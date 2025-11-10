Horoscope | राशी भविष्य

Numerology Prediction : 'या' मूलांकाच्या लोकांना होईल धन लाभ; आयुष्यात येतील चढउतार, अंकशास्त्रानुसार तुमचा आठवडा कसा असेल? पाहा

Numerology Prediction Horoscope 10th to 16th november : १० ते १६ नोव्हेंबर २०२५--अंकशास्त्रानुसार या आठवड्याचे भविष्य जाणून घ्या
Weekly Numerology Prediction 10th to 16th november

Weekly Numerology Prediction 10th to 16th november

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Lucky Mulank This Week : जन्मतारखेच्या बेरजेतून मिळणारा मूलांक तुमचा स्वभाव, भविष्य आणि येणाऱ्या काळाची दिशा ठरवतो असे अंकशास्त्र सांगते. या आठवड्यात १० ते १६ नोव्हेंबर अंकशास्त्र तज्ञ नंदिता पांडे यांच्या गणनेनुसार मूलांक १ ते ९ असलेल्या प्रत्येकासाठी वेगवेगळे रंग दाखवणारा काळ आहे. कोणाला प्रगतीचे पंख, कोणाला चढ-उतारांची लाट, तर कोणाला प्रेमाची फुले मिळतील.. चला मग तुमचा मूलांक पाहा आणि जाणून घ्या हा आठवडा तुमच्यासाठी काय घेऊन येतोय.

