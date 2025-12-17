Ketu Gochar 2026: जानेवारीत केतुची कृपा! ‘या’ राशीच्या लोकांसाठी सुरू होणार सुवर्णकाळ

Ketu Transit Golden Time Astrology: ज्योतिषशास्त्रात केतूला छाया ग्रह मानलं जातं. जो व्यक्तीच्या जीवनात अचानक बदल आणि आध्यात्मिक प्रवृत्तीचे प्रतीक आहे. असं मानलं जातं की केतूच्या संक्रमणाचा राशींवर खास प्रभाव पडतो. यामुळे काही राशींसाठी समस्या वाढतात, तर काहींना अनपेक्षित फायदे मिळू शकतात. केतूच्या प्रभावामुळे व्यक्तींसाठी प्रगतीची दारेही उघडतात. ज्योतिषशास्त्रीय गणनेनुसार 2026 मध्ये केतूचे पहिले महत्त्वाचे संक्रमण जानेवारीमध्ये होणार आहे. 25 जानेवारी 2026 रोजी, ते पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्राच्या दुसऱ्या टप्प्यातून पहिल्या टप्प्यात जाईल. या नक्षत्रात केतूच्या आगमनाने, काही राशींना व्यवसायात आर्थिक लाभ, रखडलेल्या प्रकल्पांमध्ये प्रगती आणि करिअरमध्ये प्रगतीचा अनुभव येऊ शकतो. .सिंहसिंह राशीच्या लोकांसाठी हा काळ सकारात्मकतेने भरलेला असेल. आयुष्यात कोणीतरी प्रवेश करू शकते. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासाठी नवीन व्यवसाय उपक्रम आणि योजना राबवाल. प्रेमसंबंध अनुकूल राहतील. तुम्हाला परदेश प्रवास करण्याचे भाग्य देखील मिळू शकेल. महत्त्वाचे म्हणजे, तुमच्या कामातील अडथळे दूर होतील. यशाच्या दिशेने केलेले सर्व प्रयत्न फळाला येतील. दीर्घकाळ नोकरी शोधणाऱ्यांना त्यांना हवी असलेली संधी मिळू शकेल. सिंह राशीच्या लोकांना एखाद्या मोठ्या समस्येवर तोडगा काढण्यात यश मिळू शकेल. या काळात तुम्ही आनंदी असाल..वृषभवृषभ राशीच्या लोकांसाठी हा काळ खास असणार आहे. एखादी अपूर्ण इच्छा पूर्ण होऊ शकते आणि तुमचे मन धार्मिक कार्यात गुंतलेले असेल. या काळात तुम्ही नवीन गुंतवणूक योजना बनवाल आणि वाहन खरेदी करू शकता. लग्न होण्याची शक्यता आहे आणि घरी शुभ कार्यक्रम घडू शकतात. विक्री, विपणन किंवा क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना नवीन संधी मिळतील. गुंतवणुकीचे चांगले परिणाम देखील मिळू शकतात. वैवाहिक जीवन गोड होईल. समाजात आदर वाढेल आणि स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हा काळ नवीन आशा आणि यशाने भरलेला असेल..Year End 2025: स्क्रबपासून ते केसांच्या वाढीसाठी तेलापर्यंत, 'हे' 5 घरगुती उपाय ठरले उपयुक्त .वृश्चिकज्योतिषांच्या मते तुम्हाला नवीन नोकरी मिळू शकते. जर तुम्ही भागीदारीत काम करत असाल तर तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराकडून पूर्ण पाठिंबा मिळेल. तुमच्या करिअरची पुनर्रचना करण्यासाठीही हा काळ शुभ राहील. तुम्हाला तुमच्या प्रत्येक प्रयत्नात तुमच्या भावंडांचा पाठिंबा मिळेल. तुमच्या जोडीदारासोबत मिळून तुम्ही मालमत्ता खरेदी किंवा मोठी गुंतवणूक करण्याची योजना कराल. कामाच्या ठिकाणी आदर वाढेल..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.