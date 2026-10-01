बुध-राहूच्या नक्षत्र संयोगामुळे या ६ राशींचं नशीब फळफळणार; करिअर, व्यवसाय आणि धनलाभासाठी पुढील १२ दिवस ठरणार खास

वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार बुध ग्रहाला बुद्धिमत्ता, वाणी, तर्क, व्यवसाय आणि विवेकबुद्धीचा कारक मानलं जातं. ग्रहांच्या भ्रमणात किंवा नक्षत्रात बदल झाल्यानंतर त्याचा प्रभाव राशींवर जाणवतो, असं ज्योतिषशास्त्रात मानलं जातं. ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरुवातीलाच बुध ग्रहाच्या नक्षत्रात बदल होणार आहे. ज्योतिषशास्त्रीय गणनेनुसार, १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी बुध राहूच्या अधिपत्याखालील स्वाती नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. या संक्रमणाचा प्रभाव पुढील १२ दिवस विविध राशींवर जाणवू शकतो. ज्योतिषीय अंदाजानुसार, या कालावधीत काही राशींना करिअर, व्यवसाय आणि आर्थिक बाबतीत अनुकूल परिणाम मिळू शकतात. पाहूया, या राशी कोणत्या....मेषमेष राशीच्या व्यक्तींना बुधाच्या स्वाती नक्षत्रातील संक्रमणामुळे उत्पन्नाचे नवीन मार्ग मिळण्याची शक्यता असल्याचं ज्योतिषशास्त्र सांगतं. दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या आर्थिक किंवा मालमत्तेशी संबंधित बाबींमध्ये प्रगती होऊ शकते. गुंतवणुकीशी संबंधित काही संधीही समोर येऊ शकतात. तुमची बुद्धिमत्ता आणि तर्कशक्ती योग्य पद्धतीने वापरल्यास अडचणींवर मात करण्यास मदत होईल, असा ज्योतिषीय अंदाज आहे..वृषभवृषभ राशीसाठी हा काळ नोकरी आणि व्यवसायाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरू शकतो. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या प्रयत्नांचं कौतुक होण्याची शक्यता आहे. वरिष्ठांकडून सहकार्य मिळू शकतं. पदोन्नती किंवा इच्छित ठिकाणी बदलीची शक्यताही ज्योतिषीय अंदाजात व्यक्त करण्यात आली आहे. व्यवसाय करणाऱ्यांना एखाद्या मोठ्या करारातून फायदा होण्याची शक्यता आहे..मिथुनमिथुन राशीचा स्वामी बुध असल्याने या संक्रमणाचा विशेष प्रभाव जाणवू शकतो, असं ज्योतिषशास्त्रात मानलं जातं. या काळात परदेश प्रवासाशी संबंधित योजना मार्गी लागू शकतात. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीही हा कालावधी अनुकूल ठरू शकतो. धार्मिक आणि आध्यात्मिक विषयांकडे कल वाढण्याची शक्यता आहे. रखडलेले प्रवास पूर्ण होण्याची शक्यता असल्याचाही अंदाज व्यक्त केला जातो.सिंहसिंह राशीच्या व्यक्तींसाठी बुधाचं हे संक्रमण भागीदारी आणि वैवाहिक जीवनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचं ठरू शकतं. नवीन व्यवसाय सुरू करण्याचा, विस्तार करण्याचा किंवा गुंतवणुकीचा विचार करत असाल तर हा काळ अनुकूल मानला जातो. जोडीदाराकडून सहकार्य मिळू शकतं आणि त्यांच्या माध्यमातून काही आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता असल्याचं ज्योतिषीय भाकीत सांगतं..तूळतूळ राशीसाठी बुधाचं स्वाती नक्षत्रातील संक्रमण अडचणींवर मात करण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतं, असा ज्योतिषीय अंदाज आहे. कर्ज, मानसिक तणाव किंवा आरोग्याशी संबंधित काही समस्या असल्यास त्यामध्ये सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. कायदेशीर बाबींमध्येही सकारात्मक घडामोडी होऊ शकतात, असं मानलं जातं. तुमची वाणी आणि संवादकौशल्य प्रभावी ठरल्याने सामाजिक आणि व्यावसायिक संबंधांमध्ये फायदा होऊ शकतो..कुंभकुंभ राशीच्या व्यक्तींसाठी हे संक्रमण वैयक्तिक आणि व्यावसायिक प्रगतीच्या दृष्टीने अनुकूल ठरू शकतं. आत्मविश्वास आणि संवादकौशल्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कामाच्या ठिकाणी आणि सामाजिक वर्तुळात तुमचा प्रभाव वाढू शकतो. योग्य नियोजन आणि एकाग्रतेने काम केल्यास ठरवलेली उद्दिष्टं गाठण्यास मदत होईल. आर्थिक स्थितीतही सुधारणा होण्याची शक्यता असल्याचं ज्योतिषीय भाकीत आहे..टीप : वरील माहिती वैदिक ज्योतिषशास्त्रातील मान्यता आणि ज्योतिषीय अंदाजांवर आधारित आहे. याला निश्चित भविष्यवाणी किंवा वैज्ञानिक तथ्य मानू नये..आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - ०१ ऑक्टोबर २०२६.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.