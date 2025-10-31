November Horoscope Marathi : नोव्हेंबर महिना एकदम खास! मालव्य राजयोगात कन्यासह 'या' ५ राशीचे चांगले दिवस सुरू, घरी येणार पैसाच पैसा

November Astrology Horoscope Marathi :ज्योतिषशास्त्रात ग्रहांच्या संक्रमणाला विशेष महत्त्व आहे. येत्या २ नोव्हेंबरला दुपारी १ वाजून ५ मिनिटांनी शुक्र ग्रह आपल्या स्वराशी असलेल्या तूळ राशीत प्रवेश करणार आहे. हा काळ मालव्य राजयोगाची निर्मिती करणार असून पाच राशींसाठी अत्यंत शुभ ठरणार आहे. या गोचरामुळे करिअर, अर्थ, कुटुंब आणि आरोग्यात सकारात्मक बदल घडतील. देवी लक्ष्मीचा विशेष आशीर्वाद मिळून जीवनात समृद्धी आणि स्थिरता येईल..मिथुन राशीमिथुन राशीच्या लोकांसाठी हा काळ स्वप्नवत असेल. मुलांकडून शुभवार्ता मिळण्याची शक्यता आहे. नवीन नोकरी किंवा व्यवसायात मोठा नफा होऊ शकतो. जुगार किंवा शेअर बाजारातही लाभ दिसेल. आर्थिक स्थिरता मजबूत होईल, बचत वाढेल. जोडीदाराशी प्रेम वाढेल. आरोग्य सामान्य राहील..Dmart Sale : डीमार्टमध्ये तुमची फसवणूक होतीये? गहू ३७ रुपये अन् पीठ ३२ रुपये..ऑफर्स मागचं सिक्रेट बघा नाहीतर होईल नुकसान.कन्या राशीकन्या राशीवाल्यांचे भाग्य उजळेल. नोकरीत पदोन्नती, प्रवासातून करिअरला चालना मिळेल. आर्थिक बाबतीत मोठा फायदा होईल. कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील. मात्र पचनाच्या समस्या टाळण्यासाठी आहाराकडे लक्ष द्यावे..Numerology News : 'या' मूलांकाचे लोक खूप वर्ष जगतात..कितीही आजार जडले तरीही.धनु राशीधनु राशीवाल्यांना प्रत्येक प्रयत्नात यश मिळेल. कामाच्या ठिकाणी मान सन्मान वाढेल. नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी उत्तम काळ ठरेल. आर्थिक स्थिती मजबूत होईल. जोडीदाराशी विश्वास वाढेल. आरोग्य उत्तम राहील..मकर राशीमकर राशीवाल्यांना करिअरमध्ये वेगवान प्रगती दिसेल. खूप वेळा प्रयत्न करावा लागले तरी यश निश्चित आहे. व्यवसायात नेतृत्व कौशल्याची प्रशंसा होईल. जोडीदाराशी नाते दृढ होईल. आरोग्य उत्तम राहील..Zudio Sale : झुडीओमध्ये 'या' तारखेपासून लागणार सर्वात स्वस्त कपड्यांचा सेल; आजवर आली नाही अशी डिस्काउंट ऑफर, पाहा एका क्लिकवर.कुंभ राशीकुंभ राशीवाल्यांना सुख, वैभव मिळेल. करिअरमध्ये यश, प्रवासातून लाभ मिळेल. व्यवसायात नेतृत्व गाजवले जाईल. आर्थिक लाभ मोठा होईल. कुटुंबात सौहार्द वाढेल. आरोग्य उत्तम राहील. शुक्राचे हे बलवान गोचर जीवनात सकारात्मक ऊर्जा आणेल. मात्र राहू-केतूच्या प्रभावामुळे काहींना आरोग्याच्या किरकोळ समस्या येऊ शकतात. योग्य आहार, ध्यान आणि सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवल्यास हा काळ तुमच्यासठी सोनेरी ठरेलडिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.