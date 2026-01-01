Saturn 2026 zodiac signs prediction

Saturn 2026 zodiac signs prediction

Sakal

Horoscope | राशी भविष्य

Saturn 2026: ‘या’ राशींवर शनिची विशेष कृपा, करिअर-पैशात होणार मोठी प्रगती

Saturn 2026 zodiac signs prediction: 2026 हे वर्ष भूतकाळातील कर्मांचे निराकरण करण्याची आणि भविष्यासाठी एक मजबूत पाया रचण्याची संधी घेऊन येईल. 2026 मध्ये शनीची हालचाल कोणत्या राशींसाठी फायदेशीर असेल हे जाणून घेऊया.
Published on

Saturn 2026 zodiac signs prediction:  नवीन वर्ष 2026 मध्ये, कर्माचा कारक शनि, मीन राशीत आपली निर्णायक भूमिका बजावेल. कर्म, शिस्त आणि न्यायाचे प्रतीक असलेला शनि, त्याच्या स्वभावानुसार, मंद पण कायमचा प्रभाव पाडतो. 28 नोव्हेंबर 2025 रोजी शनि मीन राशीत थेट झाला. 2026 च्या सुरुवातीला तो मीन राशीत थेट राहील. 27 जुलै 2026 रोजी तो मीन राशीत वक्री होईल आणि त्यानंतर 11 डिसेंबर 2026 रोजी तो पुन्हा मीन राशीत थेट होईल. 

Loading content, please wait...
horoscope
New year
Daily Horoscope
Astrology
culture
Happy New Year
New Year Celebration
Zodiac
Zodiac Signs
Astrology Predictions
Zodiac Predictions
Horoscope Predictions
Daily Astrology Predictions
Astrology and Panchang