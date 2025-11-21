Horoscope | राशी भविष्य

Mithun Career Rashifal 2026: शनि घेणार तुमची परीक्षा, पण गुरु असेल तुमच्या बाजूने, जाणून घ्या मिथुन राशीचे वार्षिक आर्थिक राशिफल

Gemini Career New Year Horoscope Prediction: मिथुन राशीसाठी येणारे नवे वर्ष हे यशाच्या नवीन संधी घेऊन येणार असणार आहे. गुरु, शनि आणि राहू-केतू यांचे एकत्रित परिणाम दिसून येतील. वर्षाच्या मध्यात तुम्हाला प्रचंड फायदे मिळतील. या काळात करिअरच्या नवीन संधी निर्माण होतील आणि गुरुच्या आशीर्वादामुळे नशीबही तुमच्या बाजूने असणार आहे.
पुजा बोनकिले
Mithun Career Rashifal 2026: येणारे नविन वर्ष मिथून राशीच्या लोकांसाठी बदल घडवणारे असणार आहे. या काळात तुम्हाला तुमच्या गुंतवणुकीत अनेक आर्थिक यश आणि प्रचंड नफा मिळेल. वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत बृहस्पति तुमच्या पहिल्या घरात असेल. त्याच्या प्रभावामुळे तुम्हाला नवीन करिअरच्या संधी आणि प्रतिष्ठा मिळेल. हा काळ गुंतवणुकीसाठी चांगला असणार आहे. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींनाही पदोन्नती आणि पगारवाढ मिळण्याची शक्यता आहे. बृहस्पतिचा नववा दृष्टिकोन तुमच्या भाग्यस्थानावर खूप शुभ प्रभाव पाडत आहे, ज्यामुळे तुम्हाला वर्षभर शुभेच्छा मिळतील.

