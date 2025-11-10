Numerology Prediction : 'या' मूलांकाच्या लोकांना होईल धन लाभ; आयुष्यात येतील चढउतार, अंकशास्त्रानुसार तुमचा आठवडा कसा असेल? पाहा

Lucky Mulank This Week : जन्मतारखेच्या बेरजेतून मिळणारा मूलांक तुमचा स्वभाव, भविष्य आणि येणाऱ्या काळाची दिशा ठरवतो असे अंकशास्त्र सांगते. या आठवड्यात १० ते १६ नोव्हेंबर अंकशास्त्र तज्ञ नंदिता पांडे यांच्या गणनेनुसार मूलांक १ ते ९ असलेल्या प्रत्येकासाठी वेगवेगळे रंग दाखवणारा काळ आहे. कोणाला प्रगतीचे पंख, कोणाला चढ-उतारांची लाट, तर कोणाला प्रेमाची फुले मिळतील.. चला मग तुमचा मूलांक पाहा आणि जाणून घ्या हा आठवडा तुमच्यासाठी काय घेऊन येतोय..मूलांक १या आठवड्यात आर्थिक बाबतीत चमकदार बातम्या आहेत.. गुंतवणुकीतून चांगले उत्पन्न मिळण्याची शक्यता आहे. पण प्रेमात बाहेरील हस्तक्षेप टाळा, फक्त स्वतःवर विश्वास ठेवा. कामाच्या ठिकाणी अपेक्षा पूर्ण होण्यास उशीर लागू शकतो, धीर धरा. चर्चेनेच सर्व प्रश्न सुटतील.मूलांक २गोड-आंबट अनुभव येतील. कामात क्रिएटिव यश, आर्थिक प्रगती दिसेल. गुंतवणूक फायद्याची, पण अपेक्षेपेक्षा थोडी कमी असेल. प्रेमात बदलांसाठी वाट पाहावी लागेल. आठवड्याच्या शेवटी खरेदी टाळा, सावध राहा..Astrology Prediction : कितीही प्रयत्न करा 'या' राशीच्या लोकांचं लग्न टिकत नाही! आयुष्यभर राहतो तणाव..पाहा 'या' जोड्या कोणत्या?.मूलांक ३प्रवासाचे शुभचिन्ह आहे.. कामात प्रगती, व्यवसायिक भेटीतून मोठा फायदा मिळेल. संपत्ती वाढण्याची संधी, गुंतवणुकीतून मोठा लाभ. प्रेमात आनंदाची लाट, शेवटच्या दिवसांत परिस्थिती आणखी उजळेल.मूलांक ४प्रेमसंबंध गोड, परस्पर प्रेम वाढेल. गुंतवणुकीत सुरुवातीला संभ्रम, पण धैर्याने पुढे जा भविष्यात फायदा नक्की. विचारपूर्वक निर्णय कामात यश देणारे, शेवटी चांगली बातमी येईल..Numerology News : 'या' भाग्यांकाचे लोक असतात खूप लकी..मिळवतात मोठे यश, बनतात अधिकारी; पण आयुष्यात असते एकच अडचण, पाहा तुमचा भाग्यांक.मूलांक ५कामात प्रकल्पाला चांगली सुरुवात, नवीन गुंतवणूक फायद्याची असेल. आर्थिक स्थिती मजबूत, मन आनंदी राहील. जोडीदारासोबत प्रेम वाढेल, चर्चेनेच समस्या सुटतील.मूलांक ६पैशाची बरसात होईल. कामात अनुकूल वातावरण, प्रकल्पाला चांगल्या बातम्या मिळतील. आर्थिक लाभ मोठा, मन प्रसन्न राहील. प्रेमात वचने पूर्ण होण्यास उशीर, पण शेवट अनुकूल असेल..Horoscope Astrology : 'या' 3 राशींचे लोक खूप वर्षे जगतात, उतार वयात मिळतं सगळं सुख..पाहा यात तुमची रास आहे का?.मूलांक ७संयमाने काम केले तर प्रगती हमखास. आर्थिक यश, गुंतवणुकीतून संपत्ती वाढ होईल. प्रेमात मतभेद शक्य, पण शेवट चांगला असेल.मूलांक ८कामात संधींचा पाऊस, प्रकल्प यशस्वी होतील. आर्थिक लाभ प्रबळ आहेत. प्रेमात थोडे आव्हान, पण लग्नसमारंभात आनंद येईल. वडीलधाऱ्यांचे आशीर्वाद जीवन समृद्ध करतील..Horoscope 2026 : 2026 नव्या वर्षाचं राशीभविष्य आलं! कोणत्या राशीच्या लोकांसाठी नवीन वर्ष ठरणार गेमचेंजर? पाहा यात तुमची रास आहे का...मूलांक ९मिश्र काळ असेल..संयम ठेवा, शांती मिळेल. नेटवर्किंगमुळे कामात फायदा होईल. आर्थिक चिंता शक्य आहेत, पण प्रेमात विचारपूर्वक घेतलेला निर्णय सकारात्मक ठरेल. थोडे दुःख वगळता आठवड्याचा शेवट चांगला असेल.हा आठवडा मूलांक ३, ५, ७ साठी प्रगतीचा, १-२ साठी चढ-उतारांचा, तर ९ साठी संमिश्र असेल.. . तुमचा मूलांक काढा, भविष्याची झलक पाहा आणि या आठवड्याला आनंदाने स्वीकारा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.