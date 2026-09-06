Horoscope | राशी भविष्य

आजचे राशिभविष्य - ०६ सप्टेंबर २०२६

दिवसभरातील ग्रहमान अनुकूल; काही राशींना नवी दिशा, तर काहींना आर्थिक व वादविवादाच्या बाबतीत सावधगिरीची गरज
Daily Horoscope 06 September 2026

Daily Horoscope 06 September 2026

Sakal

Published on

मेष : तुमची जिद्द व चिकाटी वाढेल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.

वृषभ : व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. कौटुंबीक सौख्य लाभेल.

मिथुन : तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

कर्क : काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. वाहने जपून चालवावीत.

सिंह : प्रियजनांचा सहवास लाभेल. नवीन परिचय होतील.

कन्या : आरोग्य उत्तम राहील. तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल.

तुळ : एखादी भाग्यकारक घटना घडेल. मनोबल व आत्मविश्‍वास उत्तम राहील.

वृश्‍चिक : वादविवाद टाळावेत. हितशत्रुंचा त्रास संभवतो.

धनु : दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.

मकर : वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. आर्थिक निर्णय शक्यतो पुढे ढकलावेत.

कुंभ : संततीचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल.

मीन : व्यवसायाची उलाढाल वाढेल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.

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