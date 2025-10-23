Horoscope | राशी भविष्य

Marriage Numerology : 'या' मूलांकाच्या लोकांचं लग्न टिकत नाही..पाहा तुमचा मुलांक काय?

which mulank people face problem in married life : कोणत्या मूलांकाच्या वैवाहिक जीवनात अडचणी येतात, जाणून घ्या
which mulank people face problem in married life

which mulank people face problem in married life

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Numerology News marathi : अंकशास्त्र, ज्योतिषशास्त्राची एक रोचक बाब असून ती आपल्या जीवनावर खोल परिणाम करते. आपल्या जन्मतारखेपासून मिळणारा मूलांक आणि भाग्यांक आपल्या प्रेम आणि वैवाहिक जीवनाला आकार देतात. प्रत्येक मूलांक व्यक्तीच्या स्वभावाला आणि नातेसंबंधांना वेगळा रंग देतो. चला, जाणून घेऊया कोणत्या मूलांकाच्या लोकांचे लग्न टिकते आणि कोणत्या लोकांना आव्हानांचा सामना करावा लागतो

Loading content, please wait...
horoscope
weekly horoscope
marriage
wedding
Daily Horoscope
Astrology
Numerology
wife and husband
web stories
Daily Rashi Bhavishya
Weekly Rashi Bhavishya
Yearly Horoscope
Predictions
Astrology Predictions
Zodiac Predictions
Horoscope Predictions
Relationship
Daily Astrology Predictions
Astrology and Panchang

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com