Numerology Astrology Predictions : न्यूमरोलॉजीच्या रहस्यमय जगात एक धक्कादायक खुलासा समोर आला आहे. जन्मतारखेनुसार मिळणाऱ्या मूलांकानुसार काही लोकांचं आयुष्य सामान्यपेक्षा खूपच छोटं असतं, असं ज्योतिष आणि न्यूमरोलॉजी तज्ज्ञ सांगतात. विशेषतः मूलांक ९ असणाऱ्या व्यक्तींच्या बाबतीत हे प्रमाण जास्त दिसून येतं. कितीही फिटनेसप्रेमी, योग आणि डाएटचा अवलंब करणारे असले तरी त्यांचं शरीर आणि मनाच्या कंपनांमुळे ते लवकरच जग सोडतात. हे ऐकून डोळे उघडे झाले असतील, पण न्यूमरोलॉजीच्या प्राचीन सिद्धांतानुसार हे सत्य आहे. आज आपण या रहस्याचा खोलवर शोध घेऊ आणि तुमचा मूलांक कसा काढायचा तेही शिकू.न्यूमरोलॉजीमध्ये मूलांक किंवा लाईफ पाथ नंबर हा तुमच्या जन्मतारखेच्या आकड्यांचा बेरीज करून मिळवला जातो. उदाहरणार्थ, तुमचा जन्म १५ मार्च १९८० रोजी झाला असेल तर १+५ + ०+३ + १+९+८+० = २७, मग २+७=९. अशा रीतीने एक अंकी संख्या मिळते. तज्ज्ञांच्या मते मूलांक ९ हे सॅक्रिफाईअर चिन्ह असते. हे लोक नेहमी इतरांसाठी जगतात, करुणा आणि मानवतावाद त्यांचा धर्म असतो. पण याच कारणाने त्यांची ऊर्जा खूपच वेगाने खर्च होते. त्यांचं शरीर कमकुवत होतं आणि हृदय, फुफ्फुस किंवा कर्करोगासारख्या आजारांमुळे ते ५०-६० व्या वर्षीच निरोप घेतात. असे प्रसिद्ध न्यूमरोलॉजिस्ट डॉ. रवी शर्मा यांनी सांगितलं. त्यांच्या अभ्यासात १००० हून अधिक केसेसमध्ये हे सिद्ध झालं आहे..Numerology News : मूलांकाप्रमाणे 'या' तारखेला जन्मलेले लोक असतात 'महास्वार्थी'! पण प्रेमात निघतात सगळ्यात लकी..हे तुम्ही तर नाही ना?.पण फक्त ९ नाही, मूलांक ११ आणि २२ सारख्या मास्टर नंबर्स असणाऱ्यांनाही धोका असतो. हे मास्टर नंबर्स असल्याने त्यांची शक्ती अतिशय तीव्र असते, पण ताण आणि मानसिक दबावामुळे ते लवकर थकतात. उदाहरणार्थ, मूलांक ११ असणारे कलाकार किंवा नेते अनेकदा ४५ वर्षांपर्यंतच जगतात. दुसरीकडे मूलांक १, ३ आणि ५ असणारे लोक दीर्घायुषी असतात. ते ८०-९० वर्षे आरामात जगतात, कारण त्यांची ऊर्जा संतुलित असते. न्यूमरोलॉजी ही फक्त भविष्यवाणी नाही, तर जीवनशैली बदलण्याचा मार्ग आहे. मूलांक ९ असणाऱ्यांनी ध्यान, प्राणायाम आणि इमोशनल डिटॉक्स करावं असा सल्ला तज्ज्ञ देतात..Dmart Sale : डीमार्टमध्ये तुमची फसवणूक होतीये? गहू ३७ रुपये अन् पीठ ३२ रुपये..ऑफर्स मागचं सिक्रेट बघा नाहीतर होईल नुकसान.या शोधाने अनेकांना विचार करण्यास भाग पाडलं आहे. तुम्ही कितीही जिमला जाल किंवा हेल्दी खाल, पण तुमचा मूलांक तुमच्या कंपनांना ठरवतो. म्हणूनच आजच तुमचा मूलांक काढा. जर ९ असेल तर सावध.. नियमित चेकअप, सकारात्मक विचार आणि इतरांसाठी नव्हे तर स्वतःसाठी जगण्याचा प्रयत्न करा.टीप: या बातमीत दिलेली माहिती पारंपरिक अंकशास्त्रीय विश्वासांवर आधारित आहे. वैद्यकीय किंवा वैज्ञानिक आधाराने नाही.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.