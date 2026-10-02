October lucky Zodiac Signs : ऑक्टोबर महिन्यात 'या' चार राशींवर बरसणार देवी लक्ष्मीची कृपा; करिअर-व्यवसायातही प्रगतीची शक्यता

October Lucky Zodiac Signs : ऑक्टोबर महिन्यातील ग्रहांच्या हालचालींचा काही राशींवर विशेष प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे. ३ ऑक्टोबर रोजी शुक्र तूळ राशीत वक्री होईल. त्यानंतर १७ ऑक्टोबरला सूर्य तूळ राशीत प्रवेश करणार असून, त्यामुळे शुक्रादित्य योग तयार होईल. २४ ऑक्टोबरला बुध वक्री होईल, तर ३१ ऑक्टोबरला गुरू सिंह राशीत प्रवेश करेल. ज्योतिषशास्त्रानुसार या ग्रहस्थितीचा कर्क, सिंह, वृश्चिक आणि मकर राशीच्या व्यक्तींना लाभ होऊ शकतो..कर्क राशीऑक्टोबर महिना कर्क राशीच्या व्यक्तींसाठी आर्थिकदृष्ट्या अनुकूल ठरू शकतो. उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता असून, व्यावसायिकांना चांगला नफा मिळू शकतो. नोकरी करणाऱ्यांना पदोन्नती किंवा करिअरमध्ये नवीन संधी मिळण्याची शक्यता आहे. कुटुंबातील सदस्यांचे सहकार्य मिळेल. तसेच, एखादा नवीन उपक्रम किंवा काम सुरू करण्याची संधी मिळू शकते..सिंह राशीसिंह राशीच्या व्यक्तींना ऑक्टोबरमधील ग्रहस्थितीचा सकारात्मक परिणाम मिळू शकतो. नशीबाची साथ मिळाल्याने रखडलेली कामे मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. नोकरी करणाऱ्यांसाठी हा काळ अनुकूल ठरू शकतो. नोकरीच्या शोधात असलेल्या व्यक्तींना रोजगाराची संधी मिळू शकते. हाती घेतलेल्या कामांमध्ये अपेक्षित यश मिळण्याची शक्यता आहे..Shani Nakshatra Parivartan 2026 : 9 ऑक्टोबरपासून 'या' 5 राशींचे बदलणार नशीब; शनिच्या नक्षत्र बदलाने मिळणार बक्कळ पैसा आणि पदोन्नती!.वृश्चिक राशीवृश्चिक राशीच्या व्यक्तींच्या उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता आहे. कामाच्या ठिकाणी नेतृत्वगुण प्रभावी ठरू शकतात. नवीन जबाबदाऱ्या मिळाल्यास त्या यशस्वीपणे पार पाडण्याची संधी मिळेल. आरोग्याच्या दृष्टीनेही हा काळ चांगला राहू शकतो. त्यामुळे मानसिक प्रसन्नता आणि आत्मविश्वास वाढण्याची शक्यता आहे..मकर राशीमकर राशीच्या व्यक्तींना ऑक्टोबर महिन्यात काही अडचणींपासून दिलासा मिळू शकतो. आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होण्याची शक्यता असून, पैशांशी संबंधित काही महत्त्वाचे प्रश्न मार्गी लागू शकतात. कर्जाचा भार कमी होण्याची शक्यता आहे. कुटुंबातील वातावरण आनंदी आणि सुखद राहू शकते.टीप : वरील माहिती ज्योतिषशास्त्रीय मान्यतांवर आधारित आहे. ग्रहांच्या स्थितीचे परिणाम व्यक्तीच्या जन्मकुंडलीनुसार वेगवेगळे असू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.