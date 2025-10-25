Marriage Numerology : कितीही भांडण-मनभेद झाले तरी 'या' मूलांकाच्या लोकांचं लग्न टिकतंच..! पाहा तुमचा मूलांक

Mulank News : लग्न हे फक्त दोन व्यक्तींचे एकत्र येणे नसून जीवनभराची वचनबद्धता आहे. पण आजच्या वेगवान जगात भांडणे, मनभेद आणि दैनंदिन ताणतणाव यामुळे किती जोडपी टिकतात? आकडेवारी सांगते की, भारतात दरवर्षी लाखो लग्ने होतात, पण फक्त ६० टक्के जोडपी १० वर्षे पूर्ण करतात. यात एक रहस्यमय ताकद आहे अंकशास्त्र! विशेषतः मूलांक ६ असलेल्या लोकांचे लग्ने, कितीही वादविवाद होऊनही नेहमीच टिकतात. हे अंकशास्त्रातील 'प्रेमाचे संरक्षक' म्हणून ओळखले जाते. चला या रहस्याची खोलात चर्चा करूया आणि तुमचा मूलांक कसा काढायचा तेही जाणून घेऊया..अंकशास्त्रानुसार मूलांक हा तुमच्या जन्मतारखेपासून मिळणारा एक क्रमांक आहे. उदाहरणार्थ, जर तुमचा जन्म १५ मार्च १९९० रोजी झाला असेल, तर १+५+०+३+१+९+९+०=२८, मग २+८=१०, आणि १+०=१. म्हणजे मूलांक १. पण मूलांक ६ असलेले लोक (जन्मतारीख ६, १५, २४ यांच्यापासून मिळणारे) हे प्रेम, संतुलन आणि कुटुंबप्रेमाचे प्रतीक आहेत. शुक्र ग्रहाशी जोडलेले हे अंक धारक अत्यंत संवेदनशील असतात. ते भांडणांमध्येही शांतता शोधतात आणि माफ करण्याची ताकद राखतात. संशोधन सांगते की अशा जोडप्यांमध्ये ताण कमी होण्याची शक्यता ७० टक्क्यांनी जास्त असते, कारण ते भावनिक बंध मजबूत ठेवतात..Marriage Numerology : 'या' मूलांकाच्या लोकांचं लग्न टिकत नाही..पाहा तुमचा मुलांक काय?.का टिकतात ही लग्ने? कारण मूलांक ६ चे लोक संघर्ष टाळत नाहीत तर त्यातून शिकतात. ते घर सुखी ठेवण्यासाठी सर्वतोपणे प्रयत्न करतात..छोट्या गोष्टींनी आनंद वाटतात, जसे एकत्र जेवण किंवा रात्रीच्या गप्पा मारतात. प्रसिद्ध अंकशास्त्रकारांच्या मते हे लोक 'हॉर्मनी नंबर' आहेत. उदाहरणार्थ अभिनेत्री प्रियंका चोप्रा (मूलांक ६ प्रभाव) यांचे लग्न वर्षानुवर्षे प्रेमाने भरलेले राहिले आहे कारण तिची आणि निक जोनासची कंपॅटिबिलिटी अंकशास्त्राने सिद्ध केली. भारतातही अनेक यशस्वी जोडपी जसे राजकीय नेते किंवा उद्योजक याच अंकाशी जोडलेली दिसतात..Diwali Horoscope : चक्क 71 वर्षानंतर दुर्लभ योग; यंदाचा दिवाळी पाडवा एकदम खास, 'या' 5 राशीच्या लोकांवर होणार लक्ष्मी मातेची कृपा.भांडण झाले तरी ते 'माफ करणे' ही कला शिकवतात ज्यामुळे नाते अधिक मजबूत होते.पण फक्त मूलांक ६ नव्हे, तर २ आणि ४ हेही लग्नासाठी शुभ मानले जातात. २ हे भावनिक जोड मिळवते, तर ४ स्थिरता आणते. मात्र १ किंवा ८ सारख्या अंकांमध्ये संघर्ष जास्त असतो. लग्न ठरविण्यापूर्वी मूलांक जुळवा म्हणजे ८० टक्के यश मिळेल. आजच्या डिजिटल युगात जिथे डिव्होर्स रेट १५ टक्क्यांवर पोहोचला आहे अंकशास्त्र तुमच्यासाठी मार्गदर्शक ठरू शकते. तुमचा मूलांक काय? आजच काढा आणि तुमच्या जोडीदाराशी शेअर करा..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.