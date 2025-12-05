Shukra Guru Pratiyuti Yog 2026: नवीन वर्षाच्या पहिल्याच आठवड्यात तयार होतोय शक्तिशाली राजयोग, 'या' राशींना होईल आर्थिक लाभ

Zodiac signs getting financial benefit in Shukra Guru Rajyog: वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार, प्रत्येक ग्रह विशिष्ट कालावधीनंतर आपली राशी बदलतो आणि त्याचा परिणाम 12 राशींच्या लोकांवर होतो. नवीन वर्ष 2026 लवकरच सुरू होणार आहे आणि या वर्षी अनेक ग्रहांच्या स्थितीतील बदलासोबतच अनेक शुभ आणि लाभदायक राजयोग देखील तयार होणार आहेत. या क्रमाने, जानेवारीच्या सुरुवातीला शुक्र आणि गुरूच्या युतीमुळे एक विशेष योग तयार होणार आहे, ज्याला प्रतियुती दृष्टी योग म्हणतात. हा योग काही राशींसाठी विशेष फायदेशीर ठरू शकतो..जानेवारीमध्ये, गुरू मिथुन राशीत वक्री होईल, तर धनाचा ग्रह शुक्र धनु राशीत असेल. धनु राशीत, शुक्र आधीच बुधासोबत लक्ष्मी-नारायण योग आणि सूर्यासोबत शुक्रादित्य योग तयार करत आहे. परिणामी, गुरू आणि शुक्राचा युती काही राशींसाठी विशेष लाभ आणि शुभ परिणाम देईल. हे विश्लेषण चंद्र राशीवर आधारित केले जात आहे. 9 जानेवारी रोजी रात्री 11:02 वाजता, शुक्र आणि गुरू 180 अंश अंतरावर असतील, ज्यामुळे ही युती निर्माण होईल, ज्यामुळे निवडक राशींसाठी सौभाग्य आणि लाभाचे दरवाजे उघडतील..कर्क कर्क राशीच्या राशींसाठी गुरु आणि शुक्र यांची युती विशेषतः फायदेशीर असणार आहे. दुसऱ्या घरात गुरु वक्री असेल, तर धनु राशीच्या सहाव्या घरात शुक्र भ्रमण करेल. याचा थेट परिणाम तुमच्या कुटुंब आणि व्यावसायिक जीवनावर होईल. या काळात कर्क राशीचे लोक कुटुंबासोबत आनंददायी काळ अनुभवतील. कुटुंबात आनंद वाढेल आणि जीवनात नवीन सकारात्मक ऊर्जा येईल. करिअरमधील यश मिळेल. आरोग्य चांगले राहिल. .मकरमकर राशीच्या लोकांसाठी, गुरु आणि शुक्र प्रतियुती दृष्टी योग अनेक क्षेत्रांमध्ये अनुकूल ठरतील. या काळात, शुक्र बाराव्या घरात आणि गुरू सहाव्या घरात असेल. दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेली कामे पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. संपत्ती आणि मालमत्ता वाढेल आणि आर्थिक स्थिती मजबूत राहील. करिअरच्या संधी देखील फायदेशीर राहतील, जरी कामावर दबाव जाणवू शकतो. जर तुम्ही नोकरी बदलण्याचा विचार करत असाल तर हा काळ यशाचे आश्वासन देतो. फायदेशीर व्यवसायाच्या संधी वाढतील. .Margshirsha Purnima 2025: 'या' 5 राशी माता लक्ष्मीला आहेत खूप प्रिय, मार्गशीर्ष पौर्णिमेपासून सुरु होईल गोल्डन टाइम.धनुनवीन वर्षात गुरु आणि शुक्र यांच्या प्रतियुती दृष्टी योगाचा काळ धनु राशीच्या जातकांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरू शकतो. या काळात गुरु सातव्या घरात आणि शुक्र पहिल्या घरात असेल. शिवाय, बुध आणि सूर्य देखील धनु राशीत सक्रिय असतील, ज्यामुळे धनु राशीच्या जातकांसाठी हा काळ आनंददायी ठरेल. या काळात धनु राशीच्या जातकांना जीवनाच्या अनेक क्षेत्रात लाभ होण्याची शक्यता आहे. करिअरमध्ये प्रगती आणि पगारात वाढ होण्याची शक्यता आहे. व्यवसाय क्षेत्रात नवीन संधी आणि मोठे ऑर्डर मिळू शकतात, ज्यामुळे नफा वाढेल. आर्थिक समस्या कमी होतील..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.