Rashifal 21 November : 'या' 5 राशींना अचानक होईल लाभ अन् नोकरी-व्यापारात प्रगती; रखडलेलं काम होणार पूर्ण, वाचा दैनिक राशीभविष्य

Horoscope today marathi : ज्योतिषशास्त्राच्या चाहत्यांसाठी २१ नोव्हेंबर २०२५ हा दिवस खास ठरणार आहे. प्रख्यात ज्योतिषी आचार्य मानस शर्मा यांनी चंद्र राशीवर आधारित दैनिक राशिभविष्य जाहीर केले असून यात मेष, सिंह, धनु, मकर आणि कुंभ या पाच राशींना नोकरी, व्यवसाय आणि आर्थिक बाबतीत अचानक मोठा फायदा व प्रगती होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. ग्रह-नक्षत्रांच्या विशेष संयोगामुळे या राशींच्या व्यक्तींना नवीन संधी, पदोन्नती किंवा अनपेक्षित लाभ मिळण्याचे योग दिसत आहेत..आचार्य मानस शर्मा म्हणाले, “ग्रहांच्या या कालावधीत मंगळ, सूर्य, गुरु आणि शनी यांचा प्रभाव या पाच राशींवर अत्यंत सकारात्मक आहे. विशेषतः मेष आणि सिंह राशींना नेतृत्वाच्या संधी, धनु-मकरला पदोन्नती तर कुंभ राशीला नवीन प्रकल्प व उत्पन्नाचे मार्ग खुलेच दिसत आहेत.”.Meta ची मोठी कारवाई! १६ वर्षांखालील मुलांचं इंस्टाग्राम-फेसबुक अकाउंट्स १० डिसेंबरपर्यंत कायमची डिलीट होणार, हे आहे कारण.आजच्या ‘टॉप 5’ यशस्वी राशीमेष : कठोर परिश्रमाचे चीज होणार. नेतृत्वगुण चमकतील, टीमवर्कमुळे मोठे प्रकल्प यशस्वी होतील.सिंह : आत्मविश्वास आणि सर्जनशीलता शिगेला. बॉसकडून प्रशंसा, नवीन जबाबदारी व मुलांशी संबंधित आनंदाच्या बातम्या.धनु : नशिबाची साथ. पदोन्नतीची दालने उघडतील, अध्ययन-संशोधनात यश, आध्यात्मिक प्रगती.मकर : करिअरला नवीन आयाम. वरिष्ठांची पसंती, राजकीय क्षेत्रातही लाभ. कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्या यशस्वीपणे पेलाल.कुंभ : नाविन्यपूर्ण कल्पनांना यश. नवीन उत्पन्नाचे स्रोत, तंत्रज्ञान-विज्ञान क्षेत्रात खास लाभ..Numerology Predictions : 'या' तारखेला जन्मलेले लोक असतात जास्त निरोगी..वयाची साठी पार केली तर जडत नाहीत आजार.इतर राशींची स्थिती संमिश्रवृषभ, तूळ आणि मीन राशींना आर्थिक बाबतीत स्थिरता व कौटुंबिक सुख मिळेल, तर मिथुनला संवादकौशल्यामुळे नवीन ओळखी होतील. कर्क राशीला मालमत्ता लाभ आणि कौटुंबिक साथ तर कन्येला शिस्तीचे फळ मिळेल. मात्र वृश्चिक राशीला किरकोळ नुकसान टाळण्यासाठी सावधगिरीची गरज आहे..VIP Mobile Number Process : घरबसल्या तुम्हाला मिळेल VIP मोबाईल नंबर; 10 मिनिटात कन्फर्म फ्री रजिस्ट्रेशन, सीक्रेट ट्रिक पाहा.आरोग्य आणि उपायडोके किंवा गुडघ्यांचा त्रास असणाऱ्यांनी काळजी घ्यावी.हनुमान चालिसा किंवा गायत्री मंत्राचा जप केल्यास ग्रहदोष कमी होऊ शकतात.आपल्या राशीचा भाग्यवान रंग (उदा. मेष-हिरवा, सिंह-गुलाबी) आज परिधान करा.दररोज सकाळी राशिभविष्य वाचून आपल्या योजना आखल्यास यश नक्कीच जवळ येईल, असा विश्वास ज्योतिषी व्यक्त करतात. तुमची राशी कोणती? आजचा दिवस तुमच्यासाठी कसा असेल? कमेंटमध्ये नक्की सांगा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.