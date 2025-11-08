Numerology News : 'या' भाग्यांकाचे लोक असतात खूप लकी..मिळवतात मोठे यश, बनतात अधिकारी; पण आयुष्यात असते एकच अडचण, पाहा तुमचा भाग्यांक

Bhagyank Astrology Predictions : ज्योतिषशास्त्र आणि न्यूमरोलॉजीच्या जगात भाग्यांक हा एक रहस्यमयी घटक मानला जातो. तुमच्या जन्मतारखेच्या अंकांची बेरीज करून मिळणारा हा भाग्यांक तुमच्या आयुष्याची दिशा ठरवतो. पण आज आम्ही सांगतोय एका खास भाग्यांकाची गोष्ट ज्यांचा हा भाग्यांक असतो, ते लोक यशाच्या शिखरावर पोहोचतात. ते मोठे अधिकारी, उद्योजक किंवा राजकारणी बनतात. पण त्यांच्या आयुष्यात फक्त एकच मोठी अडचण असते, जी त्यांना नेहमी त्रास देते..न्यूमरोलॉजी तज्ज्ञ डॉ. आरती शर्मा सांगतात, भाग्यांक ८ हा शनी ग्रहाशी जोडलेला असतो. हा अंक महत्वाकांक्षा, नेतृत्व आणि धैर्य दर्शवतो. असे लोक मेहनती असतात आणि अडथळे पार करून यश मिळवतात. उदाहरण घ्या, बिल गेट्स किंवा मुकेश अंबानी यांचा भाग्यांक ८ जवळचा आहे. ते जगातील टॉप उद्योगपती आहेत.. भाग्यांक ८ वाले लोक सरकारी नोकरीत आयएएस, आयपीएस सारखे उच्च पद मिळवतात. व्यवसायात ते करोडो कमावतात. त्यांच्यात निर्णयक्षमता आणि धोका पत्करण्याची क्षमता अफाट असते..Horoscope 2026 : 2026 नव्या वर्षाचं राशीभविष्य आलं! कोणत्या राशीच्या लोकांसाठी नवीन वर्ष ठरणार गेमचेंजर? पाहा यात तुमची रास आहे का...पण यशाच्या या प्रवासात एकच अडचण असते एकटेपणा आणि तणाव..भाग्यांक ८ च्या लोकांना मैत्री आणि कुटुंबीयांशी जवळीक साधणे कठीण जाते. ते इतके व्यस्त असतात की वैयक्तिक जीवन दुर्लक्षित होते. डॉ. शर्मा म्हणतात, शनीच्या प्रभावामुळे त्यांना कर्माची फळे उशिरा मिळतात, पण एकदा मिळाले की थांबत नाहीत. फक्त आरोग्य आणि नातेसंबंधांची काळजी घ्या..Horoscope Astrology : 'या' 3 राशींचे लोक खूप वर्षे जगतात, उतार वयात मिळतं सगळं सुख..पाहा यात तुमची रास आहे का?.तुमचा भाग्यांक कसा काढाल?जन्मतारीख घ्या, उदा. १५-०८-१९८५.१+५ + ०+८ + १+९+८+५ = ३७ ३+७ = १० १+० = १. हा भाग्यांक १.अशाप्रकारे काढा. भाग्यांक ८ असल्यास तुम्ही खूपच भाग्यवान आहात. पण सावध राहा, नियमित ध्यान आणि कुटुंबाला वेळ द्या. कमेंटमध्ये सांगा तुमचा भाग्यांक काय आहे ?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.