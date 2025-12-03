Rahu Gochar 2026: नवीन वर्षात राहू दोनदा भ्रमण करेल, 'या' 3 राशींचा वाढेल स्ट्रेस

Rahu Gochar 2026 Impact on Zodiac Signs: नवीन वर्षामध्ये काही ग्रह शुभ परिणाम देतील, तर राहूचे भ्रमण देखील खूप प्रभावी असेल. 2026 मध्ये तो दोनदा आपली स्थिती बदलेल. पहिल्यांदाच राहू 2 ऑगस्ट 2026 रोजी कुंभ राशीत राहून धनिष्ठा नक्षत्रात प्रवेश करेल. त्यानंतर, 5 डिसेंबर 2026 रोजी राहू कुंभ राशीतून आपला प्रवास थांबवून मकर राशीत प्रवेश करेल.ज्योतिषशास्त्रात, राहूला छाया ग्रह मानलं जातं, ज्यामुळे मानसिक स्थिती, गोंधळ आणि निर्णय घेण्यावर परिणाम होतो. त्याचे भ्रमण काही राशींना फायदेशीर ठरते, तर इतरांच्या करिअर, आर्थिक परिस्थिती, नातेसंबंध आणि मानसिक शांतीवर नकारात्मक परिणाम करते. तसेच राहूच्या भ्रमणामुळे कठीण परिस्थिती देखील उद्भवू शकते. नवीन वर्षात कोणत्या राशींच्या तणाव वाढणार आहे हे जाणून घेऊया. .वृषभवृषभ राशीच्या लोकांना वाढत्या समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. कुटुंबातील सदस्यांशी मतभेद झाल्यामुळे ताण निर्माण होईल. या काळात तुमच्या प्रियजनांच्या भावनांचा आदर करा आणि सर्वांशी सौजन्याने वागा. जर तुम्ही नोकरीसाठी अर्ज केला असेल तर तुम्हाला अधिक धीर धरावा लागेल. मोठी गुंतवणूक तुमची आर्थिक परिस्थिती धोक्यात आणू शकते, म्हणून सर्व निर्णय काळजीपूर्वक घेणे उचित आहे. कामावर तुमचे ध्येय गाठण्यासाठी तुम्हाला जास्त मेहनत करावी लागेल. .Surya Mangal Yuti 2025: धनु राशीत होईल सूर्य-मंगळची युती, जाणून घ्या 12 राशींवरचा प्रभाव .सिंहसिंह राशीच्या लोकांसाठी हा काळ अडचणींनी भरलेला असू शकतो. कामे पूर्ण करण्यासाठी तुम्हाला नेहमीपेक्षा जास्त मेहनत करावी लागेल. तुम्हाला नियोजनबद्ध पद्धतीने काम करावे लागेल, अन्यथा व्यवसायात नुकसान होऊ शकते. वडिलोपार्जित मालमत्तेशी संबंधित वाद मिटतील आणि कायमस्वरूपी मालमत्ता वाढेल. तुम्हाला शारीरिक आणि सामाजिक समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. व्यवसायातही मंदीचा सामना करावा लागू शकतो. नातेसंबंधांमध्ये वाढत्या तणावाचा तुमच्या मानसिक स्थितीवर परिणाम होईल. .कन्याकन्या राशीच्या लोकांसाठी हा काळ आव्हानात्मक असू शकतो. तुमच्या वरिष्ठांशी आणि सहकाऱ्यांशी चांगले संबंध राखण्याचा प्रयत्न करा. कामे पूर्ण करण्यासाठी तुम्हाला थोडे जास्त धावपळ करावी लागू शकते. प्रेमात राहणे तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरेल. तुम्ही जुन्या मित्रांपासून वेगळे होऊ शकता. प्रेमविवाह करू इच्छिणाऱ्यांना अनेक अडचणी येऊ शकतात. या काळात तुम्हाला आजारांपासून दूर राहावे लागेल. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.