लागतील. तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होईल आणि तुमची बचत वाढेल. मित्र आणि वरिष्ठांकडून पाठिंबा मिळाल्याने नवीन संधी उपलब्ध होतील. पदोन्नती किंवा बोनस मिळू शकेल. व्यवसाय सौदे फायदेशीर ठरतील आणि ग्राहकांची संख्या वाढेल. या काळात नेटवर्किंग खूप फायदेशीर ठरेल. .Shukra Guru Pratiyuti Yog 2026: नवीन वर्षाच्या पहिल्याच आठवड्यात तयार होतोय शक्तिशाली राजयोग, 'या' राशींना होईल आर्थिक लाभ.सिंहया काळात गुरु तुमच्या बाराव्या घरात प्रवेश करेल, ज्यामुळे खर्च वाढू शकतो. तुमच्या आरोग्याकडे लक्ष देणे आवश्यक असेल. झोपेशी संबंधित समस्या आणि मानसिक ताण वाढेल. परदेश प्रवास किंवा परदेशी संपर्कातून फायदा होण्याची शक्यता आहे, परंतु खर्च देखील वाढतील. या काळात कोणतीही मोठी गुंतवणूक काळजीपूर्वक करा. आध्यात्मिक रस वाढेल आणि तुम्ही अधिक शांतता आणि एकांतता पसंत करू शकाल. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला काही अस्थिरता जाणवू शकते, परंतु हे तात्पुरते असेल. .जेव्हा गुरु ग्रह वक्री असतो तेव्हा तुम्हाला मागील खर्च, अपूर्ण कामे आणि आरोग्याच्या समस्या पुन्हा पहाव्या लागू शकतात. जुने कर्ज किंवा परतफेड समस्या उद्भवू शकते. मानसिक गोंधळ वाढू शकतो, म्हणून या काळात शांत राहणे आणि घाईघाईने निर्णय घेणे टाळणे अत्यंत महत्वाचे आहे. कामात विलंब आणि गैरसमज उद्भवू शकतात, म्हणून कागदपत्रे काळजीपूर्वक वाचा. आध्यात्मिक मार्गदर्शन किंवा गुरुचा सल्ला खूप फायदेशीर ठरेल. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.