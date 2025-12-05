Horoscope | राशी भविष्य

Shukra Guru Pratiyuti Yog 2026: नवीन वर्षाच्या पहिल्याच आठवड्यात तयार होतोय शक्तिशाली राजयोग, 'या' राशींना होईल आर्थिक लाभ

What is Shukra Guru Pratiyuti Yog 2026: नवीन वर्षात 9 जानेवारी 2026 रोजी गुरू आणि शुक्र ग्रहाचा प्रतियुती दृष्टी योग काही राशींचे भाग्य उजळवू शकतो, संपत्ती, यश आणि विशेष लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.
Zodiac signs getting financial benefit in Shukra Guru Rajyog:  वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार, प्रत्येक ग्रह विशिष्ट कालावधीनंतर आपली राशी बदलतो आणि त्याचा परिणाम 12 राशींच्या लोकांवर होतो. नवीन वर्ष 2026 लवकरच सुरू होणार आहे आणि या वर्षी अनेक ग्रहांच्या स्थितीतील बदलासोबतच अनेक शुभ आणि लाभदायक राजयोग देखील तयार होणार आहेत. या क्रमाने, जानेवारीच्या सुरुवातीला शुक्र आणि गुरूच्या युतीमुळे एक विशेष योग तयार होणार आहे, ज्याला प्रतियुती दृष्टी योग म्हणतात. हा योग काही राशींसाठी विशेष फायदेशीर ठरू शकतो.

