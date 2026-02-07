Horoscope | राशी भविष्य

Valentine Week Horoscope Marathi: या व्हॅलेंटाईन वीकमध्ये कोणाच्या प्रेमाला मिळणार हिरवा कंदील? जाणून घ्या १२ राशींची प्रेमकहाणी

Valentine Week 2026 Love Horoscope: ७ फेब्रुवारीपासून होणारा व्हॅलेंटाईन वीक प्रेम, रोमान्स आणि नात्यांमध्ये नवे वळण घेऊन येत आहे. ग्रहांच्या बदलत्या चालीमुळे काही राशींच्या प्रेमकथांना पुढे जाण्याचा हिरवा कंदील मिळू शकतो. तर काहींना संयम आणि समजुतीची गरज भासेल. चला तर जाणून घेऊयात रोज डेपासून ते व्हॅलेंटाईन डेपर्यंतचा हा आठवडा तुमच्या लव्ह लाईफसाठी कसा असेल.
Love horoscope 2026

Love horoscope 2026

esakal

Monika Shinde
Updated on

Valentine Week 7 to 14 february-2026 Love Horoscope: दरवर्षी १४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी व्हॅलेंटाईन डे साजरा केला जातो. ७ फेब्रुवारीपासून व्हॅलेंटाईन विकची सुरवात होते. यात सात दिवसांत रोज डे, चॉकलेट डे, प्रॉमिस डे असे वेगवेगळे खास दिवस साजरे केले जातात.

