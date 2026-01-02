Horoscope Prediction 2026: नशीब बदलणार! जानेवारीत तयार होणाऱ्या शुक्रादित्य राजयोगाने ‘या’ राशींचं आयुष्य पालटणार

Shukra Aditya Yog astrology prediction: नवीन वर्षाची सुरुवात शुभ योगाने झाली आहे. वर्षाच्या पहिल्या महिन्यात म्हणजेच जानेवारी 2026 मध्ये दोन प्रमुख ग्रह युती करणार आहेत. जानेवारीमध्ये शुक्र आणि सूर्य मकर राशीत संक्रमण करतील आणि शक्रादित्य राजयोग निर्माण करतील, जो ज्योतिषशास्त्रात अत्यंत शुभ मानला जातो. सूर्य हा आत्मविश्वास आणि आदराचा कारक आहे, तर शुक्र आनंद, संपत्ती आणि आर्थिक समृद्धीचे प्रतिनिधित्व करतो. अशावेळी या दोन ग्रहांच्या युतीमुळे निर्माण होणारा हा राजयोग काही राशींना सौभाग्य आणू शकतो. तसेच जीवनात सकारात्मक बदल देखील आणू शकतो. या राशी कोणत्या आहेत हे जाणून घेऊया. .मीनमीन राशीसाठी हा काळ नवीन बदलांनी भरलेला असणार आहे. सोन्यात गुंतवणूक करणे फायदेशीर ठरेल. वाहनाचा आनंद मिळणार आहे. नवीन कौशल्ये उत्पन्न वाढवू शकतात. भागीदारांसोबत भावनिक बंध अधिक दृढ होतील. मीन राशीला कामाच्या ठिकाणी एखाद्या प्रकल्पासाठी मान्यता मिळेल. नवीन लोकांशी संपर्क साधाल. एकाच वेळी अनेक कामे केल्याने आर्थिक परिस्थितीत सकारात्मक बदल होतील..Aquarius success astrology: कुंभ राशीवाल्यांनी 'या' तारखा नक्की लक्षात ठेवा! वर्षभर अपघात टळतील अन् यशाची दारं उघडतील.तूळतूळ राशीच्या लोकांसाठी हा एक खास काळ असणार आहे. तुमच्या कामाच्या योजना योग्य दिशेने पुढे जातील. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी तुमचे संबंध निर्माण होतील, ज्यामुळे तुम्हाला समाधान मिळेल. या काळात तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. नवीन घर खरेदी करण्याची तुमची इच्छा पूर्ण होईल. निसर्गाच्या संपर्कात राहणे फायदेशीर ठरेल. तूळ राशीच्या लोकांसाठी कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांच्या कुटुंबाला सोबत घेणे चांगले राहील. गुंतवणुकीतून तुम्हाला चांगले आर्थिक लाभ देखील मिळतील. प्रेमविवाहासाठी मंजुरी मिळू शकते. करिअरशी संबंधित कमी अंतराचे प्रवास खूप फायदेशीर ठरतील. तुम्हाला लक्षणीय आर्थिक लाभ मिळतील आणि तुम्ही वाहन खरेदी करू शकता..धनुधनु राशीसाठी हा काळ शुभ राहणार आहे. कलात्मक कौशल्यांमध्ये सुधारणा होईल. प्रेम जीवनात एक नवीन सुरुवात किंवा नवीन वळण येऊ शकते. समाजात सहभाग घेतल्याने आदर मिळेल. या काळात परदेश प्रवासाला गती मिळेल. सर्व प्रलंबित कामे पूर्ण होताना दिसतील. संयम आणि समजूतदारपणा आवश्यक असेल. परिस्थिती अनुकूल राहील. संयम हळूहळू तुमच्या बाजूने वळवेल. अविवाहित व्यक्तींसाठी लग्नाच्या शक्यता वाढत आहेत. तुम्ही जमिनीत किंवा जमिनीच्या प्लॉटमध्ये गुंतवणूक करू शकता. या काळात तुम्ही स्वतःसाठी सोने आणि चांदीच्या वस्तू खरेदी करू शकता..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.