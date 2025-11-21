Mithun Career Rashifal 2026: शनि घेणार तुमची परीक्षा, पण गुरु असेल तुमच्या बाजूने, जाणून घ्या मिथुन राशीचे वार्षिक आर्थिक राशिफल

Mithun Career Rashifal 2026: येणारे नविन वर्ष मिथून राशीच्या लोकांसाठी बदल घडवणारे असणार आहे. या काळात तुम्हाला तुमच्या गुंतवणुकीत अनेक आर्थिक यश आणि प्रचंड नफा मिळेल. वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत बृहस्पति तुमच्या पहिल्या घरात असेल. त्याच्या प्रभावामुळे तुम्हाला नवीन करिअरच्या संधी आणि प्रतिष्ठा मिळेल. हा काळ गुंतवणुकीसाठी चांगला असणार आहे. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींनाही पदोन्नती आणि पगारवाढ मिळण्याची शक्यता आहे. बृहस्पतिचा नववा दृष्टिकोन तुमच्या भाग्यस्थानावर खूप शुभ प्रभाव पाडत आहे, ज्यामुळे तुम्हाला वर्षभर शुभेच्छा मिळतील..जून नंतर सुवर्णकाळ सुरू होईलजून 2026 नंतर, गुरु तुमच्या कर्क राशीच्या दुसऱ्या घरात उच्च स्थानावर प्रवेश करेल. हा काळ मिथुन राशीसाठी संपत्ती आणि मालमत्तेच्या बाबतीत सुवर्णकाळ असेल. या काळात तुम्हाला कौटुंबिक मालमत्ता किंवा दीर्घकाळापासून ठेवलेले पैसे मिळण्याची शक्यता आहे. रिअल इस्टेट, सोने किंवा म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी देखील हा काळ अत्यंत फायदेशीर ठरेल. वर्षाचा हा काळ नोकरदारांसाठी देखील चांगला राहील आणि उच्च पदामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढेल. व्यावसायिकांसाठी, हा काळ नवीन प्रकल्प सुरू करण्याचा आहे..Horoscope Prediction: भाग्याचा उदय! उद्या तयार होतोय चतुर्ग्रही योग, करिअर, मान-सन्मान अन् यशाची वाढ निश्चित.2026 चा उत्तरार्ध डिजिटल आणि कम्युनिकेशन क्षेत्रातील लोकांसाठी शुभ राहणार आहे. 31 ऑक्टोबर नंतर, गुरु तुमच्या सिंह राशीच्या तिसऱ्या भावात भ्रमण करेल. हा काळ मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन व्यवसाय आणि कंटेंट रायटिंगमध्ये काम करणाऱ्यांसाठी आर्थिक वाढ आणेल. या काळात अविचारी जोखीम घेणे हानिकारक ठरू शकते..Rahu Gochar 2025: यंदा 2 डिसेंबरपासून 'या' राशींच्या लोकांना मिळेल प्रचंड संपत्ती अन् सन्मान.शनि कठोर परिश्रमांना देणार प्रेरणाशनि वर्षभर तुमच्या दहाव्या घरात राहील. यासाठी तुमच्या कारकिर्दीत सातत्यपूर्ण काम करावे लागेल. शनि तुम्हाला कायमस्वरुपी यश देईल. नवीन वर्षात तुमच्या कठोर परिश्रमामुळे दीर्घकालीन फायदे मिळतील. दरम्यान नवीन वर्षात राहू तुमच्या नवव्या घरात असेल, ज्यामुळे उच्च शिक्षण आणि परदेश प्रवासाच्या संधी उपलब्ध होतील. तुम्ही सट्टेबाजीच्या बाजाराकडे आकर्षित होऊ शकतात. केतू तिसऱ्या घरात उपस्थिती प्रयत्नांना अडथळा आणेल. यामुळे घाईत निर्णय घेणे टाळावे. येणारे नवीन वर्ष गुंतवणुकीच्या बाबतीत मिथून राशींसाठी अत्यंत अनुकूल ठरेल. दुसऱ्या घरात गुरूचे उच्च गोचर असल्याने मालमत्ता, रिअर इस्टेट सोने आणि दीर्घकालीन योजनांमध्ये गूंतवणूक करण्यासाठी हा अक आदर्श काळ आहे. या काळात केलेल्या गुंतवणुकीमुळे येत्या काळात सुरक्षित आणि स्थिर परतावा मिळेल. तसेच गुंतवणूक करण्यापूर्वी आर्थिक सल्ला नक्की घ्यावा..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.