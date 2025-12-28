Horoscope | राशी भविष्य

Horoscope : 2026 वर्ष सुरू होताच बनतोय लक्ष्मी-कुबेर धनलाभ योग; 6 राशींच्या लोकांना मिळणार भरपूर पैसा, अडकलेली कामे होणार पूर्ण

New year horoscope marathi : नववर्षाची सुरुवात धनलक्ष्मीच्या कृपेने होणार आहे. २०२६ मध्ये लक्ष्मी-कुबेर योगाने ६ राशी मालामाल होतील. चला तर जाणून घ्या यात तुमची रास आहे का?
Goddess Lakshmi and Lord Kubera blessing zodiac signs with wealth and prosperity during the auspicious Lakshmi Kuber Yoga in 2026.

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Astrology prediction 2026 marathi : २०२६ वर्षाची सुरुवात ज्योतिषशास्त्रीय दृष्टिकोनातून अत्यंत शुभ मानली जात आहे. नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच ग्रहांच्या विशेष स्थितीमुळे 'लक्ष्मी-कुबेर योग' बनतआहे. हा योग आर्थिक समृद्धी आणि प्रगतीचा कारक मानला जातो. ज्योतिषशास्त्रीय माहितीनुसार या योगाचा सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव ६ राशींवर दिसून येईल. चला तर मग पाहूया या राशी कोणत्या आहेत

