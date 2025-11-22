Love Rashifal 2025: डिसेंबरमध्ये गुरू व चक्र ग्रहाचे भ्रमण! ‘या’ राशींच्या प्रेमजीवनात येणार मोठा बदल

zodiac signs that will see love changes in December: वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यात म्हणजेच डिसेंबरमध्ये दोम प्रमुख ग्रह त्याच्या राशी बदलणार आहेत. या महिन्यात ज्ञानाचा कारक गुरु आणि प्रेमाचे प्रतिक शुक्र हे भ्रमण करतील. त्यांच्या हालचालीमुळे राशीवर काही परिणाम होणार आहेत. ४ डिसेंबर रोजी गुरु कर्क राशीतून भ्रमण करेल आणि वक्री गतीने मिथून राशीत प्रवेश करेल. त्यानंतर २० डिसेंबरला शुक्र वृश्चिक राशीतून धनु राशीत जाईल. गुरु हा विवाह, मुले आणि भाग्य यांचा कारक मानला जातो. दुसरीकडे शुक्र प्रेम, आकर्षण, आनंद, सौभाग्य दर्शवतो. परिणामी या दोन शुभ ग्रहांचे राशी बदलणारे शुभ संयोग काी राशींच्या प्रेम जीवनात बदल आणू शकतात. या प्रभावामुळे विवाह होऊ शकतो आणि नातेसंबंधांमध्ये विश्वास निर्माण होऊ शकतो. .धनुधनु राशीच्या लोकांसाठी लग्नाच्या शक्यता निर्माण होईल. तुमच्या आयुष्यात एखाद्या खास व्यक्तीचे आगमन आनंदित करेल. नातेसंबंध गोड राहतील. प्रेमसंबंध टिकवून ठेवण्यासाठी संवाद आणि समजूतदारपणा आवश्यक असेल. तुमच्या प्रेमसंबंधाना पुढे नेण्यासाठी हा अनुकूल काळ आहे. त्याच्यासोबत तुमचे यश आणि आनंद शेअर करण्याचीही हीच वेळ आहे. नात्यात नवीन ऊर्जा जाणवेल..Weekly Horoscope 24 to 30 November 2025: लक्ष्मी नारायण राजयोग मेष अन् कर्क राशीसह 5 राशींना करेल मालामाल .तूळतूळ राशीच्या लोकांचे भावनिक नातं निर्माण होईल. गेल्या काही दिवसांपासून मनात असलेला गोंधळ नाहीसा होईल आणि त्यांच्या वैवाहिक जीवनात पुन्हा एकदा नवीन ऊर्जा येईल. तुम्हाला भेटवस्तू देखील मिळू शकते. हा महिना या राशींसाठी प्रेमाने भरलेला असेल. जुन्या मित्रांशी परत संपर्क साधाल ज्यामुळे नातं अधिक मजबुत होईल..वृषभहा महिना वृषभ राशीच्या लोकांसाठी खास असणार आहे. शुक्रामुळे नात्यात प्रेम फुलेल. तसेच या महिन्यात तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत चांगला वेळ घालवाल आणि आकर्षण वाढेल. दूर राहणाऱ्या लोकांमधील प्रेम वाढेल. दोघांमधील विश्वास वाढेल. मित्र किंवा परिवाराकडून मदत मिळेल. प्रेम संबंध सामान्य राहील..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.