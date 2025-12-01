Mokshada Ekadashi 2025 Donation: आज मोक्षदा एकादशी; तुमच्या राशीनुसार करा 'या' वस्तूचे दान

mokshada ekadashi significance and daan tips: आज मोक्षदा एकादशी साजरी केली जात आहे. हिंदू धर्मात या एकादशीला खुप महत्व आहे. मोक्षदा एकादशीला भगवान विष्णूची पूजा केली जाते. धार्मिक श्रद्धेनुसार मोक्षदा एकादशीला दान केल्याने सुख-समृद्धी वाढते. दान नेहमी भक्ती आणि खऱ्या मनाने करावे. आजच्या शुभ दिनी तुमच्या राशीनुसार दान करु शकता..दान उपायमोक्षदा एकादशीला गीता जयंती देखील साजरी केली जात आहे. मंदिरात किंवा ब्राम्हणाला भगवद्गीता दान करणे शुभ मानले जाते. सर्व 12 राशीच्या लोकांनी आज मोक्षदा एकादशीला दान करावी..Mokshada Ekadashi 2025: मोक्षदा एकादशीला तुळशीसंबंधित करु नका 'या' चुका, अन्यथा आयुष्यात वाढेल समस्या .पुढील वस्तू राशीनुसार करा दानमेषमोक्षदा एकादशीच्या दिवशी गूळ किंवा गहू दान करा.वृषभमोक्षदा एकादशीच्या दिवशी पांढऱ्या मिठाईचे दान करा.मिथुनमोक्षदा एकादशीच्या दिवशी कामधेनू गायीची मूर्ती दान करा.कर्कमोक्षदा एकादशीच्या दिवशी पिवळी फळे दान करा.सिंहया राशीच्या लोकांना आजच्या दिवशी तुळशीचे रोप दान करा.कन्या मोक्षदा एकादशीच्या दिवशी अन्नदान करा.तूळमोक्षदा एकादशीच्या दिवशी पैसे दान करा..वृश्चिकमोक्षदा एकादशीच्या दिवशी केशराची खीर किंवा गूळ दान करा.धनुमोक्षदा एकादशीच्या दिवशी हळद दान करा.मकरमोक्षदा एकादशीच्या दिवशी या राशीच्या लोकांना काळे तीळ दान करा.कुंभमोक्षदा एकादशीच्या दिवशी ब्लँकेट किंवा धान्य दान करा.मीन या राशीच्या लोकांनी मोक्षदा एकादशीच्या दिवशी पिवळे चंदन आणि पिवळे कपडे दान करा..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.