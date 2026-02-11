Sun Transit 2026: सूर्य गोचर कुंभ राशीत प्रवेश! १३ फेब्रुवारीपासून मेष ते मीन राशींवर काय होणार परिणाम? जाणून घ्या उपायांसह

Horoscope Marathi 13 february Surya Gochar 2026: सूर्याचा कुंभ राशीत गोचर १३ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. या गोचरदरम्यान सूर्य धनिष्ठा नक्षत्रात प्रवेश करणार असून कुंभ राशीत त्यांचे स्वागत ग्रहांचा राजकुमार बुध, दैत्यगुरू शुक्राचार्य (शुक्र) आणि राहू करणार आहेत. त्यामुळे सूर्याचे कुंभ राशीत गोचर अत्यंत महत्वाचे मानले जात आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे सूर्य कुंभ राशीत असताना गुरूच्या दृष्टीक्षेपात राहणार आहेत. त्यामुळे सूर्य आणि गुरू यांच्यात नवम-पंचम योग तयार होईल..तसेच शुक्रासोबत शुक्रादित्य योग आणि बुधासोबत बुधादित्य योग निर्माण होईल. या योगांचा फायदा मेष, मिथुनसह अनेक राशींवर होईल. मात्र काही राशींवर या गोचरचा नकारात्मक परिणामही दिसून देण्याची शक्यता आहे. चला तर जाणून घेऊया सूर्याचा कुंभ राशीतील गोचरचा १२ राशींवर होणार प्रभाव आणि उपाय.Holika Dahan 2026: होलिका दहन 2 की 3 मार्च? जाणून घ्या यंदाची योग्य तारीख, महत्त्व आणि शुभ मुहूर्त.मेषमेष राशीच्या ११ व्या भावात सूर्याचे गोचर होईल. शनीच्या राशीत सूर्याचे हे गोचर तुमच्यासाठी चमत्कारी ठरू शकते. प्रत्येक कामात यश मिळेल. करिअरमध्ये प्रगती, नवीन नोकरी किंवा पदोन्नतीचे योग आहेत. सरकारी नोकरीसाठी प्रयत्न करणाऱ्यांना यश नक्की मिळू शकते. परदेश प्रवास फलदायी ठरेल. गुंतवणुकीतून चांगला परतावा मिळेल. कौटूंबिक नात्यांत प्रामाणिकपणा आणि दृढता वाढेल. अविवाहितांसाठी विवाहाचे योग संभवतात.उपाय: दररोज सकाळी स्नानानंतर तांब्याच्या ताब्याने सूर्याला अर्घ्य द्या.वृषभवृषभ राशीच्या १०व्या भावात सूर्याचे गोचर होईल. हा काळ सकारात्मक ठरेल. आणि परदेशाशी संबंधित कामात यश मिळेल. परदेशात शिक्षण, नोकरी किंवा गुंतवणुकीच्या संधी मिळू शकतात. करिअर देखील उत्तम राहील. पदोन्नती किंवा उच्च पद प्राप्त होण्याची शक्यता आहे. भागीदारीतील कामे फायदेशीर ठरतील. आर्थिक स्थिती मजबूत होईल.उपाय: दररोज आदित्य हृदय स्तोत्र पठण करा.मिथुनमिथुन राशीच्या ९व्या भावात सूर्य गोचर करेल. भाग्याची पूर्ण साथ मिळेल. परदेश प्रवासाचे योग आहेत. नोकरी आणि व्यवसायात प्रगती होईल. नोकरी बदलण्याची संधी मिळू शकते. व्यापारात मोठा नफा मिळेल, विशेषतः परदेशी व्यापारात. आर्थिक प्रयत्न सफल होतील. कौटुंबिक नात्यांत संवादामुळे मजबुती येईल. मात्र पायांशी संबंधित त्रास संभवण्याची शक्यता आहे.उपाय: रविवार गूळ आणि वस्त्र दान करा.