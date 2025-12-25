Numerology : उशिरा का होईना पण यशस्वी होतातच 'या' तारखेला जन्मलेले लोक...नशिबात असतो अधिकारी बनण्याचा योग

Astrology Prediction news : अंकशास्त्रानुसार (Numerology) काही खास मूलांक हे ग्रहांचा राजा मानल्या जाणाऱ्या 'सूर्य' देवाशी संबंधित आहे. तुम्ही दिलेल्या माहितीच्या आधारे, काही खास तारखांना जन्मलेल्या व्यक्तींच्या जीवनात यश ही थोडे उशिरा येते पण निश्चित मोठे काहीतर मिळते. असे लोक आयुष्य खूप सुंदर घडवतात. चला तर जाणून घेऊया कोणत्या मूलांकाचे हे लोक आहेत...मूलांक १ (१, १०, १९, २८ तारखेला जन्मलेले) असलेल्या लोकांचे भाग्य थोडे उशीर उघडते. पण असे उघडते की त्या व्यक्तीला खूप फेमस करून टाकतेमूलांक १ च्या व्यक्तींचे व्यक्तिमत्व एखाद्या राजासारखे असते. सूर्य ज्याप्रमाणे स्वयंप्रकाशित असतो, तसेच हे लोक कोणाच्याही मदतीशिवाय स्वतःची प्रगती करण्यास सक्षम असतात.स्वयंभू प्रवृत्तीहे लोक सहसा दुसऱ्यांच्या हाताखाली काम करणे पसंत करत नाहीत. त्यांना स्वतंत्रपणे निर्णय घ्यायला आवडते.शिस्त आणि स्पष्टवक्तेपणासूर्याच्या प्रभावामुळे हे लोक शिस्तप्रिय असतात. जे काही मनात आहे ते स्पष्टपणे बोलून दाखवतात, ज्यामुळे कधीकधी लोक त्यांना अहंकारी समजतात, पण प्रत्यक्षात ते केवळ प्रामाणिक असतात..December Horoscope : डिसेंबरचा शेवटचा आठवडा कोणत्या राशींसाठी फायदेशीर अन् कुणासाठी त्रासदायक? काहींना धनलाभ तर काहींचे नुकसान.करिअर आणि आर्थिक स्थिती (Career & Wealth)मूलांक १ असलेल्या लोकांसाठी २०२५ हे वर्ष प्रगतीचे कारक ठरू शकते. सूर्याची कृपा असल्याने त्यांना उत्तम क्षेत्रांत विशेष यश मिळतेसरकारी आणि प्रशासकीय पदे: राजकारण, स्पर्धा परीक्षा (UPSC/MPSC) किंवा लष्करी सेवांमध्ये हे लोक उच्च पदावर झळकतात.व्यापार आणि स्टार्टअप: हे लोक बेस्ट रिस्क टेकर असतात. नवनवीन व्यवसाय सुरू करण्यात आणि त्यात नाव कमावण्यात त्यांचा हात कोणीही धरू शकत नाही.आर्थिक स्थिरता: सुरुवातीच्या काळात (२० ते ३० वयोगटात) संघर्षाचा सामना करावा लागला तरी, वयाच्या ३२ ते ३५ वर्षानंतर त्यांच्याकडे संपत्तीचा ओघ वाढतो..Horoscope 2026 : मंगळ गोचरमुळे बनतोय रूचक राजयोग; मकर संक्रांती नंतर चमकणार 'या' 5 राशींचे भाग्य, मिळणार यश अन् भरपूर पैसा.प्रेम संबंध आणि वैवाहिक जीवन (Love & Marriage)मूलांक १ चे लोक स्वभावाने थोडे वर्चस्व गाजवणारे असले तरी प्रेमात ते अत्यंत समर्पित असतात.एकनिष्ठता: हे लोक ज्यांच्यावर प्रेम करतात, त्यांची साथ कधीच सोडत नाहीत.जोडीदाराची निवड: त्यांना बुद्धिमान आणि स्वाभिमानी जोडीदार आवडतो.स्त्रियांसाठी विशेष योग: ज्या मुलींचा मूलांक १ आहे, त्यांना सासरी लक्ष्मी मानले जाते. त्यांच्या आगमनाने पतीच्या आणि सासरच्या कुटुंबाच्या भाग्योदयात भर पडते..Viral Memes : कोल्ड प्ले किस, महाकुंभ मोनालीसा ते इंडियन बजेटपर्यंत...2025 वर्षांत व्हायरल झाले टॉप 10 मिम्स, हसून हसून पोट दुखेल.मूलांक १ साठीमहत्त्वाचे सल्ले२०२५ या वर्षाची बेरीज ९ (२+०+२+५) येते. अंकशास्त्रानुसार १ आणि ९ हे मित्र अंक आहेत. त्यामुळे या वर्षात मूलांक १ च्या व्यक्तींनी काही गोष्टींचे पालन केल्यास लाभ होईलआरोग्य: सूर्याशी संबंधित असल्यामुळे हाडांचे विकार किंवा डोळ्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करू नका. रोज सकाळी सूर्याला जल अर्पण करणे (सूर्य अर्घ्य) तुमच्यासाठी भाग्योदयकारक ठरेल.शुभ रंग: पिवळा, सोनेरी आणि लाल रंगाचा वापर तुमच्या आत्मविश्वासात भर टाकेल.शुभ वार: रविवार आणि सोमवार हे दिवस तुमच्यासाठी महत्त्वाच्या कामांसाठी सर्वोत्तम आहेत..मूलांक १ च्या व्यक्तींनी लक्षात ठेवावे की तुमचा जन्म हा फॉलोवर होण्यासाठी नाही, तर नेतृत्व करण्यासाठी लीडर बनण्यासाठी झाला आहे. तुमच्या मार्गात येणारे अडथळे हे केवळ तुम्हाला अधिक मजबूत करण्यासाठी असतात. उशिरा मिळालेले यश तुमच्यासाठी अधिक समृद्धी घेऊन येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.