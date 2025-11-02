Horoscope | राशी भविष्य

Numerology News : 'या' मूलांकाचे लोक कमी वर्षे जगतात..कितीही फिट अ‍ॅन फाइन असले तरी लवकर जग सोडतात, पाहा तुमचा मूलांक काय?

which mulank people live short life : कोणता मूलांक असणाऱ्या लोकांचे आयुष्य कमी असते? जाणून घ्या न्यूमरोलॉजीचे रहस्य
numerology mulank 9 people have shorter lifespan check your mulank

numerology mulank 9 people have shorter lifespan check your mulank

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Numerology Astrology Predictions : न्यूमरोलॉजीच्या रहस्यमय जगात एक धक्कादायक खुलासा समोर आला आहे. जन्मतारखेनुसार मिळणाऱ्या मूलांकानुसार काही लोकांचं आयुष्य सामान्यपेक्षा खूपच छोटं असतं, असं ज्योतिष आणि न्यूमरोलॉजी तज्ज्ञ सांगतात. विशेषतः मूलांक ९ असणाऱ्या व्यक्तींच्या बाबतीत हे प्रमाण जास्त दिसून येतं. कितीही फिटनेसप्रेमी, योग आणि डाएटचा अवलंब करणारे असले तरी त्यांचं शरीर आणि मनाच्या कंपनांमुळे ते लवकरच जग सोडतात. हे ऐकून डोळे उघडे झाले असतील, पण न्यूमरोलॉजीच्या प्राचीन सिद्धांतानुसार हे सत्य आहे. आज आपण या रहस्याचा खोलवर शोध घेऊ आणि तुमचा मूलांक कसा काढायचा तेही शिकू

Loading content, please wait...
horoscope
weekly horoscope
death
Life
Numerology
Daily Rashi Bhavishya
Weekly Rashi Bhavishya
Zodiac
Zodiac Signs
Predictions
Astrology Predictions
Zodiac Predictions
Horoscope Predictions
Daily Astrology Predictions
Zodiac Signs Forecast

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com