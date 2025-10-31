Horoscope | राशी भविष्य

Numerology News : ‘या’ मूलांकाचे लोक कमी वयातच बनवतात श्रीमंत; झटपट मिळवतात मोठं यश..पाहा तुमचा मूलांक काय?

Which mulank people become rich successful very fast : अंकशास्त्राच्या मदतीने जाणून घ्या तुमचा मूलांक..कोणत्या मूलांकाचे लोक लवकर यशस्वी होतात
esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Successful People Mulank Numerology : अंकशास्त्रात मूलांक हा व्यक्तिमत्वाचा आरसा मानला जातो. जन्मतारखेच्या अंकांची बेरीज करून मिळणारा हा मूलांक तुमच्या स्वभाव, सामर्थ्य आणि भविष्याचे रहस्य उलगडतो. १ ते ९ पर्यंतचे मूलांक असतात, पण आज आपण बोलणार आहोत मूलांक ४ च्या जादुई आकड्याविषयी.. ज्यांचा जन्म ४, १३, २२ किंवा ३१ तारखेला झाला त्यांचा मूलांक ४ असतो. हे लोक कमी वयातच श्रीमंत होतात, यशाच्या शिखरावर पोहोचतात आणि लक्ष्मीची कृपा त्यांच्यावर नेहमी बरसते

