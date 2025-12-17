Ketu Gochar 2026: जानेवारीत केतुची कृपा! ‘या’ राशीच्या लोकांसाठी सुरू होणार सुवर्णकाळ

Horoscope | राशी भविष्य

Ketu Gochar 2026 January zodiac prediction: ज्योतिषशास्त्रानुसार 2026 मध्ये केतूचे पहिले महत्त्वाचे राशीभविष्य जानेवारीमध्ये होणार आहे. 25 जानेवारी 2026 रोजी, तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्राच्या दुसऱ्या टप्प्यातून बाहेर पडेल आणि पहिल्या टप्प्यात प्रवेश करेल
Puja Bonkile
Updated on

Ketu Transit Golden Time Astrology: ज्योतिषशास्त्रात केतूला छाया ग्रह मानलं जातं. जो व्यक्तीच्या जीवनात अचानक बदल आणि आध्यात्मिक प्रवृत्तीचे प्रतीक आहे. असं मानलं जातं की केतूच्या संक्रमणाचा राशींवर खास प्रभाव पडतो. यामुळे काही राशींसाठी समस्या वाढतात, तर काहींना अनपेक्षित फायदे मिळू शकतात. केतूच्या प्रभावामुळे व्यक्तींसाठी प्रगतीची दारेही उघडतात. ज्योतिषशास्त्रीय गणनेनुसार 2026 मध्ये केतूचे पहिले महत्त्वाचे संक्रमण जानेवारीमध्ये होणार आहे. 25 जानेवारी 2026 रोजी, ते पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्राच्या दुसऱ्या टप्प्यातून पहिल्या टप्प्यात जाईल. या नक्षत्रात केतूच्या आगमनाने, काही राशींना व्यवसायात आर्थिक लाभ, रखडलेल्या प्रकल्पांमध्ये प्रगती आणि करिअरमध्ये प्रगतीचा अनुभव येऊ शकतो.

