Horoscope | राशी भविष्य

Weekly Horoscope 12 to 18 January 2026: शुक्रादित्य राजयोगामुळे वृषभ राशीसह 5 राशींना मिळेल आदर अन् संपत्ती, वाचा साप्ताहिक राशिभविष्य

weekly horoscope 12 to 18 January 2026 Shukraditya Rajyoga Taurus benefits: पुढील आठवड्यात शुक्रादित्य राजयोग प्रभावी होणार आहे. याचा फायदा कोणत्या राशींना होणार हे जाणून घेऊया.
Puja Bonkile
2026 weekly horoscope Shukraditya yoga respect property gains for 5 rashis: जानेवारी महिन्यातील हा आठवडा वर्षातील पहिला सण म्हणजेच मकर संक्रांतीचा असेल. तसेच, या आठवड्यात सूर्य मकर राशीत भ्रमण करेल आणि सूर्याचा शुक्राशी युती होईल. त्यामुळे शुक्र आदित्य राजयोग प्रभावी ठरेल. ज्योतिषशास्त्रात शुक्रादित्य राजयोग खूप फायदेशीर मानला जातो. वैदिक ज्योतिषशास्त्राच्या गणनेनुसार, सूर्य आणि शुक्राचा समान संबंध आहे. अशावेळी, मकर संक्रांतीच्या निमित्ताने या आठवड्यात, शुक्र आदित्य राजयोग वृषभ आणि मिथुनसह 5 राशींना लाभ आणि प्रगती देईल. चला तर मग जाणून घेऊया या आठवड्याचे साप्ताहिक राशिभविष्य

