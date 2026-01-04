Horoscope | राशी भविष्य
Today 4 January Rashifal 2026: आजचा दिवस मेष, कर्क अन् धनु राशीसाठी असणार शुभ, जाणून घ्या आजचे राशीभविष्य एका क्लिकवर
Today 4 January Rashifal 2026: आज रविवार, ४ जानेवारी असून चंद्र मिथुन राशीतून कर्क राशीत जाईल. या राशी भ्रमणा दरम्यान, चंद्र पुनर्वसु नक्षत्रातून भ्रमण करेल. चंद्र स्वतःच्या राशीत असेल, ज्यामुळे गौरी योग निर्माण होईल. दरम्यान, रविवारी, सूर्य आणि गुरू देखील समसप्तक योग तयार करतील. याचा परिणाम १२ राशींवर कसा असेल हे जाणून घेऊया.
Today 4 January Rashifal 2026: ज्योतिषशास्त्रानुसार ४ जानेवारीची राशी मेष, कर्क आणि धनु राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर आणि अनुकूल असणार आहे. नक्षत्रांच्या गणनेवरून असे दिसून येते की आज चंद्राचे पुनर्वसु नक्षत्रापासून मिथुन आणि नंतर कर्क राशीत संक्रमण होणार आहे. चंद्राच्या या संक्रमणामुळे, आज चंद्र उच्च होईल आणि गौरी योग तयार करेल. तसेच, आज सूर्य आणि गुरू यांच्यामध्ये समसप्तक योग तयार होईल. अशावेळी आजचा दिवस तुमच्यासाठी कसा असेल? हे जाणून घेऊया.