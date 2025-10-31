Numerology News : ‘या’ मूलांकाचे लोक कमी वयातच बनवतात श्रीमंत; झटपट मिळवतात मोठं यश..पाहा तुमचा मूलांक काय?

Successful People Mulank Numerology : अंकशास्त्रात मूलांक हा व्यक्तिमत्वाचा आरसा मानला जातो. जन्मतारखेच्या अंकांची बेरीज करून मिळणारा हा मूलांक तुमच्या स्वभाव, सामर्थ्य आणि भविष्याचे रहस्य उलगडतो. १ ते ९ पर्यंतचे मूलांक असतात, पण आज आपण बोलणार आहोत मूलांक ४ च्या जादुई आकड्याविषयी.. ज्यांचा जन्म ४, १३, २२ किंवा ३१ तारखेला झाला त्यांचा मूलांक ४ असतो. हे लोक कमी वयातच श्रीमंत होतात, यशाच्या शिखरावर पोहोचतात आणि लक्ष्मीची कृपा त्यांच्यावर नेहमी बरसते.मूलांक ४ चे लोक मेहनतीचे देवता असतात. त्यांना कामाची आवड इतकी की लहान वयातच मोठी स्वप्ने पूर्ण करतात. महत्त्वाकांक्षा त्यांच्या रक्तात भिनलेली असते. नवीन गोष्टी शिकणे, आव्हाने स्वीकारणे हे त्यांचे स्वभावधर्म..पैशाची कमाई तर त्यांना हातची गोडी. मेहनतीच्या जोरावर ते लाखो रुपये कमावतात, पण खर्च बजेटमध्ये करतात. गुंतवणुकीचे गणित त्यांना परफेक्ट येते. बचत आणि संपत्ती वाढवणे त्यांच्यासाठी खेळासारखे असते..Video Viral : देशी इफेक्ट! दारू पिऊन वाघाला समजला मांजर; चक्क वाघाला पाजली दारू, पुढं जे झालं...धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल.या मूलांकवाल्यांमध्ये नेतृत्वगुण कूटून भरलेले असतात. ऑफिस असो की व्यवसाय ते सहज यश मिळवतात. आत्मविश्वासाच्या बळावर निर्णय घेतात आणि ध्येय गाठतात. नोकरीत बढती, व्यवसायात नफा, सर्व काही त्यांना सहज मिळते. पैशांची कमतरता कधीच भासत नाही, उलट संपत्तीचा ढिगारा वाढत राहतो.Dmart Sale : डीमार्टमध्ये तुमची फसवणूक होतीये? गहू ३७ रुपये अन् पीठ ३२ रुपये..ऑफर्स मागचं सिक्रेट बघा नाहीतर होईल नुकसान.मूलांक ४ च्या लोकांना आयुष्यात स्थिरता आणि समृद्धी दोन्ही मिळते. ते हुशार गुंतवणूकदार, उत्तम प्लॅनर आणि यशस्वी लीडर असतात. जर तुमचा मूलांक ४ असेल, तर समजून जा तुमच्यात श्रीमंत होण्याची जन्मजात क्षमता आहे..फक्त मेहनत आणि शिस्त कायम ठेवा. अंकशास्त्र सांगते, तुमचे भविष्य उज्ज्वल आहे..तुमचा मूलांक काय? जन्मतारीखेची बेरीज करा आणि पाहा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.