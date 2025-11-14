Numerology News : 1 ते 9 मूलांकाच्या लोकांसाठी कसे असतील पुढचे 3 दिवस? सविस्तर अंकराशी ज्योतिषशास्त्र, पाहा तुमचा मूलांक काय

Astrology Prediction : अंकशास्त्र हे जादुई जग आहे..ज्योतिषाप्रमाणेच तुमची जन्मतारीख जोडून मिळणारी संख्या तुमचे भविष्य, स्वभाव आणि यश उलगडते. उदाहरणार्थ, ८, १७ किंवा २६ तारखेला जन्मलेल्यांचा मूलांक ८ असतो. १४ नोव्हेंबरपासून १६ नोव्हेंबरपर्यंत, १ ते ९ अंकांसाठी अॅस्ट्रोलॉजीचे काही प्रेडिक्शन आहेत..चला पाहूया तुमचा दिवस कसा चमकेल..मूलांक १आर्थिक बाबतीत मोठी मजबुती येईल. नातेवाईकाच्या तब्येतीत झपाट्याने सुधारणा होईल. जोडीदारासोबत शहराबाहेर छोटा ब्रेक घ्या. रोमांच आणि प्रेमाची मजा अनुभवामूलांक २पैशाच्या समस्या लवकर सुटतील. कामाच्या जोरावर करिअरची प्रतिष्ठा वाढेल. वादग्रस्त मालमत्तेचा त्रास असला तरी कायदेशीर अडचण नाही. निश्चिंत राहामूलांक ३प्रवासाची शक्यता कमी, पण शिक्षणातील अडथळे सहज हाताळाल. जुन्या मित्र-नातेवाईकांना भेटून आनंद दुप्पट होईल. हसणे-खेळणे असा सुखद दिवस असेल.Marriage Predictions : 'या' 5 राशींच्या जोड्यांनी चुकूनही करू नये लग्न..नाहीतर संसार फार वेळ टिकणार नाही अन् जीवनभर राहतात वाद.मूलांक ४वादग्रस्त निर्णय योग्य ठरेल. नवीन कॉलेजवाल्यांनी तज्ञांचा सल्ला घ्या. आरोग्यासाठी योगाकडे वळा. निरोगी आणि ऊर्जावान राहालमूलांक ५रोमँटिक दिवसाची तयारी कराल. आर्थिक आश्चर्य आणि फायदेशीर करारातून मोठा नफा मिळेल. कुटुंबात शांतता राखा, प्रेमाची भरभराट होईलमूलांक ६कुटुंबासोबत मौज करा. सुट्टीची योजना यशस्वी होईल. मालमत्ता खरेदी-विक्रीसाठी तारे अनुकूल असून मोठे निर्णय घ्या.Horoscope Astrology : 'या' 3 राशींचे लोक खूप वर्षे जगतात, उतार वयात मिळतं सगळं सुख..पाहा यात तुमची रास आहे का?.मूलांक ७शहराबाहेर प्रवासाची मजा कराल. संपत्ती मिळण्याची शक्यता आहे. प्रेम शोधणाऱ्यांना नशीब साथ देईल. हृदय खुश होईलमूलांक ८आरोग्य सल्ला घ्या, फायदा होईल. पैसे कमावले की नव्या कल्पना सुचतील. कामाच्या ठिकाणी नवीन आयडिया चमकतीलमूलांक ९आजारातून मुक्तीची चिन्हे आहेत. बँक बॅलन्स वाढेल. वडिलांचा सल्ला मूड फ्रेश करेल. पालक तुमच्या यशावर अभिमान बाळगतील..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.