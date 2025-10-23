Marriage Numerology : 'या' मूलांकाच्या लोकांचं लग्न टिकत नाही..पाहा तुमचा मुलांक काय?

Numerology News marathi : अंकशास्त्र, ज्योतिषशास्त्राची एक रोचक बाब असून ती आपल्या जीवनावर खोल परिणाम करते. आपल्या जन्मतारखेपासून मिळणारा मूलांक आणि भाग्यांक आपल्या प्रेम आणि वैवाहिक जीवनाला आकार देतात. प्रत्येक मूलांक व्यक्तीच्या स्वभावाला आणि नातेसंबंधांना वेगळा रंग देतो. चला, जाणून घेऊया कोणत्या मूलांकाच्या लोकांचे लग्न टिकते आणि कोणत्या लोकांना आव्हानांचा सामना करावा लागतो.मूलांक कसा ठरतो?मूलांक मिळवण्यासाठी जन्मतारीख एक अंकी संख्येत जोडली जाते. उदाहरणार्थ 14 तारखेला जन्मलेल्यांचा मूलांक 1+4=5 असतो. भाग्यांकासाठी संपूर्ण जन्मतारीख जोडली जाते, जसे 14.4.2001 असेल तर 1+4+4+2+0+0+1=12, मग 1+2=3. हा 3 भाग्यांक ठरतो. आता पाहूया प्रत्येक मूलांकाचा प्रभाव.BhauBij 2025 : भाऊबीज दिवशी अजिबात करू नका 'या' तीन चुका..नाहीतर तुमच्या घरावर येईल मोठं संकट.मूलांक 1उत्साही आणि व्यावहारिक स्वभावाचे हे लोक प्रेमात तडजोड करत नाहीत. ते बालपणीच्या मित्राशी लग्नाला प्राधान्य देतात. मूलांक 2, 4, 6 यांच्याशी त्यांचे जुळते, पण 7, 8, 9 यांच्याशी पटत नाही.मूलांक 2मूडी स्वभावामुळे यांना समजून घेणे कठीण असते. संवादातून शंका दूर करणे आवश्यक असते. 1, 3, 6 यांच्याशी चांगले नाते, पण 5 आणि 8 यांच्याशी संघर्ष वाढतो..Dmart Sale : दिवाळीच्या गडबडीत हा मोठा सेल मिस कराल; इथे डीमार्ट पेक्षाही स्वस्त मिळतय सामान, सर्व डिस्काउंट ऑफर्स पाहा एका क्लिकवर.मूलांक 3स्वकेंद्रित आणि महत्वाकांक्षी, हे लोक जोडीदारावर वर्चस्व गाजवतात. 2, 6, 9 यांच्याशी चांगली जोडी, पण 1 आणि 4 यांच्याशी तणाव असतो.मूलांक 4वर्चस्व गाजवणारे आणि गुप्त स्वभावामुळे यांचे वैवाहिक जीवन गुंतागुंतीचे होते. 1, 2, 7, 8 यांच्याशी सुसंगत, पण 4 यांच्याशी नाही..मूलांक 5शारीरिक संबंधांना प्राधान्य देणारे हे लोक लवकर कंटाळतात. 5, 8 यांच्याशी जुळते, 2 यांच्याशी नाही.मूलांक 6आकर्षक व्यक्तिमत्व, पण भावनिक बांधिलकी कमी असते. सर्वांशी जुळते, पण नात्यात सुसंगतता हवी..मूलांक 7रोमँटिक आणि शांतताप्रिय. 2 यांच्याशी उत्तम जोडी, 9 यांच्याशी त्रास असतो.मूलांक 8निष्ठावंत, पण भावनिक गैरसमजांमुळे अडचणी येऊ शकतात. 8 यांच्याशी उत्तम, 2 यांच्याशी नाही.मूलांक 9प्रभावी आणि भावनिक, पण शारीरिक संबंधांना प्राधान्य देतात. 2, 6 यांच्याशी सुसंगत, 1, 9 यांच्याशी नाही..तुमचा मूलांक कोणता? अंकशास्त्रानुसार, तुमचा मूलांक तुमच्या जोडीदाराची निवड आणि वैवाहिक जीवनाचा मार्ग ठरवतो. तुमचा मूलांक जाणून घ्या आणि योग्य जोडीदार निवडून सुखी जीवनाचा आनंद घ्या..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.