कर्ककर्क राशीच्या ८व्या भावात सूर्याचे गोचर थोडे अडचणीचे ठरू शकते. तणाव, चिंता आणि आर्थिक अडथळे निर्माण होऊ शकतात . डोळ्यांशी संबंधित समस्या उद्भवाण्याची शक्यता आहे. कामाचा ताण वाढेल आणि सहकाऱ्यांकडून विरोध होऊ शकतो. धैर्याने परिस्थिती हाताळावी लागेल. नवीन नोकरीची संधी मिळू शकते. व्यवसायात सावधगिरी बाळगावी लागेल. वैवाहिक जीवनात वाद विवाद होण्याची शक्यता आहे.उपाय: लाल रंगाचे कपडे परिधान करा.सिंहसिंह राशीच्या ७व्या भावात सूर्य गोचर करेल. भागीदारीतील व्यवसायात अडचणी येऊ शकतात. नोकरीत सहकाऱ्यांशी मतभेद संभवत आहेत. नफा होईल पण अपेक्षेप्रमाणे नाही. बजेट पेक्षा जास्त खर्च होऊ शकतो. वैवाहिक जीवनात गैरसमज होण्याची शक्यता आहे. आरोग्याकडे विशेष लक्ष द्यावे लागेल.उपाय: दररोज आदित्य हृदय स्तोत्र पठण करा.कन्याकन्या राशीच्या ६व्या भावात सूर्य गोचर केल्याने अचानक धनलाभ होईल. संपत्ती किंवा अन्य स्त्रोतांतून फायदा होऊ शकतो. उत्पन्न वाढेल. नोकरीत स्थैर्य राहील. परदेश दौऱ्यांचे योग आहेत. व्यवसायात चांगला नफा मिळेल. शत्रूंवर विजय मिळेल.उपाय: गूळ आणि तूप दान करा.तूळतूळ राशीच्या ५व्या भावात सूर्य गोचर करणार आहे. उत्पन्नासोबत खर्चही वाढतील. मुलांकडून आनंददायी बातमी मिळू शकते. सुखसोयींमध्ये थोडी कमतरता जाणवेल. नोकरीसाठी परदेश प्रवास लाभदायक ठरेल. व्यवसायात मध्यम लाभ मिळेल. वैवाहिक जीवनात वाद संभवतो.उपाय: रविवारी कपाळावर लाल टिळा लावा.वृश्चिकवृश्चिक राशीच्या ४थ्या भावात सूर्य गोचर केल्याने तणाव वाढेल. नोकरीत दबाव, बदल आणि लांबच्या प्रवासांचे योग आहेत. आर्थिक स्थिती ठीक राहील, पण कौटुंबिक खर्च वाढतील. जोडीदाराशी मतभेद संभवतात. पायांशी संबंधित त्रास होऊ शकतात.उपाय: तांब्याच्या लोट्यात लाल फूल, अक्षता आणि लाल चंदन घालून सूर्याला अर्घ्य द्या..Budh Transit 2026: बुध उदय कुंभ राशीत; वृषभ, मिथुन व सिंहसह 'या' राशींचे भाग्य चमकणार, व्यवसायात मिळेल पैसाच पैसा.धनुधनु राशीच्या दुसऱ्या भावात सूर्य गोचर करेल. प्रगतीत अडथळे येऊ शकतात, पण अचानक धनलाभही संभवतो. करिअरसाठी नव्या रणनीती आखाव्या लागतील. नोकरी बदल आणि परदेश प्रवासाचे योग आहेत. व्यवसायात ना फार नफा ना फार तोटा. बचत करण्यात अडचण येईल. सांधेदुखीचा त्रास होऊ शकतो.उपाय: गूळ आणि तूप दान करा.कुंभकुंभ राशीच्या पहिल्या भावात सूर्य गोचर करेल. व्यवसायात अडचणी येऊ शकतात. भागीदारांशी तणाव संभवतो. नोकरीत मेहनतीनंतरही अपेक्षित सन्मान मिळणार नाही. या काळात नोकरी बदलाचा विचार करू शकता. प्रवासातून नुकसान होण्याची शक्यता आहे. वैवाहिक जीवनात वाद आणि प्रेमाची कमतरता जाणवेल.उपाय: रविवारी कपाळावर लाल टिळा लावा.मीनमीन राशीच्या १२व्या भावात सूर्य गोचर करेल. आत्मविश्वास कमी होऊ शकतो. कामाबद्दल असमाधान राहील. नोकरीत अपेक्षित मान-सन्मान न मिळाल्याने मन खिन्न राहील. व्यवसायात नुकसान होण्याची शक्यता आहे. विरोधक त्रास देऊ शकतात. कमाईपेक्षा खर्च जास्त राहील. प्रेमात कमीपणा जाणवेल.उपाय: सूर्य मजबूत करण्यासाठी पिठाच्या गोळा माशांना खाऊ घाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.