Which zodiac signs will get success and wealth

Which zodiac signs will get success and wealth

Sakal

Horoscope | राशी भविष्य

Astrology Predictions 2026: ‘या’ राशींच्या लोकांच्या नशिबाला पंख फुटणार, गुरु ग्रह देईल यश, धन आणि शुभ फलांची भेट!

Which zodiac signs will get success and wealth n 2026: 11 नोव्हेंबर रोजी देवगुरू गुरू कर्क राशीत वक्री होतील आणि 5 डिसेंबर रोजी पुन्हा मिथुन राशीत प्रवेश करतील. त्यानंतर 11 मार्च 2026 रोजी गुरू या राशीत थेट प्रवेश करेल. 2026 मध्ये गुरूची थेट हालचाल 12 राशींपैकी कोणत्या राशींच्या लोकांसाठी फायदेशीर असेल हे जाणून घेऊया.
Published on

Astrology predictions for luck and money 2026: गुरूने मिथुन राशीत प्रेवश करताच, त्याच्या गोचरामुळे गुरूची गती वाढली आहे. अशावेळी जिथे गुरू वर्षातून एकदा आपली राशी बदलतो, परंतु त्याच्या भ्रमणामुळे राशी बदलत आहे. 11 नोव्हेंबर रोजी देवगुरू गुरू कर्क राशीत वक्री झाला, जो 5 डिसेंबर रोजी पुन्हा मिथुन राशीत प्रवेश करेल. त्यानंतर 11 मार्च 2026 रोजी गुरू त्याच राशीत थेट गतीने जाणार आहे. 2026 मध्ये गुरू थेट झाल्यामुळे, काही राशींना विशेष फायदे मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे नवीन वर्षात गुरू थेट होण्याचा फायदा 12 राशींपैकी कोणत्या राशींना होणार आहे हे जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
horoscope
Daily Horoscope
culture
Daily Rashi Bhavishya
Predictions
Astrology Predictions
Zodiac Predictions
Horoscope Predictions
Daily Astrology Predictions
Astrology and Panchang
Marathi News Esakal
www.esakal.com