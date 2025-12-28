Horoscope : 2026 वर्ष सुरू होताच बनतोय लक्ष्मी-कुबेर धनलाभ योग; 6 राशींच्या लोकांना मिळणार भरपूर पैसा, अडकलेली कामे होणार पूर्ण

Astrology prediction 2026 marathi : २०२६ वर्षाची सुरुवात ज्योतिषशास्त्रीय दृष्टिकोनातून अत्यंत शुभ मानली जात आहे. नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच ग्रहांच्या विशेष स्थितीमुळे 'लक्ष्मी-कुबेर योग' बनतआहे. हा योग आर्थिक समृद्धी आणि प्रगतीचा कारक मानला जातो. ज्योतिषशास्त्रीय माहितीनुसार या योगाचा सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव ६ राशींवर दिसून येईल. चला तर मग पाहूया या राशी कोणत्या आहेत.१. मेष (Aries)मेष राशीच्या लोकांसाठी २०२६ ची सुरुवात वरदान ठरेल. लक्ष्मी-कुबेर योगामुळे उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण होतील. जर तुमचे पैसे कुठेतरी अडकले असतील, तर ते या काळात परत मिळण्याची दाट शक्यता आहे. व्यवसायात मोठी गुंतवणूक फायदेशीर ठरेल.२. वृषभ (Taurus)या राशीचा स्वामी शुक्र आहे, जो स्वतः सुख-समृद्धीचा कारक आहे. कुबेर योगामुळे तुमच्या सुख-सोयींमध्ये वाढ होईल. नवीन वाहन किंवा मालमत्ता खरेदी करण्याचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकते. नोकरीत पदोन्नती आणि पगारवाढीचे संकेत आहेत..Numerology : उशिरा का होईना पण यशस्वी होतातच 'या' तारखेला जन्मलेले लोक...नशिबात असतो अधिकारी बनण्याचा योग.३. सिंह (Leo)सिंह राशीच्या व्यक्तींसाठी हा काळ नशिबाची साथ देणारा असेल. तुमच्या कामातील अडथळे दूर होतील आणि समाजात मान-सन्मान वाढेल. वडिलोपार्जित संपत्तीतून लाभ होण्याची शक्यता आहे. व्यापारी वर्गाला परदेशातून मोठा नफा मिळू शकतो.४. तूळ (Libra)तूळ राशीच्या लोकांसाठी हा योग आर्थिक स्थैर्य घेऊन येईल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात वरिष्ठ तुमच्या कामाचे कौतुक करतील. गुंतवणुकीतून चांगला परतावा मिळेल. रखडलेली सरकारी कामे या काळात मार्गी लागतील. .National Food : भारताचे राष्ट्रीय जेवण काय आहे? 99 टक्के लोकांना माहिती नाही उत्तर.५. धनु (Sagittarius)धनु राशीच्या लोकांसाठी लक्ष्मीची कृपा विशेष राहणार आहे. शैक्षणिक क्षेत्रात असलेल्यांना किंवा स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्यांना यश मिळेल. नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी २०२६ ची सुरुवात अतिशय शुभ आहे. आर्थिक चणचण दूर होईल.६. कुंभ (Aquarius)कुंभ राशीच्या जातकांसाठी हा काळ भाग्योदयाचा ठरेल. कुबेर देवाच्या कृपेने तुमच्या संपत्तीत अनपेक्षित वाढ होईल. करिअरमध्ये मोठी झेप घेण्याची संधी मिळेल. कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील आणि दीर्घ काळापासून लांबलेली कामे पूर्ण होतील..December Horoscope : डिसेंबरचा शेवटचा आठवडा कोणत्या राशींसाठी फायदेशीर अन् कुणासाठी त्रासदायक? काहींना धनलाभ तर काहींचे नुकसान.लक्ष्मी-कुबेर योगाचा लाभ घेण्यासाठी उपायदररोज महालक्ष्मी अष्टकमचे पठण करा.शुक्रवारी पांढऱ्या वस्तूंचे (साखर, दूध, तांदूळ) दान करा.घराच्या ईशान्य कोपऱ्यात स्वच्छतेची काळजी घ्या, कारण हा कुबेराचा कोपरा मानला जातोडिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.