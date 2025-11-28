Shukra Aditya Yoga 2025: डिसेंबरमध्ये मिथूनराशीसह 'या' राशींच्या लोकांचा आदर अन् सन्मान वाढेल

Astrological yoga bringing honor and fame: ज्योतिषशास्त्रात सूर्य आणि शुक्र हे दोन सर्वात महत्वाचे ग्रह आहेत. हे ग्रह सन्मान, भौतिक सुख आणि विलासी जीवन प्रदान करतात. कुंडलीत दोन्ही ग्रहांचे स्थान व्यक्तीच्या कारकिर्दीवर लक्षणीय परिणाम करते. शिवाय, त्यांचे संक्रमण देखील खूप प्रभावी असतात. ज्योतिषांच्या मते जेव्हा आनंद आणि भाग्याचा ग्रह शुक्र आणि ग्रहांचा राजा सूर्य यांची युती होते तेव्हा काही राशींना आर्थिक लाभ, व्यवसाय विस्तार आणि कलात्मक कौशल्ये वाढतात. महत्त्वाचे म्हणजे, ही युती वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यात, डिसेंबरमध्ये होणार आहे. 20 डिसेंबर रोजी, शुक्र धनु राशीत प्रवेश करेल, जिथे सूर्य आधीच स्थित असेल. म्हणून, धनु राशीत सूर्य आणि शुक्र यांच्या युतीमुळे शुक्र आदित्य योग निर्माण होईल. याचा कोणत्या राशींना फायदा होईल हे जाणून घेऊया. .सिंहसिंह राशींच्या लोकांना नोकरीच्या संधी मिळतील. या काळात तुमचा प्रभाव वाढेल. ज्यामुळे नवीन लोकांशी संबंध निर्माण होतील. तुमचे आकर्षणही देखील वाढेल. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना त्यांच्या इच्छित ठिकाणी बदलीची शुभ बातमी मिळू शकते. प्रेमविवाहातील अडथळे दूर होतील आणि तुम्ही तुमच्या इच्छित जोडीदारासोबत वैवाहिक जीवनाचा आनंद घ्याल. या काळात, लोक तुमच्या प्रतिभेसाठी तुम्हाला ओळखतील. एक नवीन ओळख निर्माण होईल. तुम्हाला जुन्या आरोग्य समस्यांपासून आराम मिळेल. व्यवसायात गुंतलेल्यांसाठीही हा काळ अनुकूल राहील..मिथुनमिथुन राशीसाठी शुक्रादित्य योग फायदेशीर ठरेल. तुम्हाला आर्थिक लाभ आणि भौतिक सुखसोयी मिळण्याची शक्यता आहे. स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या काळात आनंदाची बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. तुमच्या कुटुंबात आणि कामाच्या ठिकाणी तुमचा आदर आणि सन्मान वाढेल. नवीन लोकांशी भेट होण्याची शक्यता आहे. या काळात कामासाठी विदेश प्रवास देखील शक्य आहे. .Zodiac Prediction 2025: 28 नोव्हेंबरपासून तुमचे नशीब बदलेल! 30 वर्षांनंतर शनि थेट ग्रहावर येईल अन् 'या' राशींना होईल आर्थिक फायदा .तूळतूळ राशीच्या लोकांसाठी हा शुभ काळ असू शकतो. वरिष्ठ आणि कनिष्ठ दोघेही तुमच्या कामाची प्रशंसा करतील. वाहन खरेदी करण्याचे तुमचे स्वप्न पूर्ण होईल. जमीन आणि बांधकाम प्रकल्प यशस्वी होतील. बाजारात अडकलेले पैसे तुम्हाला परत मिळतील आणि तुमच्या व्यवसायाला नवीन ओळख मिळू शकेल. तुमचे संवाद कौशल्य सुधारेल. विद्यार्थी परिश्रमपूर्वक अभ्यास करतील. कामाच्या ठिकाणी संवादामुळे तुम्हाला फायदा होण्याची शक्यता आहे. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.