Rahu Ketu Gochar 2025: 23 नोव्हेंबरपासून ‘या’ राशींवर राहू–केतूची कृपादृष्टी! करिअरमध्ये मिळेल नवी संधी

zodiac signs that benefit from Rahu–Ketu Gochar: राहू आणि केतू हे छाया ग्रह मानले जातात. जे नेहमीच वक्री गतीने भ्रमण करतात. तसेच हे दोन्ही ग्रह एकमेकांपासून 180 अंशावर राहतात. सध्या राहू कुंभ राशीत आहे, तर केतू सिंह राशीत भ्रमण करत आहे.दोन्ही ग्रह त्यांचे नक्षत्र बदलणार आहेत. ज्योतिषशास्त्रीय गणनेनुसार राहू 23नोव्हेंबर 2025 रोजी सकाळी 9:29 वाजता शताभिषा नक्षत्रात प्रवेश करणार आहेत. त्याच वेळी केतू पूर्वा फाल्गुनीच्या दुसऱ्या नक्षत्रात देखील स्थान घेईल. या काळात राहू स्वतच्या नक्षत्रात प्रवेश करेल. यामुळे हे भ्रमण काही राशींसाठी शुभ तर काहींना अशुभ ठरणार आहे..कुंभकुंभ राशीच्या लोकांसाठी हा काळ कठोर परिश्रमाचे योग्य फळ देणारा असणार आहे. तुमच्या सर्व दीर्घकाळापासूनच्या इच्छा पूर्ण होतील. वैयक्तीक विकासात प्रगती होईल. घरापासून दूर काम करणाऱ्यांना कुटूंबासोबत वेळ आनंदाने घालवता येईल. नवीन गुंतागुंतीच्या संधी निर्माण होतील. कामाच्या ठिकाणी प्रमोशन मिळण्याची शक्यता आहे. .Love Rashifal 2025: डिसेंबरमध्ये गुरू व चक्र ग्रहाचे भ्रमण! 'या' राशींच्या प्रेमजीवनात येणार मोठा बदल.कर्ककर्क राशीच्या लोकांना त्यांचे अडकलेले पैसे परत मिळू शकतात. राहू आणि केतूच्या शुभ प्रभावामुळे प्रतिष्ठा वाढू शकते.अचानक धनलाभाची शक्यता आहे. घर, मालमत्ता किंवा वाहनाशी संबंधित फायदे मिळण्याची दाट शक्यता आहे. हा काळ आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या महत्वाचा असेल. नवीन लोक भेटण्याची शक्यता आहे. ज्यांनी मोठ्या ध्येयासाठी कठोर परिश्रम केले त्यांना बक्षिसे मिळतील आणि त्यांची वेगळी ओळख निर्माण होईल..मिथूनराहू आणि केतूचे भ्रमण मिथून राशीसाठी शुभ ठरणार आहे. तुम्हाला शिक्षण क्षेत्रात यश मिळू शकते. अविवाहितांना त्यांच्या आयुष्यात अनुरुप जोडीदार मिळणार आहे. तसेच मित्रपरिवाराकडून पाठिंबा मिळणार आहे. खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यापासून ते पैसे वाचवण्यापर्यंत तुम्हाला यश मिळणार आहे. करिअरमध्ये प्रगती होईल आणि आर्थिक परिस्थिती मजबूत होईल. .Weekly Horoscope 24 to 30 November 2025: लक्ष्मी नारायण राजयोग मेष अन् कर्क राशीसह 5 राशींना करेल मालामाल .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.