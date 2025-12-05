Horoscope | राशी भविष्य

Kanya Rashifal 2026: देव गुरु बृहस्पति 3 राशींमध्ये गोचर, कन्या राशीच्या लोकांना काय मिळणार, वाचा एका क्लिकवर

वैदिक ज्योतिषशास्त्रात गुरू ग्रहाला ज्ञान, धर्म, भाग्य, विवाह, मुले, संपत्ती आणि आध्यात्मिक प्रगतीसाठी जबाबदार ग्रह मानलं जातं. गुरू जिथे राहतो तिथे तो विस्तार, वाढ आणि शिक्षणाचा मार्ग उघडतो. जेव्हा गुरू शुभ असतो तेव्हा व्यक्तीच्या जीवनात प्रगती, आनंद, समृद्धी आणि सन्मानाचे आशीर्वाद मिळतात.  2026 मध्ये, गुरू तीन राशींमधून संक्रमण करेल. वर्षाच्या सुरुवातीला, तो मिथुन राशीतून संक्रमण करेल. त्यानंतर, 2 जून 2026 रोजी, गुरू मिथुन राशी सोडून त्याच्या उच्च राशीत, कर्क राशीत प्रवेश करेल. त्यानंतर, 31 ऑक्टोबर 2026 रोजी, गुरू कर्क राशीतून बाहेर पडून सिंह राशीत प्रवेश करेल. त्यानंतर, 13 डिसेंबर 2026 रोजी, गुरू सिंह राशीत वक्री होईल. परिणामी, देव गुरु यांचे तीन राशींमधून संक्रमण सर्व राशींवर परिणाम करेल. कन्या राशीसाठी हा बदल कसा असेल हे जाणून घेऊया.

