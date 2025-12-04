Margshirsha Purnima 2025: 'या' 5 राशी माता लक्ष्मीला आहेत खूप प्रिय, मार्गशीर्ष पौर्णिमेपासून सुरु होईल गोल्डन टाइम

Goddess Lakshmi blessings for zodiac signs in 2025: हिंदू धर्मात पौर्णिमा हा एक प्रमुख सण म्हणून साजरा केला जातो. वर्षातील शेवटची पौर्णिमा आज 4 डिसेंबरला साजरी केली जात आहे. ही पवित्र तारीख मार्गशीर्ष पौर्णिमा म्हणून ओळखली जाते आणि धार्मिक दृष्टिकोनातून ती अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. पौर्णिमेच्या दिवशी माता लक्ष्मीचा आशीर्वाद मिळतो आणि घरात सुख-समृद्धी लाभते अशी मान्यता आहे. .प्रत्येक महिन्याच्या पौर्णिमेचा दिवस येतो जेव्हा चंद्र त्याच्या कक्षेत असताना पृथ्वीच्या विरुद्ध बाजूला सूर्याकडे तोंड करतो, ज्यामुळे त्याचा संपूर्ण पृष्ठभाग प्रकाशित दिसतो. शास्त्रज्ञ याला शीत सुपरमून असेही म्हणतात. ज्योतिषांच्या मते, 12 राशींपैकी काही राशी माता लक्ष्मीला प्रिय आहेत. या राशींबद्दल आज जाणून घेऊया. .वृषभवृषभ राशीला पृथ्वी राशी मानले जाते. त्याचा स्वामी ग्रह शुक्र आहे. या राशीखाली जन्मलेले लोक शांत, संयमी आणि मेहनती असतात. शुक्राच्या प्रभावामुळे त्यांच्यावर माता लक्ष्मीचा आशीर्वाद असतो. वृषभ राशीचे लोक त्यांच्या कठोर परिश्रम आणि स्थिर विचारसरणीने जीवनात महत्त्वपूर्ण यश मिळवतात..तुलातूळ राशी ही राशीतील सातवी रास आहे आणि ती वायु तत्वाशी संबंधित मानली जाते. या राशीवर शुक्र ग्रहाचे राज्य आहे, म्हणून तूळ राशीचे लोक मेहनती, मिलनसार, संतुलित आणि स्वभावाने न्यायी असतात. त्यांच्याकडे सर्जनशीलता आणि कला यासाठी विशेष कौशल्य देखील आहे. असं मानलं जातं की तूळ राशीच्या लोकांना माता लक्ष्मीचा विशेष आशीर्वाद असतो, ज्यामुळे त्यांच्या जीवनात प्रगती आणि आनंदाची शक्यता वाढते..Datta Jayanti 2025: आज दत्त जयंती, 'या' मंत्राचा जप केल्यास दत्तगुरूंची कायम राहील कृपादृष्टी.मीनमीन राशीचा संबंध जल तत्वाशी आहे आणि त्यावर धनाचा ग्रह गुरुचा प्रभाव आहे. मीन राशीचे लोक स्वभावाने दयाळू, भावनिक आणि सर्जनशील मानले जातात. त्यांचे हृदय सहज वितळते आणि त्यांना इतरांना मदत करण्यात आनंद मिळतो. या गुणांमुळे माता लक्ष्मी त्यांच्यावर विशेष आशीर्वाद वर्षाव करते, ज्यामुळे त्यांच्या जीवनात आनंद आणि समृद्धी येते..कुंभया राशीचे चिन्ह ११वे चिन्ह मानले जाते आणि ते वायू तत्वाशी संबंधित आहे. या चिन्हाखाली जन्मलेले लोक नैसर्गिकरित्या स्वावलंबी, मेहनती आणि सामाजिकदृष्ट्या जबाबदार असतात. त्यांचे विचार खोल आणि संतुलित असतात. असं मानलं जातं की माता लक्ष्मी कुंभ राशीवर आपले आशीर्वाद देते. ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या कठोर परिश्रमाचे फळ आणि जीवनात प्रगतीच्या संधी मिळतात..Rahu Gochar 2026: नवीन वर्षात राहू दोनदा भ्रमण करेल, 'या' 3 राशींचा वाढेल स्ट्रेस.कन्याकन्या राशीला राशीचे सहावे चिन्ह मानले जाते आणि ते पृथ्वी तत्वाशी संबंधित आहे. या चिन्हाखाली जन्मलेले लोक खूप मेहनती, जबाबदार आणि टीमवर्क करणारे असतात. त्यांचा स्वभाव प्रामाणिकपणा आणि समर्पण स्पष्टपणे प्रतिबिंबित करतो. असं मानलं जातं की माता लक्ष्मी नेहमीच अशा लोकांना साथ देते आणि त्यांच्या कठोर परिश्रमाचे नेहमीच फळ मिळते, म्हणून त्यांना क्वचितच आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.