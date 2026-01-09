Weekly Horoscope 12 to 18 January 2026: शुक्रादित्य राजयोगामुळे वृषभ राशीसह 5 राशींना मिळेल आदर अन् संपत्ती, वाचा साप्ताहिक राशिभविष्य

2026 weekly horoscope Shukraditya yoga respect property gains for 5 rashis: जानेवारी महिन्यातील हा आठवडा वर्षातील पहिला सण म्हणजेच मकर संक्रांतीचा असेल. तसेच, या आठवड्यात सूर्य मकर राशीत भ्रमण करेल आणि सूर्याचा शुक्राशी युती होईल. त्यामुळे शुक्र आदित्य राजयोग प्रभावी ठरेल. ज्योतिषशास्त्रात शुक्रादित्य राजयोग खूप फायदेशीर मानला जातो. वैदिक ज्योतिषशास्त्राच्या गणनेनुसार, सूर्य आणि शुक्राचा समान संबंध आहे. अशावेळी, मकर संक्रांतीच्या निमित्ताने या आठवड्यात, शुक्र आदित्य राजयोग वृषभ आणि मिथुनसह 5 राशींना लाभ आणि प्रगती देईल. चला तर मग जाणून घेऊया या आठवड्याचे साप्ताहिक राशिभविष्य.मिथुनमिथुन राशीच्या लोकांसाठी या आठवड्यात आदर आणि सन्मान वाढेल. नोकरी करणाऱ्या व्यावसायिकांना अनेक नवीन प्रकल्प मिळू शकतात. यामुळे स्वतःला चांगले सादर करू शकतील. आर्थिकदृष्ट्या, हा काळ अत्यंत अनुकूल असेल. आर्थिक लाभ देखील शक्य आहे. प्रेमसंबंधांमध्ये समज वाढेल. आठवड्याच्या शेवटी तुम्हाला काही चांगली बातमी मिळू शकते..वृषभकौटुंबिक बाबींच्या बाबतीत वृषभ राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा आनंददायी राहील. तुम्हाला कौटुंबिक सुख आणि समृद्धीसाठी काही चांगल्या संधी मिळतील. या आठवड्यात अशा संधी मिळतील ज्या तुमच्या भविष्यासाठी खूप चांगल्या असतील. जर तुमचे आरोग्य बऱ्याच काळापासून खराब असेल तर आता तुम्हाला सुधारणा दिसेल. या आठवड्यात आर्थिक बाबी हळूहळू सुधारतील. या आठवड्यात आयुष्यात आनंद येईल. तुमच्या प्रेम जीवनातही तुम्हाला भावनिकदृष्ट्या अधिक मजबूत वाटेल. शांत मनाने निर्णय घेण्याचा सल्ला दिला जातो, हा तुमच्यासाठी चांगला काळ असेल. .Mangal Gochar 2026: 18 वर्षांनंतर कुंभ राशीत मंगल गोचर! अग्नि-वायु एकत्र येऊन तयार होतोय अंगारक योग, वृषभसह 'या' 5 राशींच आयुष्य होईल अगदी कठीण!.सिंहसिंह राशीच्या राशीच्या लोकांसाठी आठवडा आनंददायी आणि हृदयस्पर्शी जाईल. वडीलधाऱ्यांच्या आशीर्वादाने या आठवड्यात जीवनात शांती येईल. तुमचे प्रेम जीवन खूपच रोमँटिक असेल. तसेच आरोग्य सुधारेल. जितके आरामशीर असाल तितकेच तुम्हाला अधिक उत्साही वाटेल. या आठवड्यात, घरी पार्टीचा मूड असेल. तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराकडून भेटवस्तू मिळू शकते. या आठवड्यात तुम्ही घेतलेली कोणतीही सहल यशस्वी होईल..कर्ककर्क राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा समृद्धीचा राहील. सर्जनशील कामातून यश मिळेल. या आठवड्यात तुम्ही तुमच्या कामात समाधानी असाल. तुम्हाला करिअरमध्ये मोठी प्रगती मिळू शकते. या आठवड्यात, तुम्हाला असे वाटेल की तुमच्या सर्व परिस्थिती हळूहळू सुधारतील. घरात काही समस्या असू शकतात, परंतु तुम्ही तुमच्या बुद्धिमत्तेने त्या सहजपणे सोडवू शकाल. नातेसंबंध सुधारतील आणि अधिक सुसंवादी होतील. .वृश्चिकवृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा त्यांच्या कामात प्रगती आणि आदर आणेल. शिवाय, तुमच्या कामाच्या ठिकाणी महत्त्वाचे बदल घडतील. या आठवड्यात तुम्हाला मित्र आणि कुटुंबाकडून पाठिंबा मिळेल. शिवाय, आर्थिक लाभासाठी आर्थिक परिस्थिती निर्माण होईल. अचानक आर्थिक वाढीसाठी शुभ परिस्थिती निर्माण होईल. प्रेमात, तुमचे जीवन खूप रोमँटिक असेल. तुमचा कल आरोग्यविषयक कामांकडे असेल. या आठवड्यात, तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत बराच वेळ घालवाल. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